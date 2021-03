NYT: бьют и царапают — воскового Трампа из Сан-Антонио убрали на реновацию

В свою бытность президентом США Дональд Трамп нередко подвергался нападкам со стороны критиков, однако это не идёт ни в какое сравнение с побоями, с которыми столкнулась его фигура в «Восковом дворце» Луи Тюссо в Сан-Антонио, пишет The New York Times. Как отмечает газета, хотя повреждения далеко не всегда наносились вандалами, организаторам выставки всё равно пришлось удалить воскового Трампа на ремонт.

