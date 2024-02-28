Politico: всё больше республиканцев считают, что конфликт на Украине должен закончится путём переговоров

Ещё совсем недавно идея завершения украинского конфликта за столом переговоров была непопулярной среди республиканцев, однако сейчас всё изменилось. Как пишет Politico, всё больше членов республиканской партии сходятся во мнении, что конфликт закончится именно через диалог, независимо от того, направят ли США Украине дополнительную помощь.

Буквально недавно идея завершения конфликта на Украине за столом переговоров «была непопулярной» среди республиканцев, но сейчас всё изменилось, сообщает Politico. Многие сенаторы-республиканцы открыто заявляют, что «необходимо урегулирование путём переговоров».

«Реальность, с которой мы должны столкнуться, заключается в том, что всё закончится в результате переговоров», — считает сенатор Марко Рубио. В схожем ключе высказался Джеймс Дэвид Вэнс, он уверен, что «Вашингтон, похоже, всегда на несколько месяцев отстаёт от реальности».

Всё больше членов республиканской партии сходятся во мнении, что конфликт закончится именно через диалог, «независимо от того, направят ли США Украине дополнительную помощь». Сейчас ситуация на линии фронта для Киева очень сложная — боеприпасов критически не хватает, шансы на победу в войне крайне «невелики».