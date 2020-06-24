NBC: протестующие добрались до статуи президента Джексона — полиция встала на защиту

03:00 Фаната «Бёрнли», запустившего самолёт с надписью «Жизни белых важны», уволили с работы Болельщик «Бёрнли» Джейк Хеппл, ответственный за акцию перед матчем Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Манчестер Сити» (0:5), был уволен с работы.

03:00 Путин надеется на скорое возвращение нормальной жизни в России Президент России Владимир Путин выразил надежду, что жизнь в стране в скором времени вернётся в нормальное русло после пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом он заявил во время общения с лауреатами госпремий.

03:00 Аргентинский теннисист раскритиковал Джоковича за проведение турниров во время пандемии Аргентинский теннисист Гидо Пелья прокомментировал тот факт, что выставочный турнир, организованный первой ракеткой мира Новаком Джоковичем, стал очагом коронавируса.

03:00 Число жертв коронавируса в Британии превысило 43 тысячи Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки возросло на 154 — до 43 081. Об этом свидетельствуют данные британского Минздрава.

03:00 В Махачкале загорелись магазины на площади 1200 квадратных метров В Махачкале в районе автостанции «Южная» произошёл пожар в магазинах на площади 1,2 тыс. кв. м. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

03:00 Берлинский марафон-2020 отменён из-за коронавируса Организаторы Берлинского марафона заявили об отмене мероприятия в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

03:00 В Волгограде после реставрации открыли монумент «Родина-мать зовёт!» Торжественное открытие монумента «Родина-мать зовёт!» состоялось на Мамаевом кургане в Волгограде, передаёт ТАСС.

03:00 Кузнецова: слабо себе представляю, как в такой ситуации путешествовать и играть в теннис Российская теннисистка Светлана Кузнецова высказалась о выставочных турнирах первой ракетки мира у мужчин Новака Джоковича, после которых у нескольких участников, в том числе у самого серба, обнаружили коронавирус.

03:00 Путин исключил наличие в его окружении тех, кто не верит в Россию Российский президент Владимир Путин в ходе общения с лауреатами Государственных премий России заявил, что в его окружении не может быть тех, кто не верит в Россию, так как это исключено.

03:00 Заразившийся коронавирусом в марте Гобер признался, что до сих пор не может победить болезнь Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Юта Джаз» Руди Гобер заявил, что до сих пор не восстановился от коронавируса.

03:00 Песков опроверг данные об отъезде Лукашенко в Минск сразу после парада Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что белорусский лидер Александр Лукашенко вылетел в Минск сразу по окончании парада Победы в Москве.

03:00 Южный призвал не осуждать Джоковича и Надаля за возможный отказ от участия в US Open Двукратный обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной России по теннису Михаил Южный считает, что не стоит осуждать серба Новака Джоковича и испанца Рафаэля Надаля за возможный отказ от выступления на Открытом чемпионате США.

03:00 ГБР сообщило Януковичу и двум экс-министрам о подозрении в госизмене Следователи Государственного бюро расследований Украины сообщили о подозрении в госизмене бывшему президенту страны Виктору Януковичу и двум экс-министрам обороны Дмитрию Саламатину и Павлу Лебедеву.

03:00 Южный прокомментировал критику в адрес Джоковича за организацию Adria Tour Двукратный обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной России по теннису Михаил Южный поделился мнением о шквале критики в адрес первой ракетки мира Новака Джоковича за организацию турнира Adria Tour.

03:00 «Урал» обыграл «Шинник» и вышел в полуфинал Кубка России В матче 1/4 финала Кубка России по футболу екатеринбургский «Урал» одержал победу над ярославским «Шинником».

03:00 Падение цен на нефть ускорилось до 6% Падение мировых цен на нефть ускорилось примерно до 6%, свидетельствуют данные торгов.

03:00 В Москве произошло возгорание в кафе на Арбате В центре Москвы произошёл пожар в кафе на старом Арбате, пострадавших нет.

03:00 Юбилейный Нью-Йоркский марафон отменён из-за коронавируса Нью-Йоркский марафон в 2020 году был отменён из-за пандемии коронавируса.

03:00 Главком ВС Мьянмы помог 19 россиянам вернуться на родину Главнокомандующий Вооружёнными силами (ВС) Мьянмы старший генерал Мин Аунг Хлайн, прибывший в Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю парада Победы, взял на борт самолёта 19 россиян, застрявших в стране из-за пандемии коронавируса. Об этом он рассказал RT.

03:00 Каряка восхитился физической формой Дзюбы Бывший полузащитник сборной России Андрей Каряка высказался о возрасте нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы, которому в августе исполнится 32 года.

03:00 Россия готова способствовать прямым переговорам Израиля и Палестины Российская сторона готова приложить максимум усилий для запуска прямых переговоров между Палестиной и Израилем. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел России Сергея Лаврова в адрес Совета Безопасности ООН.

03:00 Каряка объяснил, как «Спартак» не растерял форму во время пандемии коронавируса Бывший полузащитник сборной России Андрей Каряка объяснил, как футболистам «Спартака» удалось не растерять форму во время паузы из-за пандемии коронавируса.

03:00 Менеджер: Димитрову не предлагали пройти тест на коронавирус Георгий Стойменов, менеджер заболевшего коронавирусом болгарского теннисиста Григора Димитрова, рассказал, что его клиенту не было предложено пройти тест на коронавирус перед турнирами Adria Tour.

03:00 Цены на нефть падают на 4% Мировые цены на нефть снижаются более чем на 4%. Об этом свидетельствуют данные торгов.

03:00 Зеленский потребовал решить проблему наводнений на Украине Украинский президент Владимир Зеленский потребовал от правительства «раз и навсегда» решить проблему с наводнениями. Об этом он сказал в ходе совещания на тему наводнений на западе страны.

03:00 СМИ назвали Владимира Кличко переоценённым боксёром, а Валуева — ужасным Портал Sport Bible составил рейтинг чемпионов мира по боксу в тяжёлом весе последних десятилетий, распределив их по категориям от «величайших в истории» до «небоксёров».

03:00 Роджер Уотерс: русский народ разгромил нацизм Британский рок-музыкант Роджер Уотерс, один из основателей группы Pink Floyd, в программе Афшина Раттанзи Going Underground на RT заявил, что именно русский народ разгромил нацистов и выиграл Вторую мировую войну для всего остального мира.

03:00 Порье дал рекомендации Гэтжи для боя против Нурмагомедова Американский боец ММА Дастин Порье, в сентябре 2019 года уступивший удушающим приёмом чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову, дал несколько советов Джастину Гэтжи, который может встретиться с россиянином в сентябре 2020 года.

03:00 США вводят санкции против пяти капитанов иранских судов Соединённые Штаты вводят санкции в отношении пяти капитанов иранских судов, которые осуществляли поставки топлива в Венесуэлу. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

03:00 Арустамян назвал свою версию срыва трансфера Вагнера в ЦСКА Стали известны подробности срыва сделки по переходу бразильского форварда Вагнера Лава в ЦСКА, за который он уже выступал ранее.

03:00 Посол России рассказал о реакции ФРГ на статью Путина Посол России в Берлине Сергей Нечаев заявил, что статью российского президента Владимира Путина о Второй мировой войне активно обсуждают в политических, научных и общественных кругах в Германии. Об этом информирует РИА Новости.

03:00 СМИ: на одном из субботних матчей РПЛ не будет работать система VAR Один из пяти субботних матчей 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдет без использования видеоарбитра и его ассистента.

03:00 В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.

03:00 СМИ: США могут прекратить финансирование WADA Управление по борьбе с наркотиками в составе исполнительного офиса президента США (ONDCP) призвало конгресс отказаться от продолжения финансирования Всемирного антидопингового агентства (WADA), если указанная организация не примет серьёзных мер по реформированию.

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03:00 В ЮВО рассказали об инциденте с танком Т-34 в Севастополе Танк Т-34 в ходе парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Севастополе при совершении поворота снизил обороты двигателя и остановился на безопасном расстоянии от зрителей.

03:00 Минтруд рассказал о выплатах соцработникам в период пандемии Сотрудникам социальных учреждений за работу в период пандемии коронавируса было перечислено более 130 тыс. выплат на общую сумму в размере 3,8 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда.

03:00 Болельщики «Локомотива» поддержали задержанных полицией фанатов «Спартака» Фанаты московского «Локомотива» из группировки United South выступили в поддержку болельщиков «Спартака», которых задержала полиция.

03:00 Источник: в Москве с радиорынка эвакуировали 500 человек В Москве около 500 человек эвакуированы из здания Митинского радиорынка в связи с поступлением анонимного сообщения о минировании. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

03:00 Отец рассказал о состоянии заразившегося COVID-19 баскетболиста Йокича Бранислав Йокич, отец сербского баскетболиста Николы Йокича, заразившегося коронавирусом, заявил, что с его сыном уже всё в порядке.

03:00 Южный об опасности заболевания СOVID-19: всё будет зависеть от ответственности самих игроков и их команд Двукратный обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной России по теннису Михаил Южный считает, что спортсменам необходимо вести себя максимально ответственно, чтобы избежать инфицирования коронавирусом.

03:00 Гутерреш призвал Израиль и Палестину к диалогу Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал израильское правительство к диалогу с палестинскими властями. Об этом, как передаёт РИА Новости, он сказал в ходе заседания Совбеза ООН.

03:00 Южный не считает, что возобновление теннисного сезона находится под угрозой Двукратный обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной России по теннису Михаил Южный выразил мнение, что возобновление сезона-2020 не находится под угрозой.

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03:00 Китай выразил протест в связи с планами США по размещению ракет Китай выступает решительно против планов США разместить ракеты средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны КНР, старший полковник У Цянь.

03:00 Загитова не получит наград на церемонии вручения премии ISU Skating Awards Спортивный агент Ари Закарян подтвердил информацию о том, что российская фигуристка Алина Загитова не получит призов на церемонии вручения премии Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards, которая состоится 11 июля в онлайн-режиме.

03:00 Президент Киргизии созвонился с Путиным Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков провёл телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным и выразил сожаление, что не смог принять участие в параде Победы в Москве из-за обнаружения коронавируса у двух членов киргизской делегации.

03:00 Экс-футболист сборной России сказал, какие команды РПЛ удивили его уровнем физической готовности Бывший полузащитник сборной России Андрей Каряка признался, что его удивила физическая форма футболистов «Спартака» и «Зенита» в первых матчах после возобновления сезона РПЛ.

03:00 МВФ прогнозирует падение ВВП России в 2020 году на 6,6% Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует падение ВВП России по итогам 2020 года на 6,6%, следует из июньского доклада World Economic Outlook (WEO).