Сенатор США: угрозы Трампа в адрес НАТО оправданны — по-другому страны альянса не замотивировать

Слова Трампа о том, что он позволил бы России делать со странами НАТО всё, что она захочет, не стоит воспринимать буквально — таким образом он лишь «использовал рычаги влияния, чтобы заставить людей проявить инициативу», заявил сенатор США Марко Рубио в эфире CNN. Политик встал на защиту экс-президента, заявив, что многие страны действительно забывают, что речь идёт об альянсе, а не о «США и кучке мелких партнёров помладше».

ДОНАЛЬД ТРАМП, экс-президент США: Один из президентов большой страны встал и спросил: «Но, сэр, если мы не заплатим и на нас нападёт Россия, вы же защитите нас?» Я ответил: «Вы не заплатили, просрочили платёж?» Он говорит: «Да». Если бы такое произошло — нет, я бы не стал защищать вас. На самом деле, я бы посоветовал им (России. — ИноТВ) делать всё, что они, чёрт возьми, хотят. Вы должны заплатить.

Вы поддержали Дональда Трампа. Вас устраивает его заявление о том, что он не стал бы защищать страны НАТО и фактически пригласил бы Путина и Россию вторгнуться в них?

МАРКО РУБИО, сенатор США от штата Флорида: Ну, это не совсем то, что он сказал, и я не так расцениваю это заявление. История, о которой он рассказал, произошла в прошлом. Кстати, Дональд Трамп был президентом, и он не бросил Асада и НАТО. Более того, американские войска были размещены по всей Европе, как и сегодня. Так же было и тогда. Он лишь рассказывает историю.

Послушайте, Дональд Трамп не является членом Совета по международным отношениям. Он не говорит как классический политик. Мы уже проходили через это — можно было бы подумать, что люди уже к этому привыкли.

По сути, если вы посмотрите комментарии, он сказал, что до его прихода к власти НАТО было на мели, потому что люди не платили взносы. А потом он рассказал историю о том, как использовал рычаги влияния, чтобы заставить людей проявить инициативу и стать более активными.

Он не первый американский президент. На самом деле практически каждый американский президент в тот или иной момент так или иначе жаловался на то, что другие страны и НАТО делают недостаточно. Просто Трамп первый, кто выразил это такими словами.

Но у меня нет никаких опасений, потому что он уже был президентом. Я точно знаю, что он сделал и что будет делать с альянсом НАТО. Но речь должна идти именно об альянсе. Это не защита США с кучкой мелких партнёров помладше. Некоторые из них — крупные страны с большой экономикой. И многие из них действительно делают больше. Немцы сейчас делают очень много.

Дата выхода в эфир 12 февраля 2024 года.