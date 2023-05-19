CNN Оригинал

CNN: Эрдоган дал совет Западу — в отношениях с Россией нужен сбалансированный подход

Материал представлен в пересказе ИноТВ
У Турции хорошие отношения с Россией, несмотря на растущее давление Запада, заявил в интервью CNN турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Он также выразил мнение, что западным странам в связях с Москвой нужен сбалансированный подход.
CNN: Эрдоган дал совет Западу — в отношениях с Россией нужен сбалансированный подход
AP

У Турции «хорошие» отношения с Россией, несмотря на то что на Анкару оказывается всё большее давление, направленное на укрепление западных санкций против Москвы, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эксклюзивном интервью CNN перед предстоящим вторым туром президентских выборов в его стране.

«Мы не в том моменте, когда стали бы вводить санкции против России, как это сделал Запад, — заявил турецкий лидер. — Мы не связаны санкциями Запада. Мы сильное государство, и у нас хорошие отношения с Россией».

Он также добавил, что Москва и Анкара «нужны друг другу во всех возможных сферах».

По словам турецкого лидера, в отношениях с Россией Запад придерживается не очень сбалансированного подхода.

«Вам нужен сбалансированный подход к такой стране, как Россия. И это было бы гораздо более удачным подходом», — подчеркнул он.

Президент Турции, как напоминает издание, помог заключить ключевое соглашение, известное как Черноморская зерновая инициатива, которая позволила предотвратить глобальный продовольственный кризис. В среду, за день до истечения срока действия этой сделки, она была продлена ещё на два месяца.

«Это стало возможным благодаря нашим особым отношениям с президентом Путиным», — сказал Эрдоган CNN.

В интервью американскому каналу Эрдоган также затронул ещё один ключевой момент, вызывающий напряжённость в отношениях между Анкарой и Западом, — вступление Швеции в НАТО.

«Пока Швеция продолжает позволять выходцам из действующих в Турции террористических группировок свободно бродить по Швеции, по улицам Стокгольма, мы не можем благосклонно относиться к её членству в НАТО, — сказал Эрдоган. — Прямо сейчас мы не готовы к Швеции, потому что страна НАТО должна занимать твёрдую позицию, когда речь идёт о борьбе с терроризмом».
 
Швеция, как отмечается в статье, неоднократно отказывала Турции в запросах об экстрадиции лиц, которых Анкара называет террористами. Шведские власти пояснили, что этот вопрос может быть решён только местными судами.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
CNN США Северная Америка
теги
Владимир Путин выборы Запад зерно НАТО президентские выборы Реджеп Тайип Эрдоган Россия санкции Турция Украина Швеция
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров