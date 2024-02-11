OF: глава МИД Франции призвал ЕС увеличить расходы на оборону от «российской угрозы»

Новый министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне в интервью Ouest-France отметил, что война на Украине помогла европейцам реализовать то, что раньше казалось невозможным: совместные закупки боеприпасов, ракет, военной техники. По его словам, Франция уже удвоила финансирование обороны, и он призывает соседей по ЕС сделать то же самое.

Новый министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне дал интервью нескольким СМИ, включая Ouest-France, где рассказал о том, что, по его мнению, из-за роста националистических тенденций в Европе может произойти «всеобщий выход из ЕС». При этом в вопросе альянсов он настаивает, что Европе нужны и Европейский союз, и НАТО.

Недавно он побывал на Украине и, по его словам, так он обсуждал продолжение поддержки Франции Киеву. Он напомнил, что последний пакет помощи Украине в Европе принимали непросто, преодолевая сопротивление. По его словам, это должно стать знаком и для американского конгресса, поскольку тот пока не решается взять на себя ответственность.

Кроме того, Франция и Украина сейчас работают над созданием двустороннего соглашения для сотрудничества как в военной, так и в гражданской сфере. Когда его можно будет подписать, министр не уточнил, но отметил, что Париж и Киев обсуждают украинские запросы и французские возможности. По его словам, Франция намерена оказывать помощь Украине в долгосрочной перспективе.

При этом европейцы обсуждают, где взять деньги на такую помощь. В частности, премьер-министр Эстонии Кая Каллас предлагала для этого взять кредит. Французский министр напоминает про Европейский фонд мира, который может быть увеличен на €5 млрд в 2024 году. Высказывается также идея об использовании налогов на доходы, полученные от замороженных российских активов.

Впрочем, любая помощь Украине должна быть юридически оформлена и страны должны действовать единым фронтом, делать одно и то же. Европейская комиссия должна внести свои предложения, отмечает французский политик.

На фоне сообщений о «российской угрозе» Франция уже начала увеличивать свои инвестиции в оборону, удвоила выделяемые средства. По его словам, это экзистенциально важная тема для ЕС, от этого зависит коллективная безопасность Евросоюза. Поэтому он отмечает, как важно европейцам иметь достаточные военные бюджеты, организовать европейскую оборону более согласованным образом.

Столь же важно для европейцев, по мнению французского министра, помогать Украине и создать гарантии безопасности Евросоюза. «Нам придётся договориться о дальнейшем объединении нашей военной техники, налаживании взаимодействия между нашими армиями и постепенном обеспечении большей военной интеграции как в плане промышленности, так и в оперативном вопросе. Это относится к программе европейского суверенитета», — говорит он.

И во многом он видит влияние войны на Украине. «Война на Украине делает возможным многое, что казалось невозможным. Например, совместные закупки боеприпасов, ракет, а вскоре и европейской военной техники», — приводит издание его слова.

Но европейским усилиям сейчас угрожает победа Дональда Трампа на выборах в США. Впрочем, Стефан Сежурне отмечает, что даже в случае победы Трампа его можно и нужно переубедить взаимодействовать с европейцами. «Мы должны быть готовы ко всем сценариям. И мы будем тем более убедительны, если будем говорить на равных, чтобы нас уважали. Нам нужно стать сильнее в военном отношении. Я думаю, мы всегда сможем убедить», — приводит Ouest-France слова министра иностранных дел Франции.