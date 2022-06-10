Milliyet: российские туристы устремились в турецкую Анталью

В июне в турецкую Анталью увеличилось количество рейсов из России, при этом число российских туристов, прибывших в город, за одну неделю превзошло сто тысяч. Как пишет Milliyet, несмотря на российскую операцию на Украине, из России уже приехало больше туристов, чем за аналогичный период последних двух лет пандемии.

Ожидается, что до конца года число туристов, которые посетят турецкую Анталью, превысит десять миллионов. В июне увеличилось количество рейсов из России, при этом число российских туристов, прибывших в город, за одну неделю превзошло сто тысяч. Как пишет Milliyet, несмотря на российскую спецоперацию на Украине, из России приехало больше туристов, чем за аналогичный период последних двух лет пандемии.

Председатель Рабочей группы по туризму городского совета Антальи Реджеп Явуз рассказал, что число туристов из России с января по май составило 376 тысяч.

«Во время пандемии в течение последних двух лет за аналогичный период 2020 года в Анталью приехало 145 тысяч российских туристов, а 2021 года — 300 тысяч. Между тем до пандемии, за этот же период 2019 года, Анталью посетили 1,25 миллиона россиян. Выйдя из-под влияния пандемии, туризм Антальи оказался под влиянием военного конфликта. Тем не менее в этом году наблюдается рост числа приезжих из России по сравнению с двумя последними годами. Но, если бы не украинский конфликт, мы легко могли бы выйти на показатели 2019 года», — рассказал Явуз.

«Когда пандемийные запреты были сняты, начался военный конфликт. В то время как туристы ещё путешествовали в масках, они столкнулись с препятствиями из-за санкций. К маю военный накал спал, и туристическая активность стала восстанавливаться, как в прежние времена. Анталья — единственное направление, которое может принимать отдыхающих как из Европы, так и из России», — добавил Реджеп Явуз .