Fox News: гора Рашмор под прицелом вандалов — губернатор Южной Дакоты обещает не дать памятник в обиду
То, что начиналось как движение против символов Конфедерации, теперь распространяется и на других исторических деятелей, включая бывших президентов, таких как Джексон и Рузвельт. Призывы убрать их звучат всё громче, и наша следующая гостья обещает защитить один из самых узнаваемых памятников в мире — гору Рашмор.
С нами сейчас губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм. Госпожа губернатор, мы подумали о вас, потому что, похоже, все наши памятники, все проявления уважения к прошлому сейчас рассматриваются под микроскопом. Вы опасаетесь, что гора Рашмор может стать мишенью для протестов и осквернения?
КРИСТИ НОЭМ, губернатор штата Южная Дакота: Знаете, это, определённо, возможно. И мы видели кое-какую активность в сети, люди угрожали ей. Я хочу донести мысль о том, что это больше не борьба за равенство, это радикальное переписывание нашей истории, и мы в Южной Дакоте этого не поддержим. Это памятник национального значения. Чем больше мы сосредотачиваемся на недостатках людей, чьи портреты представлены на нашей горе, тем меньше у нас шансов заметить добродетели и те уроки, которые мы можем извлечь из их жизни.
Эту мысль я и хочу донести до жителей Южной Дакоты, любящих эту гору, гору Рашмор, и до этой страны, понимающей значение памятника для нас. И мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы эта идея прозвучала ясно и громко: мы позаботимся о том, чтобы гора Рашмор оставалась такой же величественной, как сейчас.
Если дело действительно зайдёт так далеко, как вы планируете это остановить?
КРИСТИ НОЭМ: Ясно, что эта гора — федеральная собственность, это памятник национального значения. Мы будем сотрудничать с государством и использовать его ресурсы, чтобы обеспечить меры безопасности. Не буду углубляться в подробности. Но мы работаем над совместными мерами. 3 июля нам нанесёт визит президент, и мы ждём этого с воодушевлением. Но мы также знаем, что эта угроза горе может оставаться довольно долго, и мы готовы быть там и добросовестно её защищать.
Да, госпожа губернатор… Как вы знаете, ряд губернаторов по всей стране, в отличие от вас, не занял столь смелую позицию: «Пока я на посту, я этого не допущу!». И мы слышали это также от Дональда Трампа, он недвусмысленно заявил, что у тех, кто нарушит закон, будут неприятности. В конечном итоге, в то время как люди начинают вникать и чувствуют досаду… Америка выходит из-под контроля, и никто ничего с этим не делает, хотя Дональд Трамп пытается… Разве это не должно в политическом смысле зажечь его электорат?
КРИСТИ НОЭМ: Зажигает. Я считаю, это должно зажечь каждого американца, любящего страну. Весь этот разговор изменился, он отошёл от вопросов равенства, теперь это радикальное движение, переписывающее нашу историю, оно отнимет у нас все уроки, которые мы хотим преподать своим детям и внукам.
Джордж Вашингтон был объединяющей фигурой, он объединил эту страну под своим руководством, когда нам нужно было рождение новой нации. Мы знаем, что у нас есть Томас Джефферсон, автор Декларации независимости, давший нам принцип: «Все люди созданы равными», — а Линкольн сделал так, чтобы этот принцип осуществился, претворил его в жизнь. Рузвельт был первым, кто отобедал с афроамериканцем в Белом доме.
Итак, у этих людей есть недостатки, конечно же, не бывает лидера без изъяна, но мы в этой дискуссии упускаем возможность поговорить о добродетелях, о том, что они привнесли в эту страну, и о том, что это фундамент, на котором зиждется наша страна, и наследие, которое нам следует беречь.
Дата выхода в эфир 24 июня 2020 года.
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