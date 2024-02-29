России удаётся сохранять наступательную динамику и добиваться успехов на поле боя после взятия под контроль Авдеевки, сообщает Newsweek. По данным издания, в отсутствие западной помощи превосходство российских сил над украинскими и отставание ВСУ в укреплении оборонных линий передаёт инициативу в ходе конфликта России.
Без военной помощи Киеву со стороны Запада инициатива в конфликт на Украине окончательно перейдёт к России, пишет Newsweek. Как отмечает издание, после взятия под контроль Авдеевки российские силы сохранили наступательную динамику и продолжают добиваться успехов на поле боя.
По данным американского Института изучения войны, российские войска используют тактические возможности, открывшиеся в результате взятия под контроль Авдеевки, и довольно успешно пытаются продвинуться как можно дальше в окрестности города.
Старший аналитик Global Guardian Зев Файнтуч отмечает, что успехам России способствует ощутимое превосходство над ВСУ «по численности и вооружению по всему фронту», а также тот факт, что Украина «сильно отстала» в укреплении своих оборонных линий.
По его словам, решение Киева по демографическим и экономическим причинам не мобилизовывать всё молодое население Украины возложило ответственность за ведение военных действий в основном на плечи людей в возрасте от 40 до 45 лет. Более того, с течением времени Владимиру Зеленскому становится всё труднее убедить молодёжь пополнять ряды ВСУ.
Файнтуч предупреждает, что если в ближайшее время палата представителей не проголосует за одобренный сенатом законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму $95 млрд, «Авдеевок станет больше, так как Россия попытается воспользоваться возможностью закрепить свои успехи в Донецке».
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