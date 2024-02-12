WP: новые заявления Трампа пугают всю Европу и НАТО

Дональд Трамп заявил, что не стал бы защищать Европу от России, если страны — члены НАТО не займутся наконец собственной обороной и не начнут тратить нужные средства на эти цели. Такие слова бывшего президента вызвали волнения среди европейских политиков, пишет The Washington Post. Их эмоции варьировались от гнева до усталой покорности. А Трамп добавил, что в случае переизбрания перестанет помогать другим странам. Вместо этого он введёт программу займов, которые придётся возвращать.

Бывший президент США Дональд Трамп сделал ряд громких заявлений, чем спровоцировал волну реакций как в Вашингтоне, так и в Европе, пишет The Washington Post. В воскресенье он заявил, что сам бы подтолкнул Россию к нападению на страны — члены НАТО, если те не озаботятся собственной обороной и не начнут тратить достаточно средств на эти цели.

Неудивительно, что такие слова серьёзно взволновали американских партнёров в Европе, где и так обеспокоены надёжностью США и возможностью возвращения Трампа к власти.

Как сообщает издание, во время предвыборного выступления в штате Южная Каролина Трамп рассказал аудитории следующую историю: «Один из президентов большой страны встал и сказал: «Хорошо, сэр, если мы не заплатим и на нас нападёт Россия, вы защитите нас?» А я ответил: «Вы не заплатили, вы нарушили правила». Он говорит: «Да, допустим, это произошло». Нет, я бы не стал вас защищать. На самом деле, я бы посоветовал им делать всё, что они, чёрт возьми, захотят».

Рассказ бывшего президента вызвал аплодисменты и одобрительные возгласы в зале. Трамп никогда не скрывал, что европейцы, по его мнению, злоупотребляют военной щедростью США. Однако, как пишет WP, никто из его бывших высокопоставленных советников не смог вспомнить о подобном разговоре Трампа с кем-то из европейских глав государств.

Рассказ бывшего главы США занял всего 25 секунд, однако реакция на его слова была заметна по всему миру. Так, администрация Байдена поспешила назвать эти заявления «ужасающими и ненормальными». А многие аналитики посчитали их самыми громкими выпадами в адрес североатлантического союза, который Трамп неоднократно критиковал и раньше.

За несколько часов до своего выступления бывший глава Белого дома опубликовал новый пост в своей социальной сети Trump Social, пишет WP. В нём он пообещал, что в случае переизбрания он перестанет помогать другим странам. Вместо экономической и военной помощи за рубежом он введёт программу займов, которые придётся возвращать.

«Мы никогда больше не должны давать деньги без надежды на окупаемость и без каких-либо условий», — пишет Трамп. По его мнению, любые займы должны быть немедленно возвращены, если получатель «когда-нибудь выступит против нас или разбогатеет когда-нибудь в будущем».

Причём, как отмечает издание, европейские лидеры реагировали по-разному. Эмоции варьировались от гнева до усталой покорности. Например, представитель эстонского парламента Марко Миккельсен написал: «К сожалению, Трамп не удивляет. Нынешняя президентская кампания лишь подтверждает, что он не изменил своего безрассудного отношения к союзникам. К сожалению, он поэтому является очень удобным инструментом для путинской России, которая ведёт войну против Запада».

По мнению некоторых европейских политиков, риторика Трампа и вовсе представляет угрозу для безопасности всего континента. Так, бывший помощник Ангелы Меркель по внешней политике Норберт Реттген написал, что Европе пора готовиться к тому, чтобы жить самостоятельно. «У Европы вскоре может не остаться иного выбора, кроме как защищаться. Мы должны справиться с этим, потому что всё остальное было бы капитуляцией и самоотречением», — цитирует издание слова политика.

В ответ старший советник Трампа Джейсон Миллер заявил: «Президент Трамп заставил наших союзников увеличить свои расходы на НАТО, потребовав, чтобы они платили, но Джо Байден вернулся к тому, чтобы позволить им извлекать выгоду и пользоваться американскими налогоплательщиками. Когда вы не оплачиваете свои расходы на оборону, вы не можете удивляться тому, что получаете больше войн».

Как напоминает WP, речь идёт об обещании, данном европейскими союзниками ещё в 2006 году, повысить уровень военных расходов до 2% ВВП своей страны. Однако эти обещания так и не были выполнены. В итоге в 2018 году во время саммита стран — членов НАТО в Брюсселе Трамп потряс своих европейских коллег, когда дал понять, что США могут не выполнить свои обязательства по защите других членов альянса, если они не будут платить больше денег.

Ряд свидетелей тех заявлений утверждают, что они были значительно мягче по сравнению с нынешними, отмечает издание. Бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон сказал, что тот действительно давил на партнёров по НАТО, требуя увеличения военных расходов. Причём к этой цели стремились многие администрации в Вашингтоне уже не одно десятилетие.

Однако тогда, в 2018-м, Трамп не поднимал тему защиты от России. В любом случае, по мнению Болтона, он верит в то, что говорит. Бывший советник также поделился в своих мемуарах, что в случае избрания на второй срок Трамп, скорее всего, стал бы стремиться к выходу из НАТО.

«Он искал предлоги, чтобы уйти, в то время как остальные среди нас хотели, чтобы союзники по НАТО выполняли свои обязательства и даже делали больше, поэтому что это для их же блага и укрепило бы НАТО. Это тот случай, когда вы должны понимать его слова буквально», — цитирует Болтона издание.

Интересно, что во времена его президентства многие в Европе воспринимали риторику Трампа про НАТО скорее как бахвальство, отмечает WP. Однако новые реалии всё-таки заставили страны НАТО увеличить свои расходы на оборону. По данным издания, из шести стран — членов альянса, граничащих с Россией, только Норвегия по-прежнему тратит на оборону меньше годовой цели альянса в размере 2% от своего ВВП.

Когда президентское кресло занял Байден, он стал вести внешнюю политику, отличную от своего предшественника. Но многие эксперты считают, что его поддержка европейских союзников лишь маскирует тенденцию растущего разочарования ролью США в их обеспечении обороны Европы. Ещё Барак Обама, пусть и осторожно, но тоже жаловался на европейские расходы на оборону.

По мнению ряда политиков, тревожным сигналом стоит считать и то, что Республиканская партия США всё решительнее отворачивается от Украины. У ВСУ заканчиваются снаряды и необходимое оборудование, однако запрос Байдена об очередном пакете помощи Киеву в размере $61 млрд застопорился в конгрессе.

Эксперты отмечают, что конгресс, конечно, уже предпринял шаги к тому, чтобы будущим президентам США было сложно выйти из Североатлантического альянса. Тем не менее официальные обязательства Соединённых Штатов в отношении НАТО могут быть менее значимыми, чем готовность Белого дома подкрепить свои обещания военными действиями.

Дело в том, что пятая статья — это лишь обещание стран — членов НАТО прийти друг другу на помощь в случае нападения. Оно не является формальным юридическим требованием. Поэтому североатлантический союз может потерять свою актуальность при втором сроке Трампа, даже если официально США не выйдут из него, пишет WP.

В то же время нельзя забывать, что безопасность Европы всё ещё сильно зависит от Вашинтона и многие страны просто не могут увеличить свои военные расходы так быстро, как первоначально обещали их лидеры. Однако ряд европейских политиков восприняли последние заявления Трампа как напоминание, что Европе пора снижать свою зависимость от могущественного союзника.

Но нашлись и те, кто привык к нападкам Трампа и воспринял их более спокойно. «Мне платят не за то, чтобы я волновался», — заявил латвийский президент Ринкевичс. «Важно то, что Европа должна тратить больше на оборону, на возможности и наращивание оборонного производства независимо от того, кто победит в США. Это в наших жизненно важных интересах».

Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс «остаётся готовым и способным защитить всех союзников. На любое нападение на НАТО будет дан единый и решительный ответ». При этом он признал, что любые сомнения в возможностях коллективной обороны несут вред: «Любое предположение о том, что союзники не будут защищать друг друга, подрывает всю нашу безопасность, включая безопасность США, и подвергает американских и европейских солдат повышенному риску».

Он также добавил: «Я ожидаю, что независимо от того, кто победит на президентских выборах, США останутся сильным и преданным союзником НАТО».

А по другую сторону океана ряд американских политиков постарались защитить слова Трампа. Так, сенатор Марко Рубио сказал в интервью, что Трамп просто «рассказывал историю о том, как использовал рычаги воздействия, чтобы заставить людей проявить инициативу и стать более активными в НАТО».

«Практически каждый американский президент в какой-то момент так или иначе жаловался на то, что другие страны НАТО делают недостаточно. Трамп просто первый, кто выразил это в таких выражениях», — цитирует WP слова сенатора.