American Conservative: внешняя политика Вашингтона ведёт страну к «грядущей катастрофе»
Украина, Газа, конфликт в Красном море, Северная Корея, Китая — все эти проблемы сейчас окружают США. Если внешняя политика останется низменной, то это вполне может пустить страну «по ложному пути к грядущей катастрофе». Как отмечает экс-полковник армии США Лоуренс Уилкерсон в интервью American Conservative, Вашингтону нужно начинать действовать иначе.
Например Украина, конфликт, от которого очень устало население и даже правительство. В декабре 2023 года «расколотый» Конгресс отказал Украине в дополнительном финансировании. Республиканцы устали от «безвозмездной помощи Киеву». По словам Уилкерсона очевидно, что Россия «выигрывает войну, её экономика укрепляется благодаря американским санкциям», также крепнет союз Москвы и Пекина.
В США же этот конфликт всё ещё выгоден только оборонным компаниям, которые получают с него огромные деньги — утверждает Уилкерсон.
Тем более уже давно очевидно, что Москва была готова к переговорам. Но тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон настоял на военных действиях. Россия всегда была нужна только безопасность, а не территории, просто Запад не выполняет своих обещаний данных по поводу расширения НАТО. «Неоднократные высказывания Путина и Сергея Лаврова свидетельствуют о том, что главным мотивом для них является безопасность, а не территория», — сказал Уилкерсон.
Но Байден решится завершить конфликт только том в случае, если это поможет его переизбранию.
Конфликт в секторе Газа отвлёк США от Украины и добавил головной боли, теперь помощь надо отправлять и туда. Нетаньяху при этом как будто и не думает завершать операцию. Экс-Полковник, в свою очередь, считает, что Израиль как государство скоро перестанет существовать. «Меня подкрепляет в этом мнении мощный характер государства-изгоя, в которое превращается Израиль из-за своей абсолютно жестокой войны в Газе», — отмечает Уилкерсон. Люди по всему земному шару осуждают ситуацию в Палестине
В свою очередь Ближний Восток отвлекает Вашингтон от проблем в Азии. И дело тут не только в Китае и Тайване. «Не только Китай, но и две гораздо более экзистенциальные угрозы: ядерное оружие и климатический кризис» должны волновать Соединённые штаты.
Попытка решить все эти проблемы при такой сомнительной внешней политике могут привести США к краху. По мнению Уилкерсона, стране «необходима новая конфигурация международных отношений».
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