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GT: эксперты считают украинский конфликт катализатором нового международного порядка

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Спустя два года с момента обострения конфликта на Украине общественное мнение постепенно смещается в сторону более прагматичной позиции, пишет Гао Цзянь на страницах Global Times. Западные санкции против России не принесли ожидаемых результатов, при этом крупнейшие европейские экономики сами столкнулись с серьёзным кризисом. В то время как подавляющее большинство стран, особенно в Азии и Африке, отказались принять чью-либо сторону. Всё это говорит о том, что в мире назревают глубокие структурные изменения, подчёркивается в статье.
GT: эксперты считают украинский конфликт катализатором нового международного порядка
AP

Конфликт на Украине тянется уже два года — и продолжает оказывать неоспоримое фундаментальное влияние как на ситуацию в Европе, так и глобальный ландшафт в целом, пишет в статье для Global Times Гао Цзянь из Шанхайского университета международных исследований. По его мнению, это также свидетельствует о том, что эпоха безусловного доминирования США завершается. 

На эту тему уже были написаны многочисленные аналитические статьи и проведены различные стратегические исследования. И вне зависимости от различий в идеологических подходах и политических позициях, большинство экспертов приходят к мнению, что нынешняя ситуация в условиях продолжающихся военных действий негативно влияет как на Украину, так и на Россию, и на многие другие страны, подчёркивает автор.

В нынешнюю эпоху «информационного взрыва» кажется, что интерес к любому событию со временем будет постепенно угасать. На проходившей недавно в Германии Мюнхенской конференции по безопасности организаторы проявляли повышенное внимание к другим геополитическим проблемам, пытаясь при этом преуменьшить значение этого конфликта, говорится в статье. Однако он по-прежнему оказывает огромное влияние на механизмы европейской безопасности, констатирует автор.

И реальность свидетельствует, что желаемый для США и других стран Запада результат так и не материализовался, в то время как долгожданное контрнаступление Украины в значительной степени обернулось провалом. В результате общественное мнение в Европе постепенно смещается от безоговорочной поддержки Киева в сторону более прагматичной позиции, отмечается в статье.

На это влияет и тот факт, что крупнейшие страны ЕС столкнулись с серьёзным кризисом: европейская экономика переживает застой, включая даже Германию, которая традиционно выступала в роли локомотива. Рекордная инфляция на фоне кризиса в энергетической и продовольственной сфере также обострила внутренние социальные конфликты, что привело к победе представителей правых политических сил на внутренних выборах в ряде стран ЕС.

Между тем российская экономика вовсе не потерпела крах, несмотря на чрезвычайно жёсткие экономические санкции, введенные США и Европой. Эти меры не принесли Западу ожидаемых результатов. И хотя Россия была исключена из глобальной системы торговых расчётов, возглавляемой США, эти меры косвенно помогли российскому правительству усилить контроль в финансовой сфере и эффективно развивать систему промышленного производства, поясняет автор. 

И хотя обострение российско-украинского конфликта играет на руку Вашингтону, поскольку это вновь толкнуло Европу в объятия США и в некоторой степени позволило затормозить развитие альтернативного сотрудничества между ЕС и Китаем, однако подобный геополитический «успех» сопровождается значительными долгосрочными стратегическими издержками, предупреждает автор. ЕС всё больше слабеет, а это противоречит глобальным стратегическим интересам США.

В то время как затянувшийся конфликт подрывает международный авторитет Америки и её влияние в системе западных альянсов, в то же время укрепляя связи между Россией и Китаем, говорится в статье. Одновременно развиваются всё более тесные политические и экономические отношения между Европой и Азией, что также не выгодно для США с точки зрения дипломатических стратегических интересов.

За прошедшие два года западные союзники совместно ввели уже несколько пакетов санкций против России, при этом участие Вашингтона в построении механизма европейской безопасности активизировалось. Однако всё происходящее свидетельствует, что эпоха безусловного глобального доминирования США в политической и экономической сфере завершается, подчёркивает автор. Активный экономический рост в странах с развивающейся экономикой позволил значительно ограничить и гегемонию американского доллара.

Между тем принятый администрацией Байдена закон о переносе производства, направленный на снижение инфляции, напрямую наносит ущерб коммерческим интересам европейских союзников, которые уже и так многим пожертвовали на фоне обострения российско-украинского конфликта. Фактически Вашингтон нанёс им удар в спину, в очередной раз подтверждая, что этот союз не может считаться нерушимым монолитным образованием, подчёркивает автор.

В то же время подавляющее большинство остальных стран, особенно в Азии и Африке, отказались однозначно принять чью-либо сторону. Экономические субъекты Азиатско-Тихоокеанского региона перестают поддерживать навязываемые им политические договорённости западных держав, всё больше осознавая собственное значение и свою возможность контролировать стратегические ресурсы, говорится в статье. 

По мнению экспертов, эта ситуация служит проверкой на прочность для геополитических стратегий Запада. На фоне продолжающегося конфликта между Россией и Украиной во всём мире постепенно назревают более глубокие структурные изменения — и пора признать, что он стал катализатором нового международного порядка, заключает автор.

 

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