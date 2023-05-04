Hürriyet Daily News: продление зерновой сделки обсудят в Стамбуле

5-го мая в Стамбуле ожидается встреча заместителей министров обороны России, Украины и Турции, с целью переговоров по продлению зерновой сделки, пишет Hürriyet Daily News, ссылаясь на слова главы Минобороны Турции Хулуси Акара. Издание напоминает, что Россия недовольна текущим положением в сделке, поскольку препятствия на пути российского экспорта зерна до сих пор не ликвидированы.

Ожидается, что заместители министров обороны России, Украины и Турции встретятся в Стамбуле 5-го мая для переговоров по продлению зерновой сделки, пишет Hürriyet Daily News, ссылаясь на заявление министра обороны Турции Хулуси Акара.

«Мы надеемся, что зерновая сделка продолжит действовать без помех, потому что это соглашение очень важно для регионального мира и стабильности, а также для нуждающихся стран. В этом контексте мы можем сказать, что вовлечённые стороны положительно относятся к продлению сделки», — приводит издание слова Акара.

Hürriyet Daily News напоминает, что зерновая сделка была запущена для того, чтобы избежать мирового продовольственного кризиса. И Россия, и Украина являются крупными поставщиками зерна, однако из-за конфликта их поставки значительно снизились. Для решения этой проблемы Турция и ООН инициировали зерновую сделку между Россией и Украиной, которая позволила бы разблокировать зерновой экспорт обеих стран. Однако до сей поры, возможность экспортировать зерно в рамках сделки была только у Украины, отмечает издание: российскому экспорту препятствовали вторичные санкции, что вызвало недовольство Москвы. Российская сторона заявила о том, что ожидает устранения всех препятствий на пути её экспорта.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о том, что генсек ООН Антониу Гутерриш предложил использовать турецкий банк в качестве посредника, чтобы обойти проблему блокировки SWIFT для России. «Стопроцентной гарантии нет, но для продления сделки предстоит проделать серьёзную работу. В повестке дня переподключение «Россельхозбанка» к системе SWIFT. Но даже если этот банк будет снова подключён к SWIFT, мы видим, что западные компании не горят желанием сотрудничать с ним. Генсек ООН предложил турецкий банк в качестве посредника», — заявил Чавушоглу.