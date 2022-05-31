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ABC News: археологи Египта показали 2500-летние саркофаги и бронзовые статуи

Материал представлен в переводе ИноТВ
В Египте археологи представили публике новые находки, включая около 150 бронзовых статуй и деревянные саркофаги с хорошо сохранившимися мумиями. По оценкам экспертов, возраст обнаруженных в некрополе Саккара экспонатов составляет около 2500 лет. Власти Египта организуют всё новые раскопки в надежде заинтересовать и привлечь в страну больше туристов, сообщает ABC News.

В Египте были представлены деревянные саркофаги возрастом 2500 лет и бронзовые статуи, найденные в древнем некрополе Саккара. Там было обнаружено 150 бронзовых статуй, изображающих древнеегипетских богов, таких как Исида и Осирис. 

МУСТАФА ВАЗИРИ, глава Высшего совета Египта по делам древностей: Через три недели после этой находки мы обнаружили в паре шахт 250 деревянных саркофагов и мумии, которые находятся в идеальной сохранности. Также все они относятся к своему периоду, поэтому мы говорим о находках 2500-летнего возраста. 

Одним из важных событий стало обнаружение «первого неповреждённого папируса за более чем 100 лет». Предполагается, что он может содержать строки из «Книги мертвых» — сборника заклинаний, который должен был помочь умершему найти путь в загробной жизни.

Власти Египта организуют раскопки в Саккаре, пытаясь возродить свою пострадавшую туристическую индустрию.

Дата выхода в эфир 30 мая 2022 года. 

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ABC News США Северная Америка
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