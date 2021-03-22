NYT: бьют и царапают — воскового Трампа из Сан-Антонио убрали на реновацию

В свою бытность президентом США Дональд Трамп нередко подвергался нападкам со стороны критиков, однако это не идёт ни в какое сравнение с побоями, с которыми столкнулась его фигура в «Восковом дворце» Луи Тюссо в Сан-Антонио, пишет The New York Times. Как отмечает газета, хотя повреждения далеко не всегда наносились вандалами, организаторам выставки всё равно пришлось удалить воскового Трампа на ремонт.

Ещё в свою бытность президентом США Дональд Трамп нередко сетовал на постоянные нападки со стороны критиков, однако подобные тычки не идут ни в какое сравнение с избиением, которому подверглась его статуя в «Восковом дворце» Луи Тюссо в Сан-Антонио, пишет The New York Times.

В последнее время восковую фигуру Трампа так часто били и царапали, что на этой неделе её решили удалить с экспозиции на ремонт.

Тем не менее статуя Трампа — это далеко не первая фигура политика или знаменитости, которую зрители пытаются испортить. Более того, история подобных случаев насчитывает уже несколько десятилетий.

В частности, по словам пресс-секретаря компании Ripley Entertainment Сюзанны Смагалы-Поттс, фигуры политиков, в число которых входят бывшие президенты Барак Обама и Джордж Буш-младший, подчас приходилось временно убирать из выставочного зала, так как им нередко наносили повреждения.

«Иногда это делают нарочно. Иногда — нет, — отметила она. — Некоторые люди нередко испытывают к политическим деятелям более сильные чувства, чем к знаменитостям».

В своё время жертвой вандалов пал даже Адольф Гитлер: в 2008 году в берлинском музее Мадам Тюссо протестующие обезглавили его фигуру. После реставрации восковой фюрер вернулся в музей — однако на этот раз он оказался под защитой стеклянной витрины и двух охранников.

По словам Смагалы-Поттс, она не знает, выставит ли музей в Сан-Антонио охрану у статуи Трампа после того, как она вернётся после ремонта.

Нападения на восковую фигуру бывшего лидера США участились во время выборов в прошлом году. Даже после того, как его статую перенесли в вестибюль, где она постоянно находилась в поле зрения смотрителей, некоторым посетителям это не помешало продолжить царапать воскового президента.