Если переговоры бундесвера так легко прослушать — в нынешней ситуации это катастрофа

Как отмечает немецкий журнал Der Spiegel, секретная служба бундесвера сейчас активно расследует возможность утечки записи разговора между офицерами ВВС. Учитывая взрывоопасный характер тем, военным следовало бы использовать зашифрованную линию связи, а не относительно простую для прослушивания платформу, на которой ведутся многие переговоры в бундесвере. Такая беспечность может обернуться катастрофой.
Разговоры офицеров ВВС Германии прослушивали? Секретная служба бундесвера MAD сейчас полным ходом расследует этот вопрос, пишет Der Spiegel. Для любого, кто слышал просочившуюся запись, ясно, насколько это взрывоопасный момент: офицеры, среди прочего, обсуждают цели, которые Украина теоретически может уничтожить с помощью ракет Taurus, — в том числе Крымский мост.
Как отмечает издание, офицеры были довольно беспечны во время переговоров: они использовали относительно простую для прослушивания платформу WebEx. «Учитывая взрывоопасный характер тем, в данном случае следовало использовать зашифрованную линию связи», — объясняет журналист Маттиас Гебауэр.
Не исключено, что инцидент будет разрастаться. В конце концов, WebEx регулярно используется немецкими вооружёнными силами и Министерством обороны. В связи с этим встаёт главный вопрос: могли ли российские спецслужбы получить доступ к ещё большему объёму внутренней информации? Это было бы катастрофой, особенно в нынешней ситуации, подчёркивает Der Spiegel.
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