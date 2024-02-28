WSJ: без помощи запада ВСУ вынуждены собирать вооружение из обломков

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Politico: «беспечно» играет с жизнями наших детей — Ле Пен осудила Макрона за заявления об отправке войск на Украину Politico
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Экс-аналитик ЦРУ: если конгресс США и одобрит помощь Украине, то только ради собственной выгоды Judging Freedom
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Бывший врач президента США: Байден не справляется с функциями главкома — а Остину пора в отставку Fox News
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Росстат: реальные зарплаты в России в 2023 году увеличились на 7,8%
Реальные зарплаты россиян в прошлом году выросли на 7,8% в годовом выражении. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
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Премьер Франции Атталь пояснил, какие военные могли бы отправиться на Украину
Франция могла бы направить на Украину определённые категории военнослужащих, если бы было принято соответствующее решение. О каких именно категориях военных идёт речь, рассказал французский премьер-министр Габриэль Атталь.
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Загитова посетила буровые установки и нефтяные скважины «Татнефти»
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова посетила буровые установки и нефтяные скважины «Татнефти» в Альметьевске.
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Пашинян: Ереван не ждал от ОДКБ военного вмешательства в конфликте с Баку
Армения не ждала от ОДКБ военного вмешательства в конфликте с Азербайджаном — Еревану требовалась политическая позиция организации. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.
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В Тверской области вручили награды работникам МФЦ
В Тверской области на форуме многофункциональных центров вручили награды лучшим работникам.
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Стоимость биткоина превысила $62 тысячи
Стоимость биткоина превысила $62 тыс. впервые с 15 ноября 2021 года.
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Рыбин назвал пару «Спартак» — «Северсталь» одной из самых интересных в плей-офф КХЛ
Бывший хоккеист московского «Спартака» и петербургского СКА Максим Рыбин высказался о противостоянии красно-белых и череповецкой «Северстали» в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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В ДНР осудили осквернившего памятник красноармейцам латвийского наёмника
Верховный суд ДНР заочно вынес приговор воевавшему на стороне ВСУ наёмнику из Латвии Гундрасу Клаве, который снёс памятник на братской могиле трёх советских офицеров, погибших в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает СК России.
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В Молдавии назвали пропагандой обвинения Приднестровья в отношении Кишинёва
Вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян заявил, что власти Приднестровья используют пропагандистские обвинения об экономической блокаде в отношении Кишинёва.
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Рыбин: СКА фаворит в серии, об этом говорят семь последних поражений «Торпедо» в КХЛ
Бывший хоккеист московского «Спартака» и петербургского СКА Максим Рыбин поделился ожиданиями от серии матчей первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между красно-синими и нижегородским «Торпедо».
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Умар Нурмагомедов признался, что ставил ультиматум руководству UFC
Непобеждённый российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Умар Нурмагомедов рассказал, почему согласился на поединок против казахстанского дебютанта Бекзата Алмахана.
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В Латвии мэр города Огре лично поздравил ветерана Латышского легиона СС
В Латвии мэр города Огре Эгилс Хелманис лично поздравил ветерана Латышского легиона СС с 105-м днём рождения. В своих соцсетях латышский политик назвал легионера уважаемым бойцом и выразил сожаление, что «таких людей среди нас сейчас совсем мало».
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Пахалина — о введении в ISHOF: это приятный сюрприз для меня
Олимпийская чемпионка в прыжках в воду Юлия Пахалина заявила, что информация о введении в Международный зал славы плавания (ISHOF) стала для неё приятным сюрпризом.
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Макрон — Мбаппе: снова втягиваешь нас в неприятности
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном во время официального ужина в Елисейском дворце.
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Пушилин: Путин в послании Федеральному собранию даст инструкции к дальнейшей жизни
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию расскажет о стратегии дальнейших действий государства. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
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CNN: США могут задействовать оставшиеся $4 млрд для военной помощи Украине
Министерство обороны США изучает возможность использования оставшихся $4 млрд для предоставления Украине военной помощи напрямую из собственных арсеналов.
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Экс первая ракетка мира Маррей не исключил, что завершит карьеру после Олимпиады
Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей не исключил, что завершит карьеру летом 2024 года после возможного выступления на Олимпиаде в Париже.
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Футбольный менеджер Са Нето: в Бразилии можно встретить человека, копающегося в мусорном контейнере
Менеджер футбольной фиджитал-команды R10 Ренато Са Нето рассказал о безопасности в Бразилии.
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Шойгу призвал производителей ускорить поставки вооружений в войска
Производителям комплексов артразведки, РСЗО и снарядов необходимо ускорить поставки в Вооружённые силы России. С таким призывом к ним обратился глава Министерства обороны России Сергей Шойгу.
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Са Нето: на Играх Будущего у нас интернациональный коллектив из пяти португальцев и трёх бразильцев
Менеджер футбольной фиджитал-команды R10 Ренато Са Нето рассказал о своих игроках.
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Немецкий фрегат «Гессен» по ошибке атаковал дрон союзников в Красном море
Фрегат Военно-морских сил ФРГ «Гессен», выполняющий задачи по обеспечению безопасности торгового судоходства в Красном море, по ошибке попытался сбить беспилотный летательный аппарат союзников.
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Гости Всемирного фестиваля молодёжи смогут посетить лекторий VK Day
Гости Всемирного фестиваля молодёжи смогут посетить лекторий VK Day с популярными артистами, спортсменами и комиками, концерты «VK Музыки». Об этом сообщает пресс-служба социальной сети «ВКонтакте».
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Ушёл из жизни 39-летний немецкий легкоатлет Шульце
В связи с болезнью скончался 39-летний немецкий прыгун в высоту Фабиан Шульце.
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Два автобуса столкнулись в Гондурасе, погибли как минимум 16 человек
Авария произошла в муниципалитете Сан-Хуан-де-Опоа на западе Гондураса, где столкнулись два пассажирских автобуса. В результате ДТП погибли не менее 16 человек.
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Медведев на заседании ВПК зачитал телеграмму Сталина о самолётах для армии
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе заседания рабочей группы Военно-промышленной комиссии (ВПК) зачитал телеграмму Иосифа Сталина, в которой критиковалась работа двух заводов по производству самолётов.
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Колесниченко: в России делают всё, чтобы спортсмен не потерял мотивацию
Трёхкратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Светлана Колесниченко заявила, что для поддержания мотивации российских спортсменов в стране проводится много турниров.
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Военкор RT показал, как работают разведчики группы «Савы» в зоне спецоперации
Военкор RT Александр Яремчук показал, как работают разведчики группы «Савы», которые занимаются обнаружением ВСУ, чтобы не дать противнику вернуть потерянные опорные пункты.
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Месси стал вторым человеком после Роналду с 500 млн подписчиков в соцсети
Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси набрал 500 млн подписчиков в Instagram*.
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Собянин рассказал о развитии речного транспорта Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин поделился планами развития речного транспорта столицы.
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В Хамовниках открыли обновлённый центр госуслуг района
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала об открытии после капитального ремонта центра госуслуг в Хамовниках.
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Педагог Гаврилина заявила о пользе работы над аккуратностью почерка
Педагог, методист интерактивных карточных заданий по русскому языку образовательной платформы Учи.ру Алиса Гаврилина рассказала о влиянии аккуратного почерка на дисциплину и память.
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Собянин рассказал о самых популярных писательских домах-музеях
Мэр Москвы Сергей Собянин перечислил самые популярные дома-музеи известных писателей.
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В Хамовниках отремонтируют фонтан в сквере Девичьего Поля
Заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков рассказал о предстоящем ремонте фонтана в сквере Девичьего Поля в Хамовниках.
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В Москве построят 70 километров дорог в 2024 году
Глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов заявил о планах по строительству 68 км дорог, 20 искусственных сооружений и девяти пешеходных переходов в столице в 2024 году.
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Asia Times: НАТО столкнётся с проблемой снабжения в случае конфликта с Россией
Страны Североатлантического альянса столкнутся с проблемой снабжения и нехватки вооружений в случае конфликта с Россией. Об этом говорится в статье издания Asia Times.
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В Петербурге рассказали о разработке нового спектроанализатора
В Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете «ЛЭТИ» разрабатывают устройство для радиомониторинга сигналов в широком диапазоне частот.
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Методист Мушта заявил о пользе обучения «гуманитариев» математике
Руководитель методологии и разработки образовательных программ edtech-компании MAXIMUM Education Артём Мушта рассказал о пользе знаний основ технических наук для «гуманитариев».
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«Город Игр Будущего» в Казани посетили 100 тысяч гостей
С 21 февраля фиджитал-пространство на Играх Будущего в «Казань Экспо» посетили 100 тыс. жителей и гостей столицы Татарстана.
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В Тверской области дополнительно отремонтируют 15,8 км сельских дорог
В правительстве Тверской области в программу ремонтных работ дополнительно включили 11 сельских дорог в шести муниципальных образованиях.
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В Казани открыли памятную доску Марату Садыкову
В Татарстане в 7-й горбольнице Казани установили мемориальную доску в честь экс-министра здравоохранения республики Марата Садыкова.
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Инвестиции в Казань выросли на 46,5 млрд рублей в 2023 году
Мэр Казани Ильсур Метшин заявил о росте инвестиций в столицу региона в 2023 году на 46,5 млрд рублей.
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Специалист Ефименко дала советы по организации дополнительных занятий для ребёнка
Методист Skysmart, практикующий психотерапевт и гештальт-терапевт Софья Ефименко дала рекомендации по организации дополнительных занятий и досуга ребёнка.
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В Пермском крае направят 270 млн рублей на реконструкцию корпусов ПГНИУ
На реконструкцию Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) направят 270 млн рублей.
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В Зюзине построят два жилых корпуса по программе реновации к 2025 году
Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал о предстоящем возведении двух жилых корпусов в районе Зюзино в рамках программы реновации.
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Подмосковные ветеринары провели «Уроки доброты» для школьников
В Московской области ветеринары провели для школьников «Уроки доброты», на которых рассказали об основных правилах обращения с домашними животными.
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Празднование Дня оленевода в Салехарде покажут в прямом эфире
Жители России и Китая смогут в прямом эфире увидеть трансляцию празднования Дня оленевода в Салехарде.
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Синоптики предупредили о морозах до -20 °С в Карелии
Синоптики спрогнозировали возвращение морозов до -20 °С в Карелии в начале марта.
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Украинский беспилотник сбросил боеприпас на территории Горловки
Ударный беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины сбросил взрывоопасный предмет на территории Горловки в Донецкой Народной Республике.
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Менеджер Са Нето заявил о желании посетить Москву и Санкт-Петербург
Менеджер футбольной фиджитал-команды R10 Ренато Са Нето рассказал, какие города России он хотел бы посетить.
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Эрдоган пригласил Россию и Украину к переговорам в Стамбуле
Турция готова снова предоставить площадку для переговоров России и Украины, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к участникам саммита Украина — Юго-Восточная Европа, который прошёл в Албании.