Daily Sabah: «осторожный» подход к украинскому кризису помог Турции увеличить приток российских туристов

С января по июль количество иностранных гостей в Турции увеличилось на 128% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом россияне заняли второе место по числу отдыхающих. По мнению представителей туристической отрасли, причиной тому «сбалансированная» политика Анкары в отношении конфликта на Украине, пишет Daily Sabah.

Количество иностранных туристов в Турции увеличилось на 128% с января по июль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом общее число приезжающих в страну достигло 23,3 млн. человек, пишет Daily Sabah со ссылкой на данные Министерства культуры и туризма.

За указанный семимесячный период Германия отправила наибольшее количество своих граждан в Турцию. Число туристов из этой страны превысило 2,9 млн., увеличившись на 137% в годовом исчислении, отмечает издание.

Россияне заняли второе место (2,1 млн) с приростом в 41,36%. Третьими стали жители Соединённого Королевства (1,8 млн). За британцами следуют туристы из Болгарии и Ирана.

Между тем, согласно отдельному исследованию Турецкого статистического института, за этот период в общей сложности страна приняла 26,1 млн. посетителей. Только в июле в страну побывало 6,6 млн. иностранных гостей, что на 52,84% больше, чем в том же месяце предыдущего года, подчёркивает Daily Sabah.

По словам издания, количество отдыхающих, которые прибывают из России и европейских стран в Турцию, уже растёт более быстрыми темпами, чем ожидалось. В результате в прошлом месяце страна подняла свои ожидания по доходам от туризма с $35 до 37 млрд.

Представители туристической отрасли обращают внимание на позицию Анкары и её «осторожную политику» в отношении спецоперации России на Украине. Правительство придерживается того, что президент Реджеп Тайип Эрдоган называет «сбалансированным» подходом и поддерживает тесные связи с обеими странами.

Анкара раскритиковала ввод российских войск на Украину, отправила Киеву боевые беспилотники и стремилась содействовать мирным переговорам между сторонами. Но в то же время она не поддержала санкции Запада в отношении Москвы и стремится поддерживать с ней тесные отношения в торговле, энергетике и туризме.

По меньшей мере пять банков страны начали использовать российскую платёжную систему «Мир». Турция также входит в число немногих государств, поддерживающих авиасообщение с Россией, напоминает Daily Sabah.