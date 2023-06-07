Fox News: коррумпированность системы правосудия превращает США в банановую республику

Минюст США и ФБР придерживаются двойных стандартов и демонстрируют невероятный уровень политической коррупции. Их представители преследуют консервативных политиков, включая Дональда Трампа, но позволяют влиятельным демократам уходить от ответственности, считает ведущий Fox News Шон Хэннити.

Разумеется, если бы фамилия Трампа была Клинтон или Байден, ему бы никогда не предъявили обвинения ни в каком расследовании, связанном с секретными документами. Его дом не подвергся бы рейдам (ФБР. — ИноТВ), дело бы никогда не зашло так далеко. Мы все знаем, что Хиллари неправильно обращалась с совершенно секретными материалами, которые хранились на частных серверах, вероятно, взломанных иностранными государствами.

Затем она удалила 33 тысячи электронных писем, запрошенных следствием, очистила эти устройства с помощью чего-то, о чём мы никогда не слышали, под названием BleachBit. Она вытащила сим-карты из телефонов и коммуникаторов, после чего разбила их молотками. Но, по словам (тогдашнего генпрокурора США. — ИноТВ) Джеймса Коми, «ни один разумный прокурор» не стал бы выдвигать обвинения против Хиллари Клинтон.

Не забывайте, что другой специальный прокурор ведёт расследование в отношении Джо Байдена по точно такому же вопросу. За исключением того, что Байден, предположительно, неправильно обращался с секретными материалами в нескольких незащищённых местах, включая документы времён его сенаторства. Но — вот так сюрприз! — это дело, похоже, закончится ничем. Нет никаких неотвратимых обвинений, грядущего большого жюри, о котором мы знаем, и, кстати, вообще не происходило ни одной «утечки».

Расследование в отношении Дональда Трампа, напротив, изобилует бесконечными утечками информации, включая фотографии ФБР из Мар-а-Лаго. Всё это делается для того, чтобы поставить в неловкое положение и вызвать сомнения относительно бывшего президента.

В ФБР и Министерстве юстиции царит беспардонный уровень политической предвзятости и коррупции. Задумайтесь вот о чём: Минюст Байдена сейчас готовится обвинить его главного политического оппонента в преддверии года выборов — Дональда Трампа — в том же самом преступлении, за которое он сам находится под следствием, в то время как сам Байден, как вы знаете, остаётся безнаказанным. Именно этого вы ожидаете от банановой республики, а не от Соединённых Штатов. И, к сожалению, подобная практика выходит далеко за рамки дела Дональда Трампа и продолжается уже довольно давно.

Возможно, вы помните, как в 2005 году лидеру большинства в палате представителей Тому Делэю предъявили обвинение и осудили в крайне левом округе по сфабрикованному делу о заговоре. Он получил три года тюрьмы и был вынужден уйти из конгресса, прежде чем вышестоящий суд отменил вердикт и оправдал его, причём решение было принято в соотношении восемь к одному.

Несколько лет спустя, в 2013 году, Налоговое управление признало, что преследует консервативные группы, проводя дополнительные проверки и специальные расследования сугубо из-за их политической принадлежности. А затем, в 2014-м восходящей звезде Республиканской партии тогдашнему губернатору Вирджинии Бобу Макдональду предъявили сфабрикованные федеральные обвинения в коррупции, и прокуратура пыталась упечь его за решётку на 12 лет. Он потерял работу, дом, жену до того, как члены Верховного суда единогласно отменили обвинительный приговор.

А в 2016 году Дональд Трамп и многие его соратники стали объектом расследования ФБР, основанного на фальшивке о российском вмешательстве, раскрученной предвыборным штабом Клинтон и эхом разошедшейся по всем корпоративным СМИ. Бесчисленное количество жизней было разрушено, миллионы долларов потрачены на судебные издержки, репутации запятнаны, и многие, включая Трампа, стали свидетелями того, как их конфиденциальность оказалась нарушена самым худшим из возможных способов.

В одном деле за другим процесс сводится к наказанию, а не к расследованию реальных преступлений и предъявлению веских доводов. Следователи заставляют республиканцев и консерваторов проходить через ад, а это значит, что у нас двухуровневая система правосудия.

То есть у нас серьёзные проблемы с ФБР и Минюстом. Политическая гниль, которая может разрушить нашу республику и разрезать на клочки нашу конституцию, а это означает отсутствие равенства перед законом, равного применения наших законов, самосознания в Минюсте и ФБР. Они думают, что у них всё отлично. Они дотягиваются до каждого республиканца, до которого могут дотянуться. И они преследуют Дональда Трампа.

Дата публикации 06 июня 2023 года.