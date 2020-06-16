Fox News: потакая протестующим, американские политики даже непротив перечеркнуть историю страны

Снос статуй, переименование военных баз и ликвидация мемориалов гражданской войны — на что только не пойдут вашингтонские политики, чтобы угодить разбушевавшейся толпе, рассуждает телеведущий Такер Карлсон. По его словам, демократы хотят уничтожить память о прошлом США, и большинство республиканцев идёт у них на поводу.

Помимо прочего, агрессивная толпа… Возможно, в следующий раз она запретит дни недели, как было во времена Великой французской революции. Но пока она занята переименованием военных баз нашей страны, сносом статуй, вымарыванием нашей истории и культуры. Но вместо того чтобы сопротивляться этому, большинство республиканцев на Капитолийском холме с энтузиазмом это поддерживают. Мы поговорим с тем, кто не поддерживает. Оставайтесь с нами.



Левые предпринимают очередные попытки по разрушению культурного наследия Америки, памяти о нашем прошлом. И снова Республиканская партия им помогает! На прошлой неделе контролируемый республиканцами комитет сената по вооружённым силам поддержал предложенную Элизабет Уоррен поправку о переименовании военных баз, названных в честь генералов Конфедерации, и об удалении мемориала конфедератам из Арлингтонского национального кладбища — об осквернении могил!



Но, конечно же, если уступить плохой идее, от этого идея не исчезнет, а только разгорится, и появятся новые. В Бостоне руководство города хочет снести статую Авраама Линкольна с освобождённым рабом. Без сомнений, если они этого не сделают, агрессивная толпа просто разломает её на глазах у бездействующей полиции.



Сенатор Джош Хоули представляет штат Миссури. Среди республиканцев, занимающих должности в Вашингтоне, он один из немногих, кто активно сопротивляется всему этому. Сегодня он с нами.



Большое спасибо, что нашли для нас время, сенатор. За такую позицию вас, без сомнения, осыплют оскорблениями, но вы всё равно её занимаете. Почему?



ДЖОШ ХОУЛИ, сенатор США: Послушайте, Такер, это просто попытки расколоть нас и отвлечь наше внимание. Вот что происходит. Мы можем обсуждать, как называть базы в нашей стране, но для этого надо поговорить с людьми, живущими на этих базах, с ветеранами, служившими там, с местными жителями, со всеми заинтересованными лицами.



Но не этого хотят демократы. Не этого хочет Элизабет Уоррен. Она хочет отдать такой приказ за закрытыми дверями, без открытого обсуждения. И причина в том, что они пытаются внести раскол и разжечь культурную войну, чтобы отвлечь внимание от своей провальной политики, от своей провальной глобалистской политики, опустошившей наши центральные микрорайоны, да и наши маленькие городки тоже, оставившей людей без работы, без перспектив, уже без возможности высказаться. На это у них ответа нет, и они готовы говорить о чём угодно, только не о своих реальных «заслугах».



То есть вы не считаете, что переименование баз или снос статуй приведёт к процветанию страны?



ДЖОШ ХОУЛИ: Знаете, Такер, это что-то потрясающее. Если посмотреть на корпорации, они действуют очень похоже, когда заявляют, что пожертвуют сотни миллионов на то или иное дело. Они куда охотнее выпишут разовый чек, чем реально изменят свои деловые практики, приведшие к тому, что наши рабочие места ушли за границу…



Именно.



ДЖОШ ХОУЛИ: … и в центральных микрорайонах наших городов не осталось работы. То же самое с политиками от обеих партий. Никто не хочет обсуждать политический курс, доведший нас до такого положения, или то, как мы можем изменить нашу политику, чтобы у рабочих в этой стране, вне зависимости от расы, было справедливое будущее и доля в этом будущем. Об этом-то нам и нужно говорить!



Аминь! Именно так. И, конечно же, всё происходящее призвано отвлечь нас, чтобы мы не говорили об этом. Не буду вас просить … провоцировать на критику в адрес ваших коллег. Но снова порадуюсь за вас, ведь вы, по сути, единственный, кто занял позицию против этого. Рад был вас видеть, сенатор Хоули!



ДЖОШ ХОУЛИ: Спасибо.



Дата выхода в эфир 15 июня 2020 года.