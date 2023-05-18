Daily Sabah: важный шаг для мировой продовольственной безопасности — зерновая сделка продлена ещё на два месяца

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о продлении Черноморской зерновой инициативы ещё на два месяца, сообщает Daily Sabah. По его словам, это стало возможным «благодаря усилиям Турции, поддержке российских друзей и вкладу украинских друзей». Продление зерновой сделки подтвердила и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что в первую очередь это было сделано для того, чтобы помочь наиболее нуждающимся странам.

Важнейшая сделка, позволяющая Украине безопасно экспортировать зерно через Чёрное море, была продлена ещё на два месяца благодаря усилиям Турции, заявил в среду президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Продление Черноморской зерновой инициативы — решающий шаг для обеспечения мировой продовольственной безопасности, пишет Daily Sabah.

Это заявление было сделано после того, как в рамках исторической сделки, срок действия которой истекал в четверг, украинский порт покинуло последнее судно. Россия пригрозила выйти из Черноморской инициативы из-за препятствий, которые мешают экспорту её собственного зерна и удобрений.

Согласно данным, опубликованным ООН, судно DSM Capella покинуло порт Черноморск с 30 тыс. тонн кукурузы на борту и направилось в Турцию.

Прорывное соглашение об экспорте украинского зерна из черноморских портов было заключено Россией и Украиной при посредничестве Турции и ООН летом прошлого года. Сделка призвана содействовать преодолению мирового продовольственного кризиса, усугублённого конфликтом на Украине, которая является одним из ведущих мировых экспортёров зерна. Соглашение сопровождалось меморандумом о работе по снятию ограничений, препятствующих экспорту российской продукции и удобрений. Как утверждает Москва, эта часть сделки до сих пор не выполнена.

«Благодаря усилиям нашей страны, поддержке наших российских друзей и вкладу наших украинских друзей было принято решение продлить соглашение о черноморском зерновом коридоре ещё на два месяца», — заявил Эрдоган в телеобращении.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила продление сделки на два месяца. Она заявила, что в первую очередь это было сделано для того, чтобы помочь наиболее нуждающимся странам

Вице-премьер Украины Александр Кубраков также приветствовал продление Черноморской зерновой сделки. Он подчеркнул, что она должна «полноценно работать на продовольственную безопасность мира», передаёт Daily Sabah.