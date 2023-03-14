ABC News: ООН стремится продлить «зерновую сделку» с целью избежать роста мировых цен на продовольствие

В женевском офисе Организации Объединённых Наций прошли переговоры о продлении зерновой сделки, сообщает ABC News. Российская сторона заинтересована в возобновлении поставок аммиака по трубопроводу, ведущему в черноморские порты, а ООН стремится избежать перебоев в отправке продовольствия в страны Африки, Азии и Ближнего Востока, подчёркивает автор.

В понедельник в Женеве генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан и глава Гуманитарного агентства ООН Мартин Гриффитс встретились с российской делегацией во главе с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Вершининым с целью обсудить возможность продления зерновой сделки. Это соглашение между Россией и Украиной, заключённое в июле прошлого года, позволяет Киеву отгружать зерно в черноморских портах, а Москве — экспортировать продовольствие и удобрения, напоминает ABC News.

Изначально 120-дневная сделка была продлена в ноябре прошлого года, срок её очередного периода действия истёк в субботу. Две конфликтующие ныне страны — это ключевые поставщики пшеницы, ячменя, подсолнечного масла и других продуктов питания в страны Африки, Ближнего Востока и Азии, где миллионам людей не хватает еды. Москва настаивает на возобновлении поставок аммиака (вещество активно используется в сельском хозяйстве по всему миру) по трубопроводу, проходящему через украинские территории к портам Чёрного моря.

Российские чиновники тем временем отмечают вредоносный характер банковских ограничений и высокие расходы на страхование, что в итоге подрывает усилия по экспорту удобрений. Черноморская зерновая инициатива подразумевает также процесс проверки грузов официальными лицами ООН, России, Украины и Турции, чтобы исключить возможность провоза по продуктовому коридору оружия.

Несмотря на то что сделка работает с целью поддержания поставок продовольствия, объёмы вывозимого с Украины зерна сократились. Критики на Западе обвиняют Россию в затягивании процесса проверки судов, Москва же, в свою очередь, отрицает такие претензии, резюмирует ABC News.