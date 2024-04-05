Politico: Берлин решил обновить армию с оглядкой на Москву

Министр обороны Германии Борис Писториус объявил об обновлении бундесвера, который планируется разделить на четыре вида войск. Берлин надеется, что в результате этих преобразований его вооружённые сил станут более эффективными и смогут противостоять «вызовам» Москвы, пишет Politico.

Министр обороны Германии Борис Писториус объявил об обновлении вооружённых сил. Их планируется «реструктурировать» таким образом, чтобы они были «оптимально готовы» к различным чрезвычайным ситуациям, в том числе к войне, пишет Politico.

Предполагается, что бундесвер будет включать четыре рода войск. Помимо традиционной армии, флота и авиации, в его состав войдут силы обеспечения кибербезопасности, которым предстоит противостоять «гибридным угрозам» и заниматься радиоэлектронной борьбой.

Берлин надеется, что в результате его армия станет более эффективной и сможет противостоять «вызовам» Москвы. «Поскольку Россия поставила под вопрос европейский мирный порядок, для Германии и её союзников возникла ситуация особой угрозы», — отметил Писториус.

Министр заявил, что предлагаемые им изменения будут внесены в ближайшие месяцы. Он также признал, что ведомство рассматривает вопрос о восстановлении воинской повинности, но пока не ведёт работы в этом направлении.

Немецкие вооружённые силы испытывают трудности с привлечением новобранцев. Личный состав бундесвера насчитывает 181 тыс. человек, и к 2031 году он планирует увеличить численность до 203 тыс., обращает внимание Politico.