CNN: Эрдоган дал совет Западу — в отношениях с Россией нужен сбалансированный подход
У Турции «хорошие» отношения с Россией, несмотря на то что на Анкару оказывается всё большее давление, направленное на укрепление западных санкций против Москвы, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эксклюзивном интервью CNN перед предстоящим вторым туром президентских выборов в его стране.
«Мы не в том моменте, когда стали бы вводить санкции против России, как это сделал Запад, — заявил турецкий лидер. — Мы не связаны санкциями Запада. Мы сильное государство, и у нас хорошие отношения с Россией».
По словам турецкого лидера, в отношениях с Россией Запад придерживается не очень сбалансированного подхода.
«Вам нужен сбалансированный подход к такой стране, как Россия. И это было бы гораздо более удачным подходом», — подчеркнул он.
Президент Турции, как напоминает издание, помог заключить ключевое соглашение, известное как Черноморская зерновая инициатива, которая позволила предотвратить глобальный продовольственный кризис. В среду, за день до истечения срока действия этой сделки, она была продлена ещё на два месяца.
«Это стало возможным благодаря нашим особым отношениям с президентом Путиным», — сказал Эрдоган CNN.
В интервью американскому каналу Эрдоган также затронул ещё один ключевой момент, вызывающий напряжённость в отношениях между Анкарой и Западом, — вступление Швеции в НАТО.
«Пока Швеция продолжает позволять выходцам из действующих в Турции террористических группировок свободно бродить по Швеции, по улицам Стокгольма, мы не можем благосклонно относиться к её членству в НАТО, — сказал Эрдоган. — Прямо сейчас мы не готовы к Швеции, потому что страна НАТО должна занимать твёрдую позицию, когда речь идёт о борьбе с терроризмом».
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