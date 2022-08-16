Daily Sabah: число российских туристов в Турции растёт с опережением прогнозов

По словам представителей туристической отрасли, число туристов, которые прибывают в Турцию из России и стран Европы, растёт в этом сезоне даже быстрее, чем ожидалось ранее. Это привело к пересмотру сезонных прогнозов в сторону повышения, а также способствовало открытию дополнительных авиарейсов, сообщает Daily Sabah.

В Турции зафиксированы более высокие темпы прироста количества туристов, прибывающих из России и Европы, чем ожидалось ранее. По словам представителей местной туристической отрасли, это уже привело к пересмотру сезонных ожиданий в сторону повышения. При этом Россия вышла на второе место по общему числу туристов, посетивших Турцию в период с января по июнь этого года, пишет Daily Sabah.



Ранее многие высказывали опасения, что рост неопределённости на международной арене и сложности, возникшие из-за ужесточения санкций после начала российской спецоперации на территории Украины, негативно повлияют на количество прибывающих туристов. Однако статистика показывает, что количество отдыхающих из России неуклонно растёт, заявил Мехмет Ишлер, заместитель председателя Федерации отельеров Турции (TÜROFED).



По его словам, особенно это заметно на традиционно популярном среди россиян средиземноморском курорте Анталья. «Это приятное развитие событий в сфере туризма. Наши ожидания в отношении российского рынка сейчас стали даже выше, чем в начале сезона», — подчеркнул Ишлер в интервью турецкому информационному агентству Anadolu.



Он также отметил, что туристические потоки из таких стран Европы, как Великобритания и Германия, также продолжают расти. «Мы прогнозировали, что из Великобритании приедут примерно 2,5 миллиона туристов, однако эта цифра уже приближается к 3,5 миллиона», — пояснил Ишлер.

По данным Министерства культуры и туризма Турции, в первом полугодии общее число иностранных туристов достигло 16,37 млн ​​человек, что на 186% превышает прошлогодние показатели. При этом первое место заняла Германия: с января по июнь 2022 года оттуда прибыло более 2 млн человек, что почти в четыре раза больше, чем год назад, сообщается в статье.



На второе место вышла Россия, откуда в Турцию приехало уже около 1,5 млн отдыхающих. Кроме того, около 1,3 млн человек прибыло из Великобритании и ещё 1,2 млн — из Болгарии, как показывают данные официальной статистики, пишет Daily Sabah.



«Мы не ожидали такого большого количества российских туристов», — отметил Бюлент Ильбахар, председатель Ассоциации туризма и продвижения региона Кушадасы. По его мнению, таких результатов удалось достичь благодаря сбалансированной внешней политике Анкары в отношении российской спецоперации на Украине.



Высокий спрос уже привёл к организации дополнительных рейсов из России на такие популярные курорты Турции, как Бодрум, Даламан и Анталья, рассказал также Ильбахар. По его словам, в Кушадасы в основном приезжают туристы из Великобритании, европейских и балканских стран, но и россияне тоже проявляют к этому региону большой интерес: «Около 20 процентов туристов, приехавших в прошлом году, были из России. Мы думаем, что в этом году этот показатель вырастет до 25 процентов», — пояснил эксперт.



Турция входит в число стран, которые до сих пор продолжают поддерживать прямое авиасообщение с Россией, подчёркивается в статье. Кроме того, уже пять турецких банков начали использовать российскую платёжную систему «Мир», позволяющую российским туристам оплачивать свои покупки в Турции, после того как международные системы Visa и Mastercard приняли решение прекратить обслуживание российских банковских карт, сообщает Daily Sabah.



В 2021 году Россия занимала первое место по количеству побывавших в Турции туристов — оттуда приехало 4,7 млн человек, что составило 19% от общего числа всех иностранных посетителей. В то время как Украина с 2,1 млн туристов была на третьем месте, говорится в статье.



В целом число иностранных гостей после смягчения санитарных ограничений в прошлом году выросло на 94,1% — до 24,7 млн человек, по сравнению с 2020 годом. Доходы Турции от туризма при этом выросли вдвое и достигли почти $25 млрд. Однако это было по-прежнему значительно меньше, чем в 2019 году, до начала пандемии COVID-19, поясняет Daily Sabah.



Сейчас турецкие власти рассчитывают, что в этом году турсектор сможет повторить или даже превзойти показатели 2019 года, когда в стране побывало более 52 млн туристов, а общая сумма доходов в этой отрасли достигла $34 млрд. Первоначальные цели на 2022 год составляли около 45 млн гостей и $35 млрд дохода в денежном выражении, говорится в статье. Но вдохновившись ростом потока туристов и прибылей в первой половине года, Турция решила повысить свои цели на 2022 год — до 47 млн туристов и $37 млрд дохода.



По мнению Ишлера, достижение этих целей станет для турецкого туристического сектора и для всей страны в целом большим успехом. «И самое главное, за этим стоит тот факт, что Турция смогла сохранить свои отношения как с Евросоюзом, так и с Украиной, и с Россией, поддерживая стратегический баланс», — подчеркнул эксперт.