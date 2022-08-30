FAZ: в погоне за выгодой от сотрудничества с Россией Турция вызывает всё больше недовольства на Западе

Турция подрывает западные санкции, ведя активную торговлю с Россией и охотно принимая туристов из страны, пишет политический корреспондент Frankfurter Allgemeine Райнер Херманн. Более того, Эрдоган проявляет мало солидарности с НАТО, когда грозит наложить вето на расширение альянса на север. Всё это приводит к тому, что недоверие к Турции на Западе растёт, поэтому стране стоит быть осторожной, чтобы не испортить с ним отношения окончательно, предостерегает журналист издания.

Турция по праву заслужила похвалу за достижение соглашения по зерну между Россией и Украиной, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine. С тех пор грузовые суда с украинским зерном снова пересекают Босфор, предотвращая голод во многих странах. Однако за достойными одобрения действиями турецкого руководства скрываются не только альтруистические мотивы, уверен политический редактор издания Райнер Херманн: чем больше мир хвалит Турцию, тем больше Анкара осмеливается подрывать санкции, введённые против России более чем 30 государствами.

Турция не принимала участия в принятии решения о санкциях и стала единственной страной НАТО, которая не присоединилась к ним. Если говорить конкретно, то пока нельзя доказать, что она активно нарушала санкции. Однако в экономическом плане президент Турции Эрдоган идёт на уступки своему российскому коллеге Путину до такой степени, что это может позволить режиму стабилизироваться экономически, хотя и на низком уровне. Санкции, с другой стороны, имеют целью ослабить Россию, чтобы Кремль не смог продолжать свою спецоперацию на Украине.

Через две недели после зернового соглашения президенты России и Турции подписали в Сочи меморандум о взаимопонимании, который не был обнародован. Офис турецкого президента сообщил, что также не будет публиковать текст.

Турецкие правительственные источники говорят, что декларация касается только расширения существующих торговых и транспортных отношений. Эрдоган отказался включить в соглашение банки и финансовый рынок, как того хотел Путин. Однако устранение торговых барьеров уже противоположно тому, чего должны достичь санкции, подчёркивает автор статьи.

Эрдоган действует по необходимости. Самая главная причина его «оппортунистического поведения», по версии журналиста Frankfurter Allgemeine, заключается в том, что из-за экономического кризиса, «вызванного им самим», страна отчаянно нуждается в капитале, который утекает из России и ищет безопасную гавань. Миллиарды долларов вложены в недвижимость в Стамбуле и Анталии. Согласно официальным данным, за несколько месяцев количество компаний, принадлежащих российским гражданам, увеличилось в несколько раз. В свою очередь, турецкие бизнес-делегации в России стремятся занять места, оставленные западными компаниями в связи с их уходом.

Даже если их продукция не входит в санкционный список, они помогают российской экономике. Это в равной степени относится и к товарам, которые легально ввозятся из ЕС в Турцию, где они меняют официального владельца и перевозятся в Россию по Чёрному морю или на грузовиках через Грузию. Более того, благодаря благоприятным условиям Турция покупает в два раза больше российской нефти, чем раньше.

Помимо торговли товарами, ещё одной иллюстрацией того, насколько Турция подрывает санкции, служит туризм, продолжает немецкая газета. В то время как ЕС, США и Канада закрыли своё воздушное пространство для российских самолётов и прекратили все полёты в Россию, Турция расширяет авиасообщение с Россией. В Турции российские отдыхающие могут использовать кредитную карту «Мир», которая подрывает усилия вводивших санкции стран в сфере платёжных операций.

Теперь правительство США сообщило Турции, что оно может ввести вторичные санкции против турецких банков и компаний за их отношения с Россией. Тогда турецкие банки должны будут решить, с кем они хотят вести дела — с российскими или американскими финансовыми учреждениями, говорится в письме из Вашингтона. Точно так же европейцы могут заставить турецкие авиакомпании выбирать, что для них важнее — западный рынок или российский.

«Оппортунистическое экономическое поведение Турции по отношению к России находит продолжение в отсутствии солидарности с НАТО, где Анкара оставляет за собой право наложить вето на северное расширение», — отмечает автор статьи. Без безопасности, предлагаемой НАТО, Эрдогану придётся в одиночку нести риски, связанные с его политикой «качелей»: с одной стороны, он поставляет беспилотники на Украину, с другой — оказывает России косвенную экономическую поддержку.

Без поддержки НАТО Турция должна будет противостоять России в одиночку. Однако Россия, которая намерена расширяться, является неудобным соседом для Турции сразу с двух сторон: по Чёрному морю на севере и через границу с Сирией на юге, утверждает Frankfurter Allgemeine.

Несмотря на соглашение по зерну, на Западе растёт недовольство Анкарой. Секретность проведённой в Сочи сделки ещё больше усилила недоверие к Эрдогану. Турция должна быть осторожна и не доводить свою особую роль до такой крайности, чтобы Запад всё-таки изменил свою политику в отношении страны, заключает политический корреспондент Frankfurter Allgemeine Райнер Херманн.