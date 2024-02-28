WSJ: без помощи запада ВСУ вынуждены собирать вооружение из обломков

На фоне нехватки запчастей для западных вооружений Украина вынуждена для ремонта западного оружия использовать детали, извлечённые из разбитого вооружения, или запчасти собственного производства, сообщает The Wall Street Journal. Это несёт в себе целый ряд проблем, в том числе проблемы с вооружением на поле боя из-за использования несертифицированных компонентов.

Спустя два года с начала конфликта на Украине множество переданных Киеву Западом систем вооружения уничтожены, повреждены или нуждаются в новых компонентах. В условиях отсутствия новых компонентов от Запада, Украина вынуждена искать способы самостоятельно поддерживать свои запасы западного оружия на поле боя, пишет The Wall Street Journal.

Так как запчасти от западного вооружения поступают на Украину с пакетами военной помощи, механики в ремонтных мастерских жалуются на их нехватку. Потребность в запасных частях на поле боя сейчас такова, что украинские солдаты иногда платят за них сами.

Запчасти из США предоставляются в виде пакетов помощи, что означает, что если в конгрессе не будут достигнуты новые соглашения о финансировании, поток американских запчастей может иссякнуть, предупреждает издание.

США заявили, что намерены предоставить запасные части для отправленного на Украину оборудования на три месяца. Однако у Пентагона нет плана по поддержанию переданных боевых машин Bradley, ракетных комплексов Stryker и танков Abrams, в том числе и по обучению украинских механиков. Так, по словам немецкого депутата Себастьяна Шефера, проблемы с техническим обслуживанием означают, что около половины танков Leopard 2, которые Берлин передал Киеву, в настоящее время выведены из строя.

Сейчас ВСУ вынуждены для ремонта западного оружия использовать детали, извлечённые из разбитого вооружения, или запчасти собственного производства. Около 20% деталей восстановленного вооружения были изготовлены на Украине, в том числе некоторые датчики и гидравлика.

Однако это несёт в себе целый ряд проблем. Во-первых, на доставку вооружения на ремонт, а также на сам процесс починки уходит много времени. Во-вторых, проблему представляет разнообразие используемого западного и советского оружия, а также несовместимость компонентов. И, наконец, ремонт при использовании несертифицированных компонентов может привести к проблемам с вооружением на поле боя.

Одной из самых больших проблем являются артиллерийские орудия. Украинские военные стреляет из артиллерийских орудий гораздо чаще, чем планировали их производители. По словам украинских инженеров, обычно ствол должен выстрелить 2500 раз, прежде чем его заменят. Но в ВСУ стреляют из него около 5 тыс. раз и более. При таком чрезмерном использовании стволы обычно теряют свою точность и дальнобойность, пишет The Wall Street Journal.