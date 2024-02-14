Экс-аналитик ЦРУ: НАТО не удалось подавить Россию — сегодня оно само «разваливается на части»

НАТО не справилось со своей главной задачей — сдержать и подавить Россию, заявил бывший сотрудник ЦРУ Рэй Макговерн в интервью Judging Freedom. Более того, конфликт на Украине показал, что «трещины в НАТО становятся всё шире и шире». По словам эксперта, альянс разваливается на части — и, если он решит продолжать растягивать эту войну, это очень скоро приведёт НАТО к концу его существования.

Джо Байден сам сказал это, когда в очередной раз высказывал недовольство пресс-службе Белого дома, пытаясь побудить республиканцев проголосовать за выделение Украине 68 миллиардов долларов. Если Путин захватит Украину… А это является ещё одним абсурдным заявлением, поскольку последнее, что Путин хочет делать, — это управлять страной, которая неуправляема и находится в состоянии партизанской войны. Если Путин захватит Украину, а затем двинется в Польшу, «вы увидите то, что никто не хочет и никто из нас не может себе позволить: американские ребята будут воевать с русскими». Это абсурдная, пугающая тактика, основанная на устаревшем образе мышления.

Я не знаю, что об этом думает Трамп, но толпе его слова явно понравились — он мастер говорить толпе то, что она хочет услышать. Однако мне показалось странным, что человек, баллотирующийся в президенты или, вернее, бывший президентом, сказал: «Я бы поощрил Россию напасть на вас».

Вот, что сказал по этому поводу Белый дом: «Поощрение вторжений в страны наших ближайших союзников со стороны убийственных режимов ужасно и безосновательно — и это ставит под угрозу национальную безопасность США, глобальную стабильность и нашу собственную экономику». Это слова пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтса. Я понятия не имею, кто такой Эндрю Бейтс, но это заявление Белого дома.

РЭЙ МАКГОВЕРН, бывший аналитик ЦРУ: Значит, Трамп будет виноват, когда Россия нападёт на Польшу и страны Балтии. Мы свалим всё на Трампа. Этот тезис настолько нелеп, что, за исключением того, что он занимает сегодня первую полосу The Times, он не имеет никакой реальной пользы для любого думающего человека.

Путин сам сказал: «Послушайте, это правящая элита любит навязывать людям такие мысли. Они думают, что могут очернить нас так же, как они в прошлом очернили Советский Союз. Я пытался убедить Билла Клинтона, что у нас буржуазия (и это говорил коммунист!), что у нас теперь буржуазное общество. У нас открытая экономика. Мы теперь такие же, как вы, ради бога! Возьмите нас в НАТО».

В заключение я скажу, что первоначальная концепция НАТО заключалась в том, чтобы не пускать русских в Европу, держать США поближе к Европе и сдерживать немцев. Что ж, мы преуспели в этом до невозможности: немцы действительно на дне из-за того, что мы сделали с ними, подорвав их газопровод и всё такое прочее; русские ушли, но стали счастливее остальных, подружившись с Востоком; а само НАТО просто разваливается на части. И мы должны это признать.

Этот украинский конфликт, если он будет продолжаться — а трещины в НАТО становятся всё шире и шире, — приведёт НАТО к концу. Я бы прислушался к мнению таких людей, как полковник Макгрегор, полковник Уилкерсон и другие полковники, которые знают об этом больше, чем я.

Дата выхода в эфир 13 февраля 2024 года.