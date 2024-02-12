Guardian: НАТО справится и без Трампа, считает Столтенберг

Дональд Трамп ещё во время предвыборной компании в 2016 году был скептически настроен по отношению к НАТО. Сейчас он лишь продолжает свою тогдашнюю риторику. На недавнем предвыборном митинге в Южной Каролине Трамп заявил, что «поощрит» российское воздействие на всех союзников США по НАТО, которые, по его мнению, не выделяют положенную им долю в размере 2% от ВВП на оборону, сообщает The Guardian. Глава НАТО Йенс Столтенберг сразу осудил слова бывшего президента, заявив, что альянс может защитить себя сам.

Дональд Трамп в очередной раз нелестно высказался о НАТО. В субботу вечером на предвыборном митинге в Южной Каролине Трамп заявил, что «поощрит» действия России по отношению к членам НАТО, которые не выполняют свои финансовые обязательства по обороне, сообщает The Guardian.

Европейские политики сразу выступили с критикой слов бывшего президента США, отмечает издание. Председатель Европейского совета Шарль Мишель назвал слова Трампа «безрассудными». Ян Липавский, министр иностранных дел Чехии заявил, что сейчас «НАТО находится в самом сильном положении, в котором оно когда-либо находилось». Также высказался и глава НАТО Йенс Столтенберг.

Он заявил, что любое нападение на западный военный альянс будет встречено «единым и решительным ответом». По его мнению, союзники смогут сами защитить друг друга, а обратные мысли лишь «подрывают всю нашу безопасность». При этом Столтенберг надеется, что независимо от того, кто одержит победу на американских выборах, США «останутся сильным и преданным союзником».

Как пишет автор статьи, в схожем ключе высказался и комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон. Он считает, что Европа должна наращивать собственный оборонный потенциал и увеличивать свои собственные военные расходы. Поскольку сейчас оборона всё ещё очень сильно зависит от Соединённых штатов. ЕС же должен справляться и сам. «Мы не можем бросать монету в вопросе нашей безопасности каждые четыре года в зависимости от тех или иных выборов, а именно президентских выборов в США», — сказал он.

На родине Трампа также осудили. Белый дом охарактеризовал слова бывшего президента как «ужасающие и безумные».

Бывший президент уже давно не жалует деятельность альянса, считая, что США тратят миллиарды, которые в том числе пошли на поддержку конфликта на Украине. Он не хочет помогать странам, которые не выделяют положенную им долю в размере 2% от ВВП на оборону.