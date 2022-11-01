GT: Запад критикует Россию за выход из соглашения по зерну — однако влияние западных санкций гораздо опаснее

Министерство ообороны России в эти выходные заявило, что приостанавливает выполнение достигнутых ранее договорённостей, касающихся экспорта сельскохозяйственной продукции из украинских портов, в связи с участившимися атаками на военные корабли Черноморского флота и гражданские суда, задействованные в обеспечении «коридора безопасности» при транспортировке этих грузов. Западные страны в ответ массово осудили такое решение России, назвав его «необоснованным» и обвинив её в том, что это приведёт к массовому голоду, пишет Global Times.



Однако подобная критика со стороны Запада в адрес России фактически является «ходьбой вокруг да около», считают эксперты. Подобными обвинениями в адрес Москвы они пытаются переложить на неё ответственность за сложившуюся кризисную ситуацию, одновременно продолжая разжигать затянувшийся конфликт, заявили опрошенные журналистами Global Times китайские эксперты.



По их мнению, таким способом Запад пытается отвлечь внимание от того факта, что именно введённые западными странами санкции против России представляют гораздо более серьёзную угрозу и усугубляют ситуацию на мировом рынке продовольствия. Соглашение о схеме экспорта украинского зерна было достигнуто между Москвой и Киевом в июле этого года в Стамбуле благодаря посредничеству ООН и Турции, напоминает Global Times.



Эта сделка была призвана разблокировать экспорт сельскохозяйственной продукции через Чёрное море, чтобы помочь беднейшим странам мира не допустить голода и смягчить негативные последствия глобального продовольственного кризиса на фоне обострившегося конфликта. По предварительным оценкам, выход России из соглашения напрямую повлияет на страны Центральной и Восточной Европы, а также на различные африканские государства.

Ранее российское правительство заявило, что британские спецслужбы помогли Киеву спланировать атаку беспилотников на корабли Черноморского флота в порту Севастополя, напоминает Global Times. Министерство обороны Великобритании не признало эти обвинения. В то время как украинские власти не подтвердили и не опровергли факты нападений со своей стороны, однако поспешили назвать решение России приостановить зерновую сделку «примитивным шантажом», говорится в статье.

Между тем Россия уже выразила готовность бесплатно поставить беднейшим странам мира до 500 тыс. тонн зерна в ближайшие четыре месяца, даже после приостановки своего участия в соглашении, заключённом ранее при посредничестве Турции. Об этом официально объявил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, сообщается в статье.

Вскоре после того, как новость о таком решении Москвы была обнародована, президент США Джо Байден осудил его и назвал «возмутительным», обвинив Россию в том, что она увеличит тем самым угрозу голода. В свою очередь, посол России в США Анатолий Антонов заявил, что «реакция Вашингтона на теракт в порту Севастополя поистине возмутительна», и отметил, что США необоснованно воздерживаются от осуждения «безрассудных действий киевского режима», сообщается в статье.Евросоюз также призвал не приостанавливать реализацию сделки по экспорту зерна через Чёрное море. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, в частности, что подобное решение России «ставит под угрозу основной маршрут для экспорта столь необходимого зерна и удобрений, чтобы преодолеть последствия глобального продовольственного кризиса» на фоне обострившегося конфликта, говорится в статье.Однако Запад намеренно игнорировал тот факт, что после нападения на Керченский мост, который был намеренно взорван в начале этого месяца, атаки на гражданскую инфраструктуру также значительно участились, подчеркнул в интервью Global Times Ли Цзыго, старший научный сотрудник Китайского института международных исследований. По его мнению, встречные меры со стороны России необходимо расценивать как ответ на нападения, которым подвергаются корабли Черноморского флота и российские гражданские суда.По мнению Ли, в этой ситуации все вовлечённые в конфликт стороны, и особенно Запад, должны воздерживаться от того, чтобы ещё больше подливать масло в огонь. По его словам, общее прямое влияние украинского кризиса на глобальный продовольственный рынок не идёт в сравнение с тем ущербом, который причиняют всем участникам этого рынка санкции, введённые западными странами против России.«Санкции также означают, что Россия не смогла импортировать все необходимые ей удобрения и семена. И это можно считать более серьёзной причиной для скачка цен на мировом рынке продовольствия, а также более весомой угрозой с точки зрения глобальной продовольственной безопасности», — предупредил Ли в интервью Global Times.Аналогичного мнения придерживается и Ван Ивэй, директор Института международных отношений при Китайском университете Жэньминь. Он отметил, что Запад постоянно критикует Россию и всегда обвиняет её в том, что именно она является причиной мирового продовольственного кризиса. Однако это выглядит как типичное оправдание, подчеркнул китайский эксперт в интервью Global Times. По его мнению, чтобы разобраться в ситуации, необходимо просто задать главный вопрос: разве Москва что-то выигрывает от сбоя поставок и усугубившегося кризиса на мировом рынке продовольствия?