HDN: не пляжем единым — туриндустрия Турции перестраивается под новые требования

Анкара намерена провести реорганизацию туристической отрасли, сделав её более устойчивой и экологичной, пишет Hürriyet Daily News. Турция подписала договор о сотрудничестве с Глобальным советом по устойчивому туризму (GSTC) и намерена стать первым государством, которая разработает национальную программу с учётом всех международных стандартов.

Турция начала более активную работу по созданию устойчивой туриндустрии, которая также поможет стране выполнить задачи Парижского соглашения по климату, сообщает Hürriyet Daily News.

Как рассказывает издание, ранее в этом году Анкара подписала договор о сотрудничестве с Глобальным советом по устойчивому туризму (GSTC), устанавливающим глобальные стандарты для устойчивого туризма. Турция намерена стать первым в мире государством, разработавшим свою обязательную национальную программу по туризму совместно с этой международной организацией.

Согласно трёхлетнему соглашению, турецкая туриндустрия пройдёт реорганизацию. На первом этапе, который завершится в начале 2023 года, определят критерии национальной программы, а контролирующие компании пройдут обучение. Второй этап проведут постепенно в течение 2025 года, а полностью завершить программу намерены к 2030 году, когда турбизнес в стране будет соответствовать всем международным стандартам.

В официальном заявлении GSTC отметил, что сотрудничество с организацией упрочит позицию Турции как сильного игрока на международной арене и при этом поможет государству влиться в международные туристические тренды. К тому же такое соглашение также способствует достижению целей Парижского договора, который страна подписала в прошлом году.

«Для создания устойчивой туриндустрии крайне важно сократить выбросы углекислого газа», — рассказал президент Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) Физур Багликая в интервью газете Milliyet. Он добавил, что сейчас отдыхающие предпочитают путешествовать на короткие расстояния, а Турция расположена в 3—4 часах полёта от 1,5 млрд живущих на планете людей. «Турция выделяется благодаря своему расположению, однако стране также необходимо использовать стратегию, которая позволит удовлетворить растущий спрос на экологичный и устойчивый туризм, — подчеркнул Багликая. — Около 87% путешественников из-за рубежа заявляют, что устойчивый туризм играет важное значение для всего мира, а две трети отдыхающих хотят останавливаться в экологически безопасных местах». По словам главы TÜRSAB, организация подписала договор об устойчивом туризме с Программой развития ООН (UNDP) и предлагает турагентствам пройти обучение.

Гостиничный сектор прикладывает больше всего усилий по переходу к устойчивому туризму, работая над сокращением энергопотребления, расхода воды и переработки отходов, заявила глава Ассоциации отелей Турции Мюберра Эресин. Она указала, что в результате растёт ценник, однако в среднесрочной и долгосрочной перспективе такие шаги себя оправдывают. При этом Эресин отметила, что за последние два года сфера туризма и путешествий изменилась, и благодаря этим преобразованиям санитарно-гигиенические условия останутся в приоритете. «Теперь путешественников больше заботит устойчивость, благополучие и оздоровление, — приводит её слова Hürriyet Daily News. — Теперь от отдыха требуется гораздо больше, чем просто лежать на пляже».