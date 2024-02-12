WP: новые заявления Трампа пугают всю Европу и НАТО
Боксёр Кевин Джонсон рассказал, что планирует проголосовать за Владимира Путина на выборах президента РФ.
Министерство иностранных дел России включило в санкционный список заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Картлиджа.
Двое детей находятся в тяжёлом состоянии после столкновения школьного автобуса и грузовика в Псковской области. Об этом заявили в региональном комитете по здравоохранению.
Олимпийский чемпион по боксу Александр Поветкин заявил, что он с радостью вернётся на ринг, если ему позволит здоровье.
Российский исполнитель ST (Александр Степанов) рассказал RT о создании трека «Дай ему сил», а также прокомментировал народный успех песни.
Геннадий Голубин, представитель российского полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, рассказал о готовности своего клиента к матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен».
Россия вводит ответные санкции против 18 британских подданных, сообщило российское Министерство иностранных дел.
Прокуратура организовала проверку по факту падения лифта с людьми в многоэтажном доме Краснодара.
Пресс-секретаря компании Meta* Энди Стоуна** внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Чемпион мира и призёр Олимпийских игр по лыжным гонкам Александр Завьялов высказался об успехах Александра Большунова.
Уголовное дело возбудили в отношении жителя Калининградской области, который передавал СБУ сведения о ситуации в России и Белоруссии.
В Москве на Северном речном вокзале впервые открылись бесплатные семейные аттракционы.
Пожар, который возник после взрывов на нефтебазе в Харькове, ликвидировали спустя три дня. Информацию об этом предоставили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ДСНС) Украины.
Занятия проекта «Разговоры о важном» в школах Московской области посвятили первооткрывателям и их вкладу в науку.
Олимпийский чемпион российский лыжник Сергей Устюгов не будет участвовать в эстафетных гонках в Тюмени в рамках Спартакиады сильнейших.
Американский бизнесмен Илон Маск назвал безумием возможные попытки ограничить распространение интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону.
В научной библиотеке Московского зоопарка прошла церемония награждения победителей XIV Московского конкурса отзывов и рецензий на новые детские книги «Вдумчивый читатель».
Работа над планом социально-экономических действий на ближайшие шесть лет выходит на завершающий этап. Главной задачей в России остаётся повышение доходов и качества жизни граждан. Об этом заявил глава государства Владимир Путин.
Подразделения Вооружённых сил России в течение суток нанесли поражение подразделениям двух бригад ВСУ на Херсонском направлении. Потери противника составили до 70 военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
В Дагестане ищут 22-летнюю спортсменку из Северной Осетии, пропавшую после соревнований по тайскому боксу.
Американский видеоблогер и журналист Патрик Ланкастер опубликовал репортаж с рассказами бывших украинских военных, которые перешли на сторону России.
Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полёт над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей.
Бывший хоккеист «Спартака» и СКА Максим Рыбин высказал своё мнение о новой «СКА Арене» в Санкт-Петербурге.
Компания «Ростех» попросила суд смягчить приговор фигурантам уголовного дела о вымогательстве, учесть принесённые ими извинения.
В Москве с февраля запустили программу предпрофессионального образования для учеников десятых предпрофильных классов школ. До мая учащиеся будут проходить обучение в городских колледжах.
Подразделения Южной группировки войск Вооружённых сил России заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении за сутки.
Ненефтегазовые доходы России выросли примерно на четверть в 2023 году. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.
Российский фигурист Андрей Мозалёв признался, что всегда побаивался своего нового тренера Этери Тутберидзе.
Врач-эндоскопист, врач-гастроэнтеролог, врач-диетолог «СМ-Клиники» Анастасия Чижикова назвала, какие препараты могут привести к поражению почек.
Украинские военные за сутки на Донецком направлении потеряли до 240 бойцов, танк и три автомобиля.
Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что самым холодным днём в Москве на текущей неделе станет пятница, 16 февраля.
Народный артист РСФСР Евгений Петросян находится в отличном настроении и просит не переживать за него.
Средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 33 украинских беспилотника.
Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о своём самочувствии.
Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам потребовал уделить особое внимание сдерживанию инфляции.
Передача скифского золота Украине послужила поводом для обращения в Европейский суд по правам человека четырёх музеев Крыма. Как сообщил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, они намерены оспорить это решение.
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице по случаю Всемирного дня гида с 17 по 19 февраля пройдёт 400 бесплатных экскурсий в рамках акции «Московские истории».
Валовой внутренний продукт России в 2023 году вырос на 3,6%, сообщил российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выступил с мнением, что НАТО не должно зависеть от перемены настроения президента США.
В Тюменской области две семьи награждены медалями ордена «Родительская слава» за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.
Австрии следует подготовить выход из договоров на поставку газа из России, заключённых австрийским нефтегазовым концерном OMV. С таким призывом к властям страны обратилась глава Минэнерго республики Леоноре Гевесслер.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что здание котельной в Петровском районе города повреждено из-за обстрела со стороны ВСУ.
Капитан и защитник «Спартака» Георгий Джикия не рассказал о подробностях разговора с главным тренером команды Гильермо Абаскалем.
Польские фермеры ограничили движение грузовиков на трёх пунктах пропуска на границе с Украиной.
Бывший тренер сборной России Гус Хиддинк поделился мнением по поводу отстранения российских клубов и сборных от международных турниров.
В Ульяновске в текущем году запланирован капитальный ремонт в 39 многоквартирных домах. Кроме того, в 2025 году планируется провести работы в 46 объектах жилого фонда, а в 2026-м — ещё в 24 многоквартирных домах.
В Свердловской области прокуратура начала проверку в школе Новоуральска для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) после публикации в соцсетях видео с избиением девочки одним из учителей.
Глава Министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев представил личному составу новых руководителей двух территориальных органов МВД. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Российский фигурист Андрей Мозалёв прокомментировал свой переход в группу Этери Тутберидзе.
Число пострадавших при ДТП со школьным автобусом и грузовиком в Псковской области увеличилось до 17. Об этом сообщили в МВД России.