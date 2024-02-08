BFM TV: Франция меньше привлекает инвесторов из-за проблем с безопасностью

Инвестиционная привлекательность Франции резко просела в связи с проблемами в безопасности, приводит BFM TV результаты опроса советников по внешней торговле. Участившиеся беспорядки, нападения на прохожих и преподавателей ухудшают образ Франции в мире, особенно в азиатском регионе.

АДЕЛИН ФРАНСУА, ведущая BFM TV: Кто знает — может, Олимпийские игры тоже на это повлияют? Николя, остаётся ли Франция по-прежнему привлекательной для инвесторов? Последний опрос советников по внешней торговле появился сегодня утром, о чём в нём говорится?

НИКОЛЯ ДОЗ, журналист BFM TV: В нём говорится, что привлекательность снижается. Она снижается по совершенно новой причине, которая ранее никогда не встречалась. Этих советников по внешней торговле 4500 человек, 2500 из них разбросаны по всему миру. Они добровольно работают над улучшением образа страны. Причина снижения привлекательности Франции в вопросе безопасности. Этот фактор никогда раньше не указывался в подобных опросах: обычно там учитываются материальные факторы, экономические, бизнес…

АДЕЛИН ФРАНСУА: Психологические?

НИКОЛЯ ДОЗ: Нет-нет. Фактор, который в этом году провалился в опросе, — это безопасность населения. То есть беспорядки, происшествия — например, нападение на Лионском вокзале, — или нападения на преподавателей теперь ухудшают образ нашей страны. Впервые, обозревая такой опрос в экономических новостях, я больше обращаюсь к (министру внутренних дел. — ИноТВ) Жеральду Дарманену, чем к (министру экономики. — ИноТВ) Брюно Ле Мэру.

КРИСТОФ ДЕЛЕ, ведущий BFM TV: Но, как я понимаю, это фактор, который начал быстрее снижаться год назад?

НИКОЛЯ ДОЗ: Да, всё верно, за год он — БАМ! — очень резко упал. Мы оказались на уровне 2017 года, так что неплохо упали. Пик был в 2020 году. В опросе учитывались 12 факторов. Самый сильный провал в безопасности граждан, качестве жизни, культурной среде и правовой безопасности. Личная безопасность главным образом беспокоит лиц азиатского происхождения: они всё чаще больше не хотят приезжать во Францию.

АДЕЛИН ФРАНСУА: Не может быть, чтобы были только недостатки. У привлекательности Франции есть всё же преимущества?

НИКОЛЯ ДОЗ: Вы правы, преимущества есть. Из 12 факторов есть два, которые растут, и это очень хорошая новость. Речь идёт о ценах на электроэнергию и обеспечении продовольствием — в 2021-м и 2022 году они вызвали шок предложения и огромный скачок инфляции, но сейчас значительно улучшаются. Это означает, что тот ужасный период всё же остался позади.

Кроме того, есть традиционные критические замечания, которые постоянно ставили в вину Франции. Здесь результаты не выдающиеся, но, честно скажем, не ухудшаются. Больше нельзя сказать, что у нас прогнившая налоговая система, что страна полностью неуправляема, что социальная обстановка катастрофическая, что заработная плата... Все эти факторы, которые раньше оценивались отрицательно, всё меньше выделяются, и это очень хорошая новость. Она говорит о том, что с середины президентства Франсуа Олланда и при Эммануэле Макроне пытаются проводить настоящую продолжительную политику предложения, политику по поддержке бизнеса, продуктивной экономики, предприятий. Это приносит свои результаты.

Так что если положить конец упрощению, если соблюдать обещания по снижению налога на производство и предоставлять «зелёную» дешёвую электроэнергию, у нас появятся большие преимущества на будущее.

АДЕЛИН ФРАНСУА: Спасибо, Николя.