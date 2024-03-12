Das Erste: Писториус не будет пока наказывать болтунов-офицеров — назло Путину

Министр обороны Германии выступил в защиту офицеров после инцидента с прослушкой, сообщает Das Erste. При этом выяснилось, что небезопасное соединение использовал не один участник разговора: инспектор ВВС Герхарц также подключился по незащищённому каналу — однако к утечке данных это не привело, заявил Писториус на заседании комитета бундестага по обороне.

На заседании Комитета по обороне, посвящённом делу о прослушке, министр Писториус выступил в защиту офицеров вооружённых сил Германии, сообщает Das Erste. Ранее стало известно, что один из офицеров подключился к конференции через незащищённое соединение, что позволило России подслушать разговор.

Теперь выяснилось, что инспектор ВВС Инго Герхарц также подключился к переговорам бундесвера о поставках крылатых ракет Taurus на Украину по небезопасному каналу связи. Впрочем, по уверению Писториуса, с этой стороны утечки данных не произошло.

«Я не хочу, и я хотел бы ещё раз это прояснить, поддаться на давление Путина и подставить своих лучших офицеров, независимо от того, совершили они ошибку или нет, — заявил министр обороны Германии. — Это было бы именно то, чего ожидает от нас Владимир Путин».

По словам Писториуса, он хотел бы дождаться дальнейшего расследования инцидента, прежде чем принимать решение о возможных кадровых последствиях. Сейчас по этому делу ведётся предварительное дисциплинарное расследование.

Представитель парламентской фракции ХДС/ХСС по вопросам оборонной политики Флориан Хан после встречи заявил, что всё ещё остаются вопросы, требующие ответа. Необходимо также выяснить, почему канцлер Олаф Шольц, вопреки мнению экспертов бундесвера, продолжает утверждать, что Германия станет участником войны в случае поставки ракет Taurus.