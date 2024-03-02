BFM TV: Франции не хватает пороха для производства снарядов

Минобороны Франции столкнулось с острым дефицитом пороха для производства снарядов крупного калибра, предназначенных для украинской армии, рассказывает BFM TV. Хотя возрождение пороховых заводов занимает центральное место в артиллерийской коалиции союзников, пока Европа не выполняет своих обещаний по поставкам боеприпасов Киеву.

Желая нарастить производство снарядов для Украины, Франция столкнулась с острой нехваткой пороха, который необходим для ракет крупного калибра, пишет BFM TV. Военная отрасль долго оставалась жертвой мирного времени, поэтому компания Eurenco, поставляющая порох, сократила объёмы производства. Часть своих мощностей она перенесла в Швецию, а другую часть необходимой продукции закупала у итальянских, немецких и швейцарских поставщиков.

Год назад министр Вооружённых сил Фра нции Себастьян Лекорню объявил, что для возрождения отрасли производство пороха будет возвращено во французский город Бержерак. Eurenco потратит €60 млн на расширение и модернизацию завода, который начнёт работу в начале 2025 года. Перед ним поставлена задача изготавливать во Франции 1200 тонн пороха для производства снарядов для пушек Caesar.

Пороховые заводы занимают центральное место в артиллерийской коалиции, о которой рассказал в январе Лекорню. Её цель — как можно быстрее обеспечить боеприпасами украинскую армию, потому что пока их соотношение 1:6 в пользу России. Европа обязалась поставить миллион снарядов калибра 155 мм в первом квартале 2024 года, однако в итоге сможет предоставить не больше трети этого объёма.