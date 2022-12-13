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СТРАНА: плохая погода и перебои с электричеством блокировали вывоз зерна с Украины

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Ни одно судно с продовольствием не смогло 12 декабря выйти из портов Украины. Как пишет «СТРАНА.ua», в Совместном координационном центре в Стамбуле сообщили, что это произошло из-за неблагоприятных погодных условий и перебоев с электричеством.
СТРАНА: плохая погода и перебои с электричеством блокировали вывоз зерна с Украины
AP
Неблагоприятные погодные условия и перебои с электричеством привели к тому, что ни одно судно с продовольствием не смогло 12 декабря выйти из портов Украины. Как пишет «СТРАНА.ua», об этом сообщили в Совместном координационном центре в Стамбуле.
 
На Украину, в порт Южный, проследовало одно судно, говорится в сообщении.
 
В территориальных водах Турции в очереди на инспекцию ожидает 81 судно. Из них 20 следуют с Украины с грузом продовольствия, 61 судно ожидает разрешения отправиться на Украину.
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