BFM TV: Франции не хватает пороха для производства снарядов

11:29
Крымские болгары назвали позором решение передать Зеленскому меч хана Кубрата
Глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер заявил, что решение властей Болгарии подарить Владимиру Зеленскому меч хана Кубрата является историческим позором.
11:26
Тарпищев — о поражении Медведева: турнир в Дубае не является приоритетным
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение россиянина Даниила Медведева от француза Уго Умбера в полуфинале турнира категории ATP 500 в Дубае (ОАЭ).
11:18
В результате ЧП в Петербурге за помощью к врачам обратились шесть человек
За помощью к врачам после ЧП в жилом доме на Пискарёвском проспекте в Санкт-Петербурге обратились шесть человек. Об этом заявили в городском комитете по здравоохранению.
11:15
Наталия Шевченко выиграла зачёт спринтерских гонок в рамках Кубка России
Российская биатлонистка Наталия Шевченко выиграла «Малый хрустальный глобус» в общем зачёте спринтерских гонок на Кубке России.
11:07
В Ливане заявили, что Израиль отклонил предложение о прекращении огня
Ливанские власти посылали Израилю предложение о прекращении огня, но получили отказ. Об этом заявил глава ливанского МИД Абдалла Бу Хабиб.
11:05
Титов заявил, что ситуация с Промесом сказывается на репутации «Спартака»
Бывший игрок «Спартака» Егор Титов прокомментировал ситуацию с форвардом «Спартака» Квинси Промесом.
11:05
Объекты инфраструктуры повреждены в подконтрольной ВСУ части Запорожской области
Объекты инфраструктуры получили повреждения в подконтрольной киевским властям части Запорожской области.
10:54
Хабиб Нурмагомедов заявил, что ему предлагали бой на турнире UFC 300
Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов рассказал, что руководство организации связывалось с менеджером российского бойца Али Абдель-Азизом.
10:51
Секретарь Совбеза Армении назвал стратегической ошибкой зависимость от России
Секретарь армянского Совета безопасности Армен Григорян считает «стратегической ошибкой» сильную зависимость Армении от России с 1991 года.
10:40
В прокуратуре Амстердама сообщили, что не уведомят СМИ о запросе экстрадиции Промеса
В пресс-службе прокуратуры Амстердама высказались о возможной экстрадиции нападающего «Спартака» Квинси Промеса.
10:40
Мирный житель погиб в результате обстрела ВСУ посёлка в Херсонской области
Мирный житель погиб в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины населённого пункта Малая Кардашинка на левом берегу Днепра в Херсонской области.
10:29
Шевченко рассказала, что судья Кубка России перед стартом спринта принял её за биатлонистку-любительницу
Российская биатлонистка Анастасия Шевченко рассказала о ситуации перед началом спринта Кубка России в Уфе.
10:29
Сырский заявил, что в провалах ВСУ на восточном фронте виноваты командиры бригад
Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский считает, что вина за провалы украинской армии на восточном фронте лежит на командирах бригад, и анонсировал в связи с этим увольнения.
10:18
Маск согласился с мнением, что Западу следует признать Донбасс и Крым российскими
Американский предприниматель Илон Маск согласился с мнением, что западным странам следует признать ДНР, ЛНР и Крым российскими.
10:17
Бабич — о переходе в «Спартак»: спасибо Эраковичу, что выбрал «Зенит»
Защитник «Спартака» Срджан Бабич высказался о своём переходе в стан красно-белых.
10:09
Глава Одесской ОВА Кипер заявил о сторонниках русского мира в городе
Глава военной администрации Одесской области Олег Кипер заявил, что в Одессе есть сторонники русского мира, которые ждут прихода России.
10:00
Шевченко выиграла спринт на пятом этапе Кубка России по биатлону в Уфе
Анастасия Шевченко одержала победу на пятом этапе Кубка России по биатлону в Уфе.
09:58
Глава МИД заявил, что график вывода войск США из Ирака ещё не согласован
Переговоры по теме вывода военных международной коалиции во главе с США из Ирака продолжаются. Об этом заявил глава иракского МИД Фуад Хусейн.
09:56
Павлюченкова проиграла украинке Костюк в четвертьфинале турнира WTA в Сан-Диего
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла пробиться в полуфинал турнира WTA в Сан-Диего.
09:49
Президент Аргентины Милей решил закрыть единственное новостное госагентство
Президент Аргентины Хавьер Милей заявил о планах закрыть единственное новостное государственное агентство в стране.
09:46
Олимпийский чемпион Уэстбрук получил перелом руки в матче НБА
Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Расселл Уэстбрук получил перелом руки в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против «Вашингтон Уизардс».
09:38
Беглов: жителей пострадавших из-за ЧП в доме в Петербурге квартир эвакуировали
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что жителей квартир, пострадавших из-за ЧП в жилом доме в Красногвардейском районе города, эвакуировали.
09:35
Глушаков — об обмене футболками с Месси: лежит в сейфе на чёрный день
Полузащитник «Урарту» Денис Глушаков вспомнил об обмене футболками с форвардом сборной Аргентины Лионелем Месси.
09:27
Экс-премьер Швеции считает недопониманием слова Макрона о войсках на Украине
Бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт заявил, что слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке западных военнослужащих на Украину для участия в боевых действиях являются «недопониманием».
09:17
Радимов высмеял «Спартак» из-за неготовности поля к матчу с «Факелом»
Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал ситуацию о неготовности поля стадиона «Спартака» к возобновлению РПЛ.
09:16
Площадь пожара на складе в Красноярске составила 800 квадратных метров
Площадь пожара на складе в Красноярске составила 800 кв. м. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
09:05
«Анахайм» с Минтюковым обыграл «Нью-Джерси» в матче НХЛ
«Анахайм Дакс» нанёс поражение «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
09:03
Власти сообщили о ЧП на территории Красногвардейского района Петербурга
Власти сообщили, что на территории Красногвардейского района Санкт-Петербурга в жилом доме произошло ЧП.
08:56
Фернандес: «Зенит» — это российская мультикультурная команда
Защитник «Зенита» Марио Фернандес высказался о петербургской команде.
08:47
Инфантино заявил, что ФИФА категорически против синих карточек
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выступил против введения синих карточек.
08:45
РИА Новости: при досмотре машины в Крыму обнаружили взрывное устройство
В ходе осмотра автомобиля на пункте пропуска Джанкой в Крыму было обнаружено самодельное взрывное устройство. Об этом сообщили в силовых структурах региона.
08:39
Умерла коллекционер и дизайнер Айрис Апфель
Коллекционер и дизайнер Айрис Апфель скончалась в возрасте 102 лет в американском штате Флорида, пишет New York Post.
08:36
Экс-игрок «Реала» Гравесен: Зидан рассказал мне, какие команды хочет тренировать
Бывший полузащитник «Реала» Томас Гравесен рассказал о разговоре с Зинедином Зиданом касательно его тренерской карьеры.
08:28
В вузах России создадут условия для пересдачи ЕГЭ до окончания приёмной кампании
В Минобрнауки России сообщили, что ведомство создаст в российских вузах условия для пересдачи одного предмета ЕГЭ до окончания приёмной кампании.
08:25
Промес отреагировал на информацию об аресте в Дубае
Нападающий «Спартака» Квинси Промес отреагировал на информацию о своём задержании в Дубае.
08:17
В МИД Ирака заявили, что США принесли извинения за удар по его территории
Соединённые Штаты принесли извинения за удар по территории Ирака в начале февраля. Об этом сообщил глава иракского МИД Фуад Хусейн.
08:06
МИД России: встречи рабочих групп Арктического совета могут возобновиться весной
Посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов сообщил, что первые после двухлетнего перерыва встречи рабочих групп Арктического совета могут состояться весной текущего года.
08:06
Овечкин — о матче с «Филадельфией»: в первом периоде мы вообще не играли
Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оценил победу своей команды над «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
07:55
Тарасенко: «Оттава» должна найти способ начинать матчи лучше
Российский нападающий «Оттава Сенаторз» Владимир Тарасенко высказался о поражении команды от «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
07:49
Грузовой поезд сбил трёхлетнего ребёнка на станции в Бурятии
На станции Танхой Кабанского района в Бурятии грузовой поезд насмерть сбил трёхлетнего ребёнка, говорится в заявлении Telegram-канала Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
07:42
Блинкова проиграла Пегуле и вылетела с турнира WTA в Сан-Диего
Российская теннисистка Анна Блинкова не смогла пробиться в полуфинал турнира WTA 500 в Сан-Диего (США).
07:35
Байден не стал отвечать на вопрос о переговорах с Путиным по Украине
Американский президент Джо Байден не стал комментировать возможность переговоров с российским лидером Владимиром Путиным по теме Украины.
07:33
Гол и передача Тарасенко не спасли «Оттаву» от поражения в матче НХЛ с «Аризоной»
«Оттава Сенаторз» проиграл «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
07:21
Овечкин превзошёл рекорд Гретцки по голам в марте в истории НХЛ
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился забитой шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Филадельфия Флайерз».
07:10
Овечкин сократил отставание от Гретцки до 55 шайб
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился забитой шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Филадельфия Флайерз».
07:07
Полянский назвал содержание разговора немецких офицеров позором
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал разговор немецких офицеров с рассуждениями о подготовке к ударам по Крымскому мосту позором.
07:02
Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Филадельфию» в матче НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» нанёс поражение «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
06:47
C5N: более 20 человек пострадали при столкновениях у конгресса в Аргентине
В результате столкновений с полицией во время выступления президента Аргентины Хавьера Милея в парламенте пострадали более 20 человек. Об этом сообщил телеканал C5N.
06:28
TRT: Лавров рассмеялся после вопроса о возможном вводе войск НАТО на Украину
Глава МИД России Сергей Лавров рассмеялся в ответ на просьбу СМИ прокомментировать заявление французского президента Эммануэля Макрона о возможном вводе войск НАТО на Украину, передаёт TRT World Now.
06:21
Министр Хусейн: Запад не контактировал с Ираком по передаче оружия Украине
Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн заявил, что никто из представителей западных стран не контактировал с иракскими властями по поводу отправки вооружений на Украину.