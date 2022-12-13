СТРАНА: плохая погода и перебои с электричеством блокировали вывоз зерна с Украины

21:28
Во Франции сообщили, что Елисейские Поля могут закрыть на время полуфинала ЧМ с Марокко
Власти Парижа могут закрыть Елисейские Поля во время матча 1/2 финала чемпионата мира 2022 года между сборными Франции и Марокко.
21:25
В Томской области зарегистрировали 47 случаев COVID-19 за сутки
В Томской области зарегистрировали 47 случаев COVID-19 за последние сутки.
21:23
Актёр Кулик рассказал о комедии «Ёлки — 9»
Актёр Евгений Кулик рассказал подробности о новогодней комедии «Ёлки — 9».
21:23
Лавров поздравил Алейника в связи с его назначением на должность главы МИД Белоруссии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил поздравительную телеграмму Сергею Алейнику в связи с его назначением на должность главы МИД Белоруссии.
21:20
В Петербурге из-за ОРВИ ввели масочный режим в больницах и учреждениях соцобслуживания
В Санкт-Петербурге с 14 декабря отменяются плановые госпитализации, а во всех больницах и учреждениях соцобслуживания вводится масочный режим из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ.
21:19
В Иркутской области выявили 83 случая COVID-19 за сутки
В Иркутской области выявили 83 случая COVID-19 за последние сутки.
21:19
В Нижнем Новгороде рассказали о помощи переселенцам из Донбасса в трудоустройстве
Нижегородский центр занятости помогает трудоустраивать переселенцев из Донбасса.
21:18
В Оренбургской области построят новый мусороперерабатывающий завод
Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Оренбургской области обсудили строительство комплекса переработки отходов «Центральный» и другие перспективные проекты.
21:17
Диетолог Дюваль рассказала о полезных свойствах ананаса
Врач-диетолог Анжелика Дюваль заявила, что ананас обладает рядом полезных свойств.
21:17
Роналдо считает, что Неймар нуждается в психологической помощи после вылета Бразилии с ЧМ-2022
Бывший форвард сборной Бразилии Роналдо высказался о реакции нападающего национальной команды Неймара на вылет с чемпионата мира 2022 года.
21:11
Сийярто обсудил с Новаком возможность изменений в контрактах по газу
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обсудил по телефону с вице-премьером России Александром Новаком возможность изменений в контрактах по газу.
21:10
Ракитич: смотреть ЧМ по телевизору — худшее, что со мной случалось
Хорватский полузащитник «Севильи» Иван Ракитич заявил, что ему тяжело смотреть чемпионат мира 2022 года по телевизору.
20:58
Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: Зеленский хороший комик, но как политик он провалился
Владимир Зеленский был хорошим комиком, но этого недостаточно для политической карьеры, заявил в эфире программы The Jimmy Dore Show бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.
20:57
В Катаре почтили память скончавшихся по ходу ЧМ-2022 журналистов
В пресс‑центре стадиона «Лусаил» перед матчем 1/2 финала чемпионата мира 2022 года между сборными Аргентины и Хорватии почтили память умерших по ходу турнира в Катаре журналистов.
20:55
На Ямале расширили жилищную программу для многодетных семей
В Ямало-Ненецком автономном округе многодетные семьи, которые получают деньги вместо земельного участка, смогут принимать участие и в других жилищных программах на территории региона.
20:55
Более 4500 домов в Чувашии остаются без света из-за снегопада
В МЧС Чувашии заявили, что в регионе более 4,5 тыс. жилых домов в 47 населённых пунктах остаются без электроснабжения из-за последствий снегопада.
20:53
Овечкин — о погоне за Гретцки: постараюсь сделать всё возможное
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о погоне за рекордом Уэйна Гретцки по голам в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
20:51
Аргентина и Хорватия объявили составы на матч 1/2 финала ЧМ в Катаре
Сборные Аргентины и Хорватии объявили стартовые составы на полуфинальный матч чемпионата мира 2022 года в Катаре.
20:42
Цена на газ в Европе к закрытию торгов превысила $1500 за тысячу кубометров
Цена газа в Европе по итогам сегодняшних торгов превысила $1500 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
20:40
Дешам уверен, что Франция сможет взломать оборону Марокко
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от матча 1/2 финала чемпионата мира 2022 года с командой Марокко.
20:36
Иммунолог Жемчугов посоветовал продолжать вакцинироваться от гриппа
Доктор медицинских наук Владислав Жемчугов выразил мнение, что прививаться от гриппа по-прежнему необходимо.
20:36
Замгенсека ООН посетил Херсон
Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что заместитель Генерального секретаря международной организации Мартин Гриффитс посетил Херсон 13 декабря.
20:31
CNN: США на этой неделе могут объявить об отправке на Украину систем ПРО Patriot
Администрация президента США Джо Байдена на этой неделе может объявить о намерении отправить на Украину системы противоракетной обороны Patriot, сообщает CNN со ссылкой на источники.
20:30
НБА назвала награду MVP сезона именем Майкла Джордана
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) назвала награду самому ценному игроку (MVP) регулярного сезона именем легендарного американского баскетболиста Майкла Джордана.
20:28
В Канаде одобрили однополые дуэты для парного катания и танцев на льду
Канадская федерация фигурного катания изменила правила формирования дуэтов для выступления в парном катании и танцах на льду.
20:25
Герой России лётчик Дамир Юсупов стал одним из первых зрителей спектакля «104 страницы про любовь»
К 100-летию отечественной гражданской авиации театральная студия «МОСТ» выпустила в свет спектакль по пьесе Эдварда Радзинского «104 страницы про любовь». На премьерном показе присутствовал Дамир Юсупов, капитан воздушного судна «Уральских авиалиний», совершивший спасительную посадку пассажирского самолёта на кукурузном поле.
20:21
Кириенко: более 150 активистов ОНФ стали добровольцами в рамках СВО
Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что более 150 активистов Общероссийского народного фронта (ОНФ) стали добровольцами в рамках СВО.
20:20
Nu.nl: в Нидерландах не покажут матч Марокко — Франция из-за беспорядков
Четыре крупнейших города Нидерландов отказались от публичного показа матча 1/2 финала чемпионата мира 2022 года между сборными Франции и Марокко из-за предшествовавших беспорядков.
20:20
Дешам считает равными шансы Марокко и Франции на выход в финал ЧМ-2022
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от матча 1/2 финала чемпионата мира 2022 в Катаре с командой Марокко.
20:13
Бомбардировщик B-2 загорелся после аварийной посадки в США
В США после аварийной посадки загорелся стратегический бомбардировщик B-2. Инцидент произошёл на авиабазе в штате Миссури.
20:11
Тренер «Аль-Насра» ответил на вопрос о возможном подписании Роналду
Главный тренер «Аль-Насра» Руди поделился мнением о возможном подписании нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.
20:03
МАГАТЭ заявило, что обеспечит присутствие своих экспертов на всех украинских АЭС
МАГАТЭ заявило, что обеспечит постоянное присутствие своих экспертов на всех украинских АЭС.
20:01
ЕС утвердит на саммите в декабре программу кредитной помощи Украине на €18 млрд
Заместитель главы Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что лидеры 27 стран Евросоюза утвердят на саммите 15–16 декабря в Брюсселе программу макрофинансовой кредитной помощи Украине на общую сумму €18 млрд.
20:01
Коган заявил, что Кондратюк будет выступать на чемпионате России по фигурному катанию
Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган рассказал, что олимпийский чемпион Марк Кондратюк сможет принять участие в чемпионате России.
19:55
Бенту покинул пост главного тренера сборной Южной Кореи
Португальский тренер Паулу Бенту ушёл в отставку с поста наставника сборной Южной Кореи.
19:54
Фигуристы Акопова и Рахманин пропустят чемпионат России
Российская фигуристка Карина Акопова рассказала, что она и Никита Рахманин пропустят чемпионат России из-за травмы.
19:52
Российские миротворцы ведут переговоры для возобновления движения по Лачинскому коридору
В Минобороны России заявили, что российские миротворцы ведут переговоры с представителями Азербайджана для возобновления движения гражданского автомобильного транспорта по Лачинскому коридору.
19:48
Льорис: нельзя не восхититься результатами Марокко на ЧМ, но надеюсь, что в финал выйдет Франция
Голкипер сборной Франции Уго Льорис высказался о полуфинальном матче с участием национальной команды и Марокко на ЧМ-2022.
19:41
Верховная рада Украины одобрила санкции против Кабаевой и Валуева
Верховная рада Украины одобрила санкции против Алины Кабаевой, Александра Поветкина, Николая Валуева и Анатолия Тимощука.
19:40
Путин заявил, что Россия никому не позволит очернять своих героев
Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона никому не позволит очернить и оболгать своих героев.
19:39
Экономист Остапкович объяснил рост евро выше 67 рублей впервые с 30 мая
Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с RT прокомментировал курс евро, который в ходе торгов превысил 67 рублей впервые с 30 мая.
19:37
Матыцин: российско-китайские игры станут большим вкладом во взаимоотношения двух стран
Министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что российско-китайские зимние молодёжные игры станут большим вкладом во взаимоотношения России и Китая.
19:36
Попова прокомментировала ситуацию с заболеваемостью корью в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о ситуации с заболеваемостью корью в России.
19:35
Попова заявила о росте спроса на маски в аптеках
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России вырос спрос на медицинские маски.
19:33
Невилл: Месси — красавица среди чудовищ в этой сборной Аргентины
Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл поделился мнением об игре нападающего и капитана команды Аргентины Лионеле Месси на чемпионате мира 2022 года.
19:30
Генпрокуроры России и Ирана договорились о сотрудничестве в борьбе с преступностью
Генеральные прокуроры России и Ирана Игорь Краснов и Мохаммад Джафар Монтазери договорились о сотрудничестве в борьбе с преступностью.
19:25
Ямальские строители завершают восстановление станции переливания крови в Волновахе
Строители из Ямало-Ненецкого автономного округа завершают восстановительные работы на станции переливания крови в Волновахе.
19:25
Тверская область получит свыше 820 млн рублей на поддержку многодетных семей
Тверская область получит свыше 820 млн рублей на поддержку многодетных семей в 2022 году из резервного фонда российского правительства.
19:25
Поздняков: Азия теперь — это новые возможности для спортсменов из России и соседних стран
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отреагировал на возможное участие белорусских спортсменов в играх «Дети Азии».
19:21
Игрок Марокко: Реграги сумел сделать из нашей команды настоящую семью
Игрок сборной Марокко Илиас Хаир перед матчем 1/2 финала чемпионата мира 2022 года с командой Франции высказался о главном тренере Валиде Реграги.