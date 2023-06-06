N-TV: европейцам надо готовиться к американским президентским выборам, независимо от их исхода

Как европейцам пережить президентские выборы в США? Вне зависимости от их исхода, Европе нужно готовиться, считает директор по исследованиям Европейского совета по международным делам Джереми Шапиро. Европейцам нужно думать о том, как усилить единство между собой, как справиться с проблемами, в решении которых они ждут помощи от Америки, и как разработать политику, отвечающую, прежде всего, их собственным интересам, поясняет он в интервью немецкому телеканалу N-TV.

Дональд Трамп, который сейчас с большим отрывом лидирует в качестве претендента на президентскую номинацию от республиканцев, почти наверняка прекратит поддержку Украины, отмечает немецкий телеканал N-TV.

«Невозможно переоценить, насколько сильную неприязнь Трамп испытывает к Украине», — считает эксперт по внешней политике США Джереми Шапиро. Он советует европейцам стать более независимыми от США: «Им это понадобится в ближайшие годы, особенно в отношениях с Россией».

По словам Шапиро, обе стороны на предстоящих президентских выборах в США пытаются использовать внешнюю политику для обращения к белому рабочему классу. В таких вопросах, как торговля, иммиграция и поддержка внутренней экономики, они относительно близки. Но по другим вопросам сохраняются очень большие различия, например, в том, как вести себя с союзниками, и особенно в отношении России и её спецоперации на Украине, подчеркнул Шапиро в интервью N-TV.

Если говорить об отношениях с Китаем, то и республиканцы, и демократы считают его самой большой угрозой для США на международной арене, убеждён директор по исследованиям Европейского совета по международным делам. И те, и другие полны решимости противостоять Китаю с помощью геоэкономических инструментов, таких как стратегический экспортный контроль.

Однако администрация Байдена отказалась от тарифов и торговых войн и сосредоточилась на технологических ограничениях и на том, чтобы не ставить экономику США в слишком большую зависимость от Китая — они называют это «снижением риска». По мнению Шапиро, политика администрации Байдена намного более стратегически продуманная и эффективная, чем политика администрации Трампа. Но верно и то, что они движутся в одном направлении. За одним исключением, которое, возможно, станет более очевидным при втором сроке Трампа: у Трампа и Байдена может быть схожий подход к геоэкономическому противостоянию с Китаем, но они придерживаются разных взглядов на геостратегическое противостояние.

Трамп не заинтересован в том, чтобы Китай стремился доминировать в западной части Тихого океана — он заинтересован в заключении более выгодных торговых соглашений с Китаем, поясняет эксперт. Вполне может быть, что Тайвань для него просто разменная монета для улучшения торговых условий с Китаем — он часто намекал на это, хотя это и не было частью его политики в первый срок. Байден, с другой стороны, рассматривает борьбу с Китаем скорее как классическое геополитическое противостояние и намерен противостоять Китаю в военном плане и в западной части Тихого океана, а не только экономически.

Как отмечает Шапиро, фактически Трамп был единственным президентом США после холодной войны, который не начал какую-нибудь войну — за исключением Байдена, но его срок ещё не закончился. Американская общественность против войн, но она хочет, чтобы президент демонстрировал силу на мировой арене. В результате особенно президенты-демократы часто оказываются под давлением, потому что от них требуют продемонстрировать военную силу.

С точки зрения эксперта, вполне вероятно, что в случае победы Трампа на выборах поддержка Украины со стороны США будет ослабевать. «Трамп терпеть не может Украину, он не считает, что Украина — правильная сторона в этой войне. В конечном итоге он разрушит союз США с Украиной, это его цель», — утверждает Шапиро. По его словам, Трамп действительно считает, что Украина настроена против него, сотрудничает с его противником и даже вмешивается в выборы в США.

Как отмечает телеканал N-TV, Джереми Шапиро вместе с двумя коллегами написал статью о том, что президентские выборы в Америке могут означать для Европы. Последний раздел этой статьи называется «Как европейцы могут пережить выборы в США». Так как же они могут это сделать?

Первое, что должны осознать европейцы, это то, что им необходимо подготовиться, отвечает на этот вопрос Шапиро. Администрация Байдена укрепила трансатлантические отношения до такой степени, что это удивило даже европейцев. Однако это было только результатом военной спецоперации России на Украине. Европейцы должны понять, что это всего лишь кратковременный побочный эффект.

Шапиро рекомендует европейцам улучшить свои позиции и стать более независимыми во внешней политике. Это понадобится им в ближайшие годы, особенно в отношениях с Россией, потому что США, во-первых, будут всё больше заняты собой, а во-вторых, станут уделять больше внимания Азиатско-Тихоокеанскому региону. «При президенте-демократе это развитие будет происходить медленно и ответственно, при Дональде Трампе, возможно, быстро и безответственно, а при другом президенте-республиканце — где-то посередине», — полагает эксперт.

Поэтому европейцам нужно готовиться вне зависимости от исхода выборов: им нужно думать о том, как организовать большее единство между собой, как решить проблемы, в решении которых они ждут помощи от Америки, и как разработать политику, отвечающую, прежде всего, их собственным интересам. Речь не идёт о том, чтобы полностью отстраниться от США, наоборот: США будут заинтересованы и станут хорошо работать только с тем европейским партнёром, который способен внести свой вклад в отношения и не является просто вассалом, считает Шапиро.

Оказывать помощь Украине Европа может и без США, хотя это будет сложно и потребует переходного периода. «Но почему бы очень богатому континенту с мощным военным потенциалом не поддержать Украину в борьбе против России? Россия гораздо менее богата и намного слабее Европы», — заявил Шапиро. В Европе считали, что уйти от российского газа невозможно, но потом выяснилось, что Европа смогла сделать это за шесть месяцев. Это стоило больших денег, это было непросто, и добровольно Европа не пошла бы на такой шаг. «Но когда такой богатый, способный континент решает, что что-то необходимо, возможно гораздо больше, чем мы думаем», — подчеркнул Джереми Шапиро в интервью немецкому телеканалу N-TV.