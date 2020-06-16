France 24: «стирать свою историю мы не будем» — Макрон вступился за французские памятники

Французский президент Эммануэль Макрон в очередном обращении к нации по ситуации с коронавирусом затронул и ставшую в последние недели актуальной тему расизма, передаёт France 24. По данным канала, господин Макрон признал, что расизм и неравенство по-прежнему являются во Франции серьёзными проблемами, однако это не значит, что страна должна «стирать свидетельства своей истории», как это происходит в США и Великобритании, где рушат памятники в честь «спорных» исторических фигур.

МАРК ПЕРЕЛЬМАН, обозреватель France 24: Эммануэль Макрон, как и предполагалось, поговорил о вирусе и о экономике — а кроме того, сказал пару слов о том, что Франция должна принимать решения в гораздо более децентрализованной манере, и что регионы должны иметь возможность выражать собственные мнение.



Между тем, было видно, что его обращение, так сказать, «перетянули» на себя события в США, а также то, что мы могли наблюдать во Франции — он вновь был вынужден затронуть тот факт, что нам нужно бороться с расизмом, дискриминацией и антисемитизмом. Он вернулся к той теме, которую использовал ещё во время своей предвыборной кампании, признав, что во Франции людям с определённым цветом кожи, живущим в определённых районах, действительно предоставляется меньше возможностей. Президент заявил, что эту проблему надо решать, и объявил о том, что в ближайшем будущем в этом направлении будут приняты решительные меры.

Однако господин Макрон при этом подчеркнул, что в стране должно быть единство и патриотизм, преданность французской республике, а вот для сепаратизма и идеологий, которые раскалывают французский народ, места быть не может. Он также коснулся и другой важной проблемы, заявив, что стирать свидетельства своей истории и сносить памятники мы не будем. Разумеется, он имел в виду то, что происходило в США и Великобритании с памятниками спорным историческим фигурам, некоторые из которых были сторонниками колониализма или расистами; в честь некоторых из них стоят памятники или названы улицы, как в Париже и других городах.

Макрон заявил, что подобного во Франции допускать нельзя, что нужно восстановить порядок. Кроме того, он выразил полную поддержку в адрес полиции, которую в последние дни критикуют. Президент отметил, что проблемы решать нужно, однако происходить это должно в организованной манере, а оглядываться на прошлое нужно спокойно и невозмутимо, а не так, как это делали на наших глазах последние несколько дней.

Прислушаются ли демонстранты, которые выходят на улицы уже несколько недель, к призыву президента, пока ещё не ясно. Нам известно, что Эммануэля Макрона очень беспокоит перспектива появления во Франции молодёжного движения, которое воспользуется событиями в США для того, чтобы поднять определённые вопросы на фоне пандемии, а также экономического и социального кризиса, который определённо уже начался и, вероятно, затянется на долгие годы.

Дата выхода в эфир 14 июня 2020 года.