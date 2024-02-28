Politico: всё больше республиканцев считают, что конфликт на Украине должен закончится путём переговоров

18:54
Военкор RT показал, как работают разведчики группы «Савы» в зоне спецоперации
Военкор RT Александр Яремчук показал, как работают разведчики группы «Савы», которые занимаются обнаружением ВСУ, чтобы не дать противнику вернуть потерянные опорные пункты.
18:49
Месси стал вторым человеком после Роналду с 500 млн подписчиков в соцсети
Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси набрал 500 млн подписчиков в Instagram*.
18:47
Собянин рассказал о развитии речного транспорта Москвы
Мэр Столицы Сергей Собянин поделился планами развития речного транспорта столицы.
18:47
В Хамовниках открыли обновлённый центр госуслуг района
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала об открытии после капитального ремонта центра госуслуг в Хамовниках.
18:47
Педагог Гаврилина заявила о пользе работы над аккуратностью почерка
Педагог, методист интерактивных карточных заданий по русскому языку образовательной платформы Учи.ру Алиса Гаврилина рассказала о влиянии аккуратного почерка на дисциплину и память.
18:47
Собянин рассказал о самых популярных писательских домах-музеях
Мэр Москвы Сергей Собянин перечислил самые популярные дома-музеи известных писателей.
18:46
В Хамовниках отремонтируют фонтан в сквере Девичьего Поля
Заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков рассказал о предстоящем ремонте фонтана в сквере Девичьего Поля в Хамовниках.
18:46
В Москве построят 70 километров дорог в 2024 году
Глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов заявил о планах по строительству 68 км дорог, 20 искусственных сооружений и девяти пешеходных переходов в столице в 2024 году.
18:46
Asia Times: НАТО столкнётся с проблемой снабжения в случае конфликта с Россией
Страны Североатлантического альянса столкнутся с проблемой снабжения и нехватки вооружений в случае конфликта с Россией. Об этом говорится в статье издания Asia Times.
18:46
В Петербурге рассказали о разработке нового спектроанализатора
В Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете «ЛЭТИ» разрабатывают устройство для радиомониторинга сигналов в широком диапазоне частот.
18:46
Методист Мушта заявил о пользе обучения «гуманитариев» математике
Руководитель методологии и разработки образовательных программ edtech-компании MAXIMUM Education Артём Мушта рассказал о пользе знаний основ технических наук для «гуманитариев».
18:45
Город Игр Будущего в Казани посетили 100 тысяч гостей
С 21 февраля фиджитал-пространство на Играх Будущего в «Казань Экспо» посетили 100 тысяч жителей и гостей столицы Татарстана.
18:45
В Тверской области дополнительно отремонтируют 15,8 км сельских дорог
В правительстве Тверской области в программу ремонтных работ дополнительно включили 11 сельских дорог в шести муниципальных образованиях.
18:45
В Казани открыли памятную доску Марату Садыкову
В Татарстане в 7-й горбольнице Казани установили мемориальную доску в честь экс-министра здравоохранения республики Марата Садыкова.
18:45
Инвестиции в Казань выросли на 46,5 млрд рублей в 2023 году
Мэр Казани Ильсур Метшин заявил о росте инвестиций в столицу региона в 2023 году на 46,5 млрд рублей.
18:45
Специалист Ефименко дала советы по организации дополнительных занятий для ребёнка
Методист Skysmart, практикующий психотерапевт и гештальт-терапевт Софья Ефименко дала рекомендации по организации дополнительных занятий и досуга ребёнка.
18:45
В Пермском крае направят 270 млн рублей на реконструкцию корпусов ПГНИУ
На реконструкцию Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) направят 270 млн рублей.
18:44
В Зюзине построят два жилых корпуса по программе реновации к 2025 году
Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал о предстоящем возведении двух жилых корпусов в районе Зюзино в рамках программы реновации.
18:44
Подмосковные ветеринары провели «Уроки доброты» для школьников
В Московской области ветеринары провели для школьников «Уроки доброты», на которых рассказали об основных правилах обращения с домашними животными.
18:44
Празднование Дня оленевода в Салехарде покажут в прямом эфире
Жители России и Китая смогут в прямом эфире увидеть трансляцию празднования Дня оленевода в Салехарде.
18:44
Синоптики предупредили о морозах до -20 °С в Карелии
Синоптики спрогнозировали возвращение морозов до -20 °С в Карелии в начале марта.
18:43
Украинский беспилотник сбросил боеприпас на территории Горловки
Ударный беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины сбросил взрывоопасный предмет на территории Горловки в Донецкой Народной Республике.
18:35
Менеджер Са Нето заявил о желании посетить Москву и Санкт-Петербург
Менеджер футбольной фиджитал-команды R10 Ренато Са Нето рассказал, какие города России он хотел бы посетить.
18:31
Эрдоган пригласил Россию и Украину к переговорам в Стамбуле
Турция готова снова предоставить площадку для переговоров России и Украины, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к участникам саммита Украина — Юго-Восточная Европа, который прошёл в Албании.
18:30
Менеджер Са Нето: я чувствую себя желанным гостем в Казани
Менеджер футбольной фиджитал-команды R10 Ренато Са Нето поделился впечатлениями от Игр Будущего в Казани.
18:29
FIG разрешила россиянам работать техническими делегатами на турнирах континента
Исполком Международной федерации гимнастики (FIG) разрешил представителям России и Белоруссии выступать в качестве технических делегатов на континентальных чемпионатах, за исключением чемпионатов Европы.
18:25
Хачанов потерпел поражение во втором круге турнира ATP в Дубае
Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира категории ATP 500 в Дубае (ОАЭ).
18:22
Делегация Приморья рассказала о регионе представителям Малайзии в рамках ВФМ-2024
Делегация Приморского края во Владивостоке показала презентацию о регионе и Дальневосточном федеральном университете представителям Малайзии в рамках ВФМ-2024.
18:22
В Приморье рассказали об итогах просветительского проекта
Во Владивостоке рассказали об итогах просветительского проекта «Василий Поленов. Учитель и ученики».
18:21
Синоптики рассказали о погоде на Ставрополье в марте
В ставропольском Гидрометцентре рассказали о погоде в регионе в марте.
18:21
Русский музей продлит часы работы выставки картин Василия Сурикова с 1 марта
В Русском музее заявили о продлении с 1 марта часов работы выставки «Василий Суриков. К 175-летию со дня рождения».
18:21
Большинство школьников хотят стать руководителями
Новое исследование показало, что большинство школьников (71%) видят себя в будущем в роли руководителя.
18:20
Исследование: более 40% предпринимателей внедрили IT-технологии в бизнесе
Новое исследование показало, что более 40% малых и средних предпринимателей России внедрили в свой бизнес IT-технологии.
18:20
Стоимость биткоина превысила $61 тысячу
Стоимость биткоина превысила $61 тыс. впервые с 20 ноября 2021 года.
18:20
Удмуртия нарастила экспорт крупы за рубеж с начала 2024 года
С начала 2024 года в Удмуртии вырос экспорт крупы за рубеж.
18:20
Новые общежития для студентов КФУ откроют в Симферополе
Председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк рассказал о строительстве новых общежитий для студентов Крымского федерального университета (КФУ).
18:19
В Татарстане обсудили создание технопарков в Узбекистане
Власти Татарстана и Узбекистана обсудили вопросы сотрудничества по разным направлениям. В том числе создание и развитие технопарков на территории Узбекистана.
18:19
В Перове возведут новую стоматологическую поликлинику
Глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал о предстоящем строительстве новой стоматологической поликлиники в районе Перово.
18:19
В Подмосковье число благотворительных организаций превысило пять тысяч
Глава Минсоцразвития Московской области Людмила Болатаева заявила, что число благотворительных организаций в регионе превысило пять тысяч.
18:18
В Москве назвали защиту соотечественников в Приднестровье одним из приоритетов
Защита интересов жителей непризнанной Приднестровской Молдавской Республики — один из приоритетов Москвы. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.
18:16
Кубок вызова по художественной гимнастике в Израиле отменили из соображений безопасности
Международная федерация гимнастики (FIG) отменила Кубок вызова по художественной гимнастике, который должен был пройти в Израиле.
18:13
На съезде депутатов в Приднестровье поддержали миротворцев России на Днестре
Миротворческая операция на Днестре под эгидой России получила поддержку со стороны участников съезда депутатов в непризнанном Приднестровье.
18:13
Александр Емельяненко предложил помириться брату Фёдору
Российский боец ММА Александр Емельяненко рассказал о конфликте со своим легендарным старшим братом Фёдором.
18:12
Бастрыкину доложат о проверке по факту смерти свердловчанки в ДТП
Глава СК России Александр Бастрыкин дал поручение провести проверку по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи жительнице Свердловской области, погибшей из-за травмы в ДТП.
18:12
В Тюменской области рассказали о поддержке образования
В Тюменской области рассказали о комплексе мер поддержки образования.
18:12
Челябинские студенты будут бесплатно стажироваться в Китае
Студенты Челябинского гуманитарно-педагогического университета будут проходить бесплатную стажировку в Китае.
18:12
Пашинян: Армения де-юре заморозит членство в ОДКБ, если она не выполнит обязательств
Армения де-юре заморозит членство в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если объединение не выполнит свои обязательства. Об этом сообщил армянский премьер Никол Пашинян.
18:11
Физиотерапевт Антонов посоветовал готовиться к купальному сезону заранее
Старший инструктор-методист отделения физиотерапии АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Кирилл Антонов рекомендовал начинать готовиться к купальному сезону заранее.
18:10
В Свердловской области возведут 16 школ в 2024 году
Новые 16 школ построят в Свердловской области в 2024 году.
18:10
Автоэксперт Иванский высказался об опасности ездить «на лампочке»
Руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh Илья Иванский рекомендовал не ездить с минимальным количеством бензина в баке.