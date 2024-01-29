Хаос и угроза для Европы — обозреватель Guardian о последствиях переизбрания Трампа

Перспектива возвращения Трампа в Белый дом вызывает у европейских союзников Вашингтона оправданное беспокойство, пишет обозреватель The Guardian Натали Точчи. Как напоминает автор, его прошлый президентский срок оказался травматичным для Европы, поскольку он стал первым президентом США, который не относился к европейцам как к семье.

Второй президентский срок Дональда Трампа будет означать хаос и угрозу для Европы, считает обозреватель The Guardian Натали Точчи.



Поскольку Трамп быстро движется к тому, чтобы на предстоящих президентских выборах в США стать единым кандидатом от Республиканской партии, перспектива его возвращения в Белый дом вызывает у европейских союзников Вашингтона оправданное беспокойство.



В 2024 году почти наверняка повторится противостояние Джо Байдена и Дональда Трампа, и Европе необходимо подготовиться к возможному второму президентскому сроку бывшего главы Белого дома. В прошлый раз его правление, как отмечает автор, было травматичным для Европы.



«Травма Европы была больше связана с политикой: Трамп был первым американским президентом, который не относился к Европе как к семье. Он явно чувствовал себя более комфортно с авторитарными лидерами, такими как Си Цзиньпин и Владимир Путин, чем с демократически избранными лидерами Европы», — говорится в статье.



Антипатия Трампа к Европе не изменилась, подчёркивает Точчи. Во второй раз эти плохие политические настроения, вероятно, приведут к гораздо большим политическим расколам. В то время как его первый срок был внутренне нестабильным и в значительной степени неэффективным и сопровождался частыми отставками, второй срок может быть более последовательным и решительным.



По словам автора, на этот раз «он не станет ограничиваться неприятными твитами».