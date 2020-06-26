Fox News: гора Рашмор под прицелом вандалов — губернатор Южной Дакоты обещает не дать памятник в обиду

В США продолжается кампания по уничтожению памятников историческим деятелям, и теперь угрозы зазвучали в адрес одного из самых знаменитых монументов — барельефов на горе Рашмор, передаёт Fox News. Губернатор штата Южная Дакота, где расположена эта гора, обещает сделать всё возможное, чтобы защитить произведение искусства от вандалов.

То, что начиналось как движение против символов Конфедерации, теперь распространяется и на других исторических деятелей, включая бывших президентов, таких как Джексон и Рузвельт. Призывы убрать их звучат всё громче, и наша следующая гостья обещает защитить один из самых узнаваемых памятников в мире — гору Рашмор.



С нами сейчас губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм. Госпожа губернатор, мы подумали о вас, потому что, похоже, все наши памятники, все проявления уважения к прошлому сейчас рассматриваются под микроскопом. Вы опасаетесь, что гора Рашмор может стать мишенью для протестов и осквернения?



КРИСТИ НОЭМ, губернатор штата Южная Дакота: Знаете, это, определённо, возможно. И мы видели кое-какую активность в сети, люди угрожали ей. Я хочу донести мысль о том, что это больше не борьба за равенство, это радикальное переписывание нашей истории, и мы в Южной Дакоте этого не поддержим. Это памятник национального значения. Чем больше мы сосредотачиваемся на недостатках людей, чьи портреты представлены на нашей горе, тем меньше у нас шансов заметить добродетели и те уроки, которые мы можем извлечь из их жизни.



Эту мысль я и хочу донести до жителей Южной Дакоты, любящих эту гору, гору Рашмор, и до этой страны, понимающей значение памятника для нас. И мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы эта идея прозвучала ясно и громко: мы позаботимся о том, чтобы гора Рашмор оставалась такой же величественной, как сейчас.



Если дело действительно зайдёт так далеко, как вы планируете это остановить?



КРИСТИ НОЭМ: Ясно, что эта гора — федеральная собственность, это памятник национального значения. Мы будем сотрудничать с государством и использовать его ресурсы, чтобы обеспечить меры безопасности. Не буду углубляться в подробности. Но мы работаем над совместными мерами. 3 июля нам нанесёт визит президент, и мы ждём этого с воодушевлением. Но мы также знаем, что эта угроза горе может оставаться довольно долго, и мы готовы быть там и добросовестно её защищать.



Да, госпожа губернатор… Как вы знаете, ряд губернаторов по всей стране, в отличие от вас, не занял столь смелую позицию: «Пока я на посту, я этого не допущу!». И мы слышали это также от Дональда Трампа, он недвусмысленно заявил, что у тех, кто нарушит закон, будут неприятности. В конечном итоге, в то время как люди начинают вникать и чувствуют досаду… Америка выходит из-под контроля, и никто ничего с этим не делает, хотя Дональд Трамп пытается… Разве это не должно в политическом смысле зажечь его электорат?



КРИСТИ НОЭМ: Зажигает. Я считаю, это должно зажечь каждого американца, любящего страну. Весь этот разговор изменился, он отошёл от вопросов равенства, теперь это радикальное движение, переписывающее нашу историю, оно отнимет у нас все уроки, которые мы хотим преподать своим детям и внукам.



Джордж Вашингтон был объединяющей фигурой, он объединил эту страну под своим руководством, когда нам нужно было рождение новой нации. Мы знаем, что у нас есть Томас Джефферсон, автор Декларации независимости, давший нам принцип: «Все люди созданы равными», — а Линкольн сделал так, чтобы этот принцип осуществился, претворил его в жизнь. Рузвельт был первым, кто отобедал с афроамериканцем в Белом доме.



Итак, у этих людей есть недостатки, конечно же, не бывает лидера без изъяна, но мы в этой дискуссии упускаем возможность поговорить о добродетелях, о том, что они привнесли в эту страну, и о том, что это фундамент, на котором зиждется наша страна, и наследие, которое нам следует беречь.



Дата выхода в эфир 24 июня 2020 года.