Постепенный отход от гегемонии США был неизбежен, но непродуманная внешняя политика администрации президента Джо Байдена значительно ускорила темпы отказа от однополярности, пишет старший научный сотрудник Института Катона Тед Гален Карпентер в статье для 19FortyFive. По словам Карпентера, главной ошибкой Белого дома стало его отношение к конфликту на Украине, в частности провальные попытки изолировать Россию при помощи санкций.

Даже когда в 1990-х годах американский политический обозреватель Чарльз Краутхаммер ввёл в оборот термин «однополярный момент» Соединённых Штатов, он понимал, что гегемония Вашингтона не будет длиться бесконечно. На это указывает даже само слово «момент», которое Краутхаммер использовал.

Как отмечает старший научный сотрудник Института Катона по вопросам безопасности Тед Гален Карпентер в статье для 19FortyFive, из-за очень непродуманной внешней политики администрации президента США Джо Байдена «неизбежный упадок мировой гегемонии США наступил раньше, чем ожидалось, и темпы этого упадка оказались более стремительными».

По мнению автора статьи, главной ошибкой Белого дома стало его отношение к конфликту на Украине. США и их союзники по НАТО после начала российской спецоперации попытались незамедлительно изолировать Россию с помощью целого ряда экономических санкций, и команда Байдена полагала, что мир поддержит американские усилия. Однако вскоре они обнаружили, что, помимо тех стран, которые в вопросах безопасности привыкли полагаться на Вашингтон, практически ни одно из государств не желает вводить санкции против Москвы и тем более оказывать военную помощь Киеву.

Администрация Байдена попыталась скрыть свой «эпический провал», указывая на проведение чисто символических голосований в Генеральной Ассамблее ООН, осуждающих действия Кремля. Но этот аргумент автору статьи кажется «слабым и неубедительным».

Карпентер отметил, что основной целью антироссийских санкций США был подрыв курса российского рубля. Однако если через несколько недель после начала спецоперации Байден и похвастался тем, что уничтожил рубль, в долгосрочной перспективе все его заявления оказались «пустыми». Рубль восстановил свою стоимость в считаные недели и сейчас является одной из самых сильных валют на международной арене, пишет эксперт.

При этом арест долларовых активов российского правительства, хранящихся в США, не только не достиг своей цели, но и обернулся против Соединённых Штатов. Как поясняет Карпентер, этот шаг подорвал доверие к Вашингтону на мировое арене. Сейчас даже у стран, которые не являются противниками США, есть причины для беспокойства. Использование Вашингтоном доллара в качестве оружия заставило множество стран заключить торговые соглашения в других валютах и перестать так сильно полагаться на доллар как на мировую резервную валюту.

Более того, неправильной оказалась не только реакция Белого дома на украинский конфликт, но и реакция на нежелание других стран следовать в этом вопросе за США. Так, в последние несколько недель американские политики намекали на введение экономических санкций против Южной Африки за продолжение торговли с Россией. А в середине мая посол США в ЮАР даже обвинил страну в тайных поставках оружия в Россию. В октябре 2022 года Байден лично пригрозил Саудовской Аравии «последствиями» за то, что Эр-Рияд сократил производство нефти, тем самым поддерживая высокие мировые цены на энергоресурсы и косвенно помогая России. Кроме того, в администрации дали понять, что не приветствуют усилия Пекина в том, чтобы играть роль посредника в отношении конфликта между Украиной и Россией. А ещё раньше Вашингтон дал понять Индии, что страна подвергнет себя серьёзному риску, если будет поддерживать тесные связи с Россией. Но все подобные попытки запугивания не сработали.

При этом в администрации, похоже, понимают, что гегемония США ускользает даже в отношении других вопросов. Несмотря на категорические возражения Вашингтона, Саудовская Аравия и её союзники по Персидскому заливу стремятся к сближению как с Дамаском, так и с Тегераном. Важными свидетельствами смены политической обстановки Карпентер называет восстановление Саудовской Аравией дипломатических отношений с Ираном и возвращение Сирии в Лигу арабских государств. Более того, гегемония США ослабевает даже в Западном полушарии. Например, об этом говорит неудачная попытка Вашингтона свергнуть режим Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро.

«Однополярному моменту Америки суждено было угаснуть», — пишет Карпентер в своей статье для 19FortyFive. Даже в последнее десятилетие холодной войны мир становился всё более многополярным экономически. И хотя исчезновение Советского Союза как единственного серьёзного стратегического соперника дало гегемонии США новую жизнь, её срок сейчас истекает. Даже в целом дружественные страны больше не готовы следовать политике Вашингтона. А растущее число противников Соединённых Штатов, прежде всего Россия, Китай и Иран, вступают в беспрецедентное сотрудничество, чтобы подорвать американскую гегемонию. Некоторые из этих процессов были неизбежны, но действия администрации Байдена заметно ускорили процесс угасания.