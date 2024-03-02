Эксперт бундесвера: ситуация изменилась в пользу России, Украина вынуждена проводить тактические отступления

Эксперт университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала подтвердил сообщения об ухудшении положения ВСУ в Донбассе. Украинские войска вынуждены «тактически покидать города» из-за недостатка боеприпасов и общей усталости. В эфире Die Welt эксперт констатирует, что на фронте «ситуация изменилась в пользу России».
Возможно, на этом моменте нам нужно ещё раз ясно проговорить ситуацию на фронте на Украине, я имею в виду, что мы получаем всё больше и больше сообщений о том, что русские отбивают города. Украина всё больше в обороне, как вы смотрите на это в данный момент?
КАРЛО МАСАЛА, военный эксперт бундесвера:Это действительно так, что по причине нехватки боеприпасов и, конечно, истощения войск, особенно на востоке, Украина уже не в состоянии защищать города. Она была очень успешна в удержании позиций и нанесении русским тяжёлых потерь. Теперь кончаются боеприпасы и просто приходится тактически покидать города. А Россия получает территории на востоке Украины, и нельзя исключать, что это отразится и на таких областях, как Запорожская*, так сказать. Таким образом, с этого момента ситуация меняется в пользу российских сухопутных войск.
Дата выхода в эфир 01 марта 2024 года.
* Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство их жителей на референдуме, проведённом с 23 по 27 сентября 2022 года (прим. ИноТВ).
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