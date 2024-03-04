FAZ: Ракеты Taurus стали бесконечным фиаско Берлина

Тема Taurus стала «бесконечным фиаско» для правящей в Берлине коалиции, пишет обозреватель Frankfurter Allgemeine Бертольд Колер. С публикацией разговора командования люфтваффе это фиаско, однако, вышло на международный уровень: союзники Берлина теперь «снова разуверятся в надёжности Германии». Кроме того, Колер считает, что Кремль всё верно рассчитал и публикацией лишил Шольца пространства для манёвров — и теперь Taurus точно не попадут на Украину.

Бертольд Колер, обозреватель Frankfurter Allgemeine, считает, что опубликованный разговор командиров люфтваффе «увеличивает как позор, так и внешнеполитический ущерб» для Берлина от темы, которая уже и так стала бесконечным «фиаско» для правящей коалиции, — поставок крылатых ракет Taurus на Украину. В своей новой колонке он сообщает, что Taurus, прежде внутриполитическая проблема ФРГ, теперь серьёзно осложнят и внешнюю политику Берлина.

Колер ожидает «возрождения старых сомнений союзников в надёжности и секретности Германии», после того как немецкие офицеры подтвердили присутствие американских и британских солдат на Украине. «Это ни для кого не секрет в экспертных кругах, но российская спецслужба и Кремль, конечно, были очень рады возможности распространить подтверждение из Германии в интернете». Колер ожидает, что после этого провала с секретностью в бундесвере «полетят головы».

Чего Колер не ожидает, так это того, что «Шольц уволит своего самого популярного министра» — Бориса Писториуса, или того, что «канцлер пересмотрит своё решение по Taurus». Обозреватель Frankfurter Allgemeine уверен, что «Кремль уже хорошо знает, как мыслит канцлер», и с публикацией аудиозаписи с немецкими офицерами, обсуждающими, как украинцам без участия немецких солдат использовать Taurus, Москва лишила Шольца пространства для политического манёвра. Taurus «стали кошмаром для того, кто не хотел их использовать».