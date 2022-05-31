ABC News: археологи Египта показали 2500-летние саркофаги и бронзовые статуи

В Египте археологи представили публике новые находки, включая около 150 бронзовых статуй и деревянные саркофаги с хорошо сохранившимися мумиями. По оценкам экспертов, возраст обнаруженных в некрополе Саккара экспонатов составляет около 2500 лет. Власти Египта организуют всё новые раскопки в надежде заинтересовать и привлечь в страну больше туристов, сообщает ABC News.
В Египте были представлены деревянные саркофаги возрастом 2500 лет и бронзовые статуи, найденные в древнем некрополе Саккара. Там было обнаружено 150 бронзовых статуй, изображающих древнеегипетских богов, таких как Исида и Осирис.
МУСТАФА ВАЗИРИ, глава Высшего совета Египта по делам древностей: Через три недели после этой находки мы обнаружили в паре шахт 250 деревянных саркофагов и мумии, которые находятся в идеальной сохранности. Также все они относятся к своему периоду, поэтому мы говорим о находках 2500-летнего возраста.
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Власти Египта организуют раскопки в Саккаре, пытаясь возродить свою пострадавшую туристическую индустрию.
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