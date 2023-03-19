Spiegel: зерновая сделка продлена в последний день — на сколько, пока не ясно

Срок действия «Черноморской зерновой инициативы» продлён всего за несколько часов до истечения срока действия, пишет Der Spiegel. Это подтвердили президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Организация Объединённых Наций. Однако информация о сроках продления разнится. Российская сторона заявляет, что соглашение по зерновой сделке было продлено на 60 дней, украинская — что на 120.

Зерновая сделка между Россией и Украиной продлена всего за несколько часов до истечения срока её действия. Однако информация о сроках продления разнится. Российская сторона заявляет, что так называемая Черноморская зерновая инициатива была продлена на 60 дней, а украинская — что на 120, пишет Der Spiegel.

«Сегодня истекает срок действия договорённости о зерновом коридоре. Благодаря переговорам, проводившимся с двумя сторонами, мы обеспечили продление этого соглашения», — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в городе Чанаккале. В Организации Объединённых Наций также подтвердили продление сделки и поблагодарили Турцию за дипломатическую и организационную поддержку. Министр обороны Турции Хулуси Акар выступил посредником между сторонами.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что соглашение по «Черноморской зерновой инициативе» «пролонгировано еще на 120 дней». Официальный представитель МИД России Мария Захарова ему возразила: по её словам, Россия «дала согласие на продление сделки на 60 дней».

«Черноморская инициатива», реализованная при посредничестве ООН и Турции, позволяет Украине транспортировать сельскохозяйственные грузы по безопасному коридору в Чёрном море, контролируемом Россией. По словам Эрдогана, со дня подписания соглашения 22 июля украинские порты покинули более 800 судов с 25 млн тонн зерна и другими продовольственными товарами. Первоначально соглашение было подписано на 120 дней — до 19 ноября. Затем оно было продлено ещё на 120 дней — таким образом, срок его действия истекал в субботу, 18 марта.

Россия и Украина входят в число крупнейших мировых экспортёров зерна. Соответственно, их поставки оказывают серьёзное влияние на развитие цен на продукты питания на мировом рынке. Зерновая сделка стала одним из немногих дипломатических успехов в конфликте, который продолжается с 24 февраля 2022 года. Она призвана сдержать глобальный рост цен на зерно, от которого особенно страдают более бедные страны, передаёт Der Spiegel.