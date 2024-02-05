Bloomberg: Евросоюз может не рассчитывать на экономический рост в преддверии выборов

Для европейских лидеров выборы 2024 года представляют реальную опасность. Во многих странах силу набирают партии евроскептиков. Проблемы в экономике являются одними из главных для европейских избирателей, её рост к началу выборов мог бы сгладить углы. Но «экономического всплеска» не предвидится, сообщает Bloomberg.

Экономика вряд ли поможет европейским лидерам сдержать правые партии, которые набирают популярность по всему ЕС, сообщает Bloomberg.

Сроки начала выборов как раз совпадают с прогнозируемым ускорением роста мировой экономики, но скорее всего, для избирателей это не будет иметь значения. «Я думаю, что мы не увидим никакого эффекта к европейским выборам или выборам в Германии осенью. Это слишком краткосрочный период», — заявил экономист Хольгер Шмидинг.

Экономические проблемы волнуют избирателей по всей Европе. Коалиция канцлера Олафа Шольца в Германии «страдает от бюджетных разногласий», в то время как в стране проходят забастовки машинистов и работников аэропортов. Во Франции же бастуют фермеры.

Повлиять на ситуацию могли бы сокращения ставок, но Bloomberg Economics провели своё исследование и выяснили, что не всё так однозначно.

Есть два варианта развития событий — политики могут начать снижать ставку в марте или позже, в июне. В первом случае ВВП вырастет на 0,22% к концу, а во втором добавит 0,1% к росту в 2024 году. Всё это слишком незначительно и не может повлиять на мнение избирателей.

«Если бы Европейский центральный банк хотел подстегнуть экономику к выборам в ЕС, ему пришлось бы уже снижать ставки», — завил Гунтрам Вольфф, глава Германского совета по международным отношениям в Берлине.

Европейцы недовольны и своим уровнем жизни в целом. В 22 странах большинство респондентов заявили, что «их уровень жизни снизился, и в ближайший год улучшения не предвидится».

Инфляция, экономические трудности, падение уровня жизни — к этим проблемам можно добавить миграционный кризис и конфликт на Украине. Всё это мотивирует людей активнее поддерживать евроскептиков.

По данным Евразийской группы, партии евроскептиков могут набрать 25% голосов на июньских выборах и возглавить опросы в девяти из 27 стран-членов ЕС.

У правительств же нет особой возможности улучшить экономическую ситуацию и тем самым вернуть себе доверие избирателей. Они сосредоточены на «консолидации долга, чтобы сократить заимствования еврозоны, составляющие около 90% экономического производства».