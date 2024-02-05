Bloomberg: Евросоюз может не рассчитывать на экономический рост в преддверии выборов
Экономика вряд ли поможет европейским лидерам сдержать правые партии, которые набирают популярность по всему ЕС, сообщает Bloomberg.
Сроки начала выборов как раз совпадают с прогнозируемым ускорением роста мировой экономики, но скорее всего, для избирателей это не будет иметь значения. «Я думаю, что мы не увидим никакого эффекта к европейским выборам или выборам в Германии осенью. Это слишком краткосрочный период», — заявил экономист Хольгер Шмидинг.
Экономические проблемы волнуют избирателей по всей Европе. Коалиция канцлера Олафа Шольца в Германии «страдает от бюджетных разногласий», в то время как в стране проходят забастовки машинистов и работников аэропортов. Во Франции же бастуют фермеры.
Повлиять на ситуацию могли бы сокращения ставок, но Bloomberg Economics провели своё исследование и выяснили, что не всё так однозначно.
Есть два варианта развития событий — политики могут начать снижать ставку в марте или позже, в июне. В первом случае ВВП вырастет на 0,22% к концу, а во втором добавит 0,1% к росту в 2024 году. Всё это слишком незначительно и не может повлиять на мнение избирателей.
«Если бы Европейский центральный банк хотел подстегнуть экономику к выборам в ЕС, ему пришлось бы уже снижать ставки», — завил Гунтрам Вольфф, глава Германского совета по международным отношениям в Берлине.
Европейцы недовольны и своим уровнем жизни в целом. В 22 странах большинство респондентов заявили, что «их уровень жизни снизился, и в ближайший год улучшения не предвидится».
Инфляция, экономические трудности, падение уровня жизни — к этим проблемам можно добавить миграционный кризис и конфликт на Украине. Всё это мотивирует людей активнее поддерживать евроскептиков.
По данным Евразийской группы, партии евроскептиков могут набрать 25% голосов на июньских выборах и возглавить опросы в девяти из 27 стран-членов ЕС.
У правительств же нет особой возможности улучшить экономическую ситуацию и тем самым вернуть себе доверие избирателей. Они сосредоточены на «консолидации долга, чтобы сократить заимствования еврозоны, составляющие около 90% экономического производства».
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