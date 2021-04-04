France 24: в Каире торжественно перевезли мумии фараонов в новый музей

На главной площади Каира прошла торжественная церемония с танцами и световым шоу по случаю перемещения мумий фараонов в новый музей, передаёт France 24. Отмечается, что таким образом Египет надеется привлечь иностранных гостей и восстановить туристический бизнес, по которому сильно ударила пандемия коронавируса.

ЭДУАР КУЗЕН, корреспондент France 24: Это было масштабное зрелище. Катафалки с мумиями вывезли из старого музея и провезли по площади Тахрир, а вокруг много танцевали и проходило световое шоу. Затем процессия выдвинулась в сторону нового музея. Прямо сейчас празднования здесь, на площади Тахрир, завершены, возобновлено дорожное движение, а мумии прибыли в новый музей. Там их встречал сам президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и, когда смотришь прямую трансляцию оттуда, едва ли не ловишь себя на мысли, что президент Сиси преподносится как действующий король Египта, который приветствует бывших королей. В этом новом музее мумии поместят в Королевскую галерею, которая через две недели откроется для посетителей.

ВЕДУЩАЯ: Можем ли мы назвать это попыткой возродить туристический сектор в Египте, который, конечно, серьёзно пострадал из-за пандемии?

ЭДУАР КУЗЕН: Да, несомненно. Туристическая индустрия жизненно важна для Египта. Страна сильно пострадала от пандемии коронавируса, а сегодняшнее мероприятие… Все мировые СМИ были здесь и взгляды всего мира были прикованы к Египту, так что для них это, действительно, была возможность показать, что они могут предложить в качестве древнего наследия. Они воспользовались этой возможностью, чтобы показать все новые музеи, которые снова открыли в прошлом году, музеи, которые восстановили. Так что, да, для них это определённо была отличная реклама, чтобы снова привлечь туристов в Египет.