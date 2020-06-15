Американский сатирик: «Всю нашу страну контролирует Россия!»

Расовый раскол и беспорядки в США — дело рук Кремля, утверждала в эфире CNN бывшая советница президента Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс. Как отмечает американский сатирик Джимми Дор, пропагандисты в СМИ убеждают американцев, что все беды от России. А как же иначе, ведь именно Россия ввела в США сначала рабство, а потом сегрегацию и дискриминационные законы, иронизирует сатирик.

Вот бывшая сотрудница администрации Обамы… Как её?



СТЕФАНЕ САМОРАНО, актриса: Райс?



Сьюзан Райс, она была советником по национальной безопасности при президенте Обаме. Сьюзан Райс. Послушайте, что она говорит.



СЬЮЗАН РАЙС, бывший советник президента США по национальной безопасности: … и российские методы тоже. Но мы не можем позволить экстремистам, иностранным силам отвлекать внимание от настоящих проблем нашей страны, давних, вековых проблем, которые требуют решения…



Итак, русские. Иностранные силы.



СЬЮЗАН РАЙС: … ответственного решения от нового руководства.



ВУЛЬФ БЛИЦЕР, ведущий CNN: Вы совершенно правы: иностранное вмешательство! Мы ведь знаем, что десятки лет, во времена Советского Союза, русские, коммунисты часто пытались выставить США в дурном свете, продвигая расовый раскол в нашей стране. Но по вашим словам, госпожа посол, они по-прежнему предпринимают такие попытки? Я вас правильно понял?



СЬЮЗАН РАЙС: О! Мы видим это постоянно! Мы наблюдали это годами, честно говоря, каждый день в социсетях, где они берут…



Ого! Всю нашу страну контролирует Россия! Это они всё это делали! Это из-за России чёрные и белые не ладят друг с другом! (Смеётся.)



Что не так с этими людьми? Я вам скажу. Она — пропагандистка. А он — долбаное тупое орудие. За эту тупость его и взяли на работу! Поэтому они и нанимают таких ребят. Поэтому у (ведущего CNN. — прим. ИноТВ) Дона Лемона есть работа, поэтому у (ведущего CNN. — прим. ИноТВ) Криса Куомо есть работа. Просто они готовы заниматься пропагандой на всю катушку и им плевать!



А люди вроде Вульфа достаточно тупы, чтобы в это верить. Люди вроде (ведущей MSNBC. — прим. ИноТВ) Рэйчел Мэддоу в это не верят, но всё равно этим занимаются, потому что они долбаные… У них нет никаких принципов, они насквозь коррумпированные! Рэйчел Мэддоу — долбаное продолжение долбаного аппарата госбезопасности. Она фабрикует согласие. И он тоже. И она. Они фабрикуют согласие с тем, что… причина наших проблем — Россия!



СЬЮЗАН РАЙС: … любую болезненную тему, вносящую раскол, будь то иммиграция, права геев, насилие с применением огнестрельного оружия. И всегда расизм. И они играют за обе стороны. Их цель — не просто выставить Соединённые Штаты в дурном свете, их цель — расколоть нас, заставить нас драться друг с другом, раздробить…



Помните, как Россия ввела рабство, а потом подтолкнула нас к гражданской войне? А потом Россия… Помните, как Россия ввела законы Джима Кроу*? Помните? Помните, как Россия начала войну с наркотиками и переполнила наши тюрьмы? Помните, как Россия написала законопроект 1994 года о борьбе с преступностью?



СТЕФАНЕ САМОРАНО: Помните, как они учредили у нас Иммиграционную и таможенную полицию?



Помните это?



СТЕФАНЕ САМОРАНО: Помните, как они построили все эти клетки на границе?



Да! Помните, как они построили клетки? Сьюзан Райс, вы не помните, это Россия построила клетки, куда сажали иммигрантов при администрации Обамы? Или это сделали вы?



Вы можете поверить в эту бредятину? Вам верится в то, насколько невероятно слабоумные, оторванные от реальности и пропагандистские речи у этих людей? С обеих сторон! Это невероятно!



СЬЮЗАН РАЙС: … изнутри. И я не удивлюсь, если окажется, что они подстёгивали часть экстремистов с обеих сторон, используя социальные сети. Не удивлюсь, если окажется, что они в том или ином виде финансируют это.



СТЕФАНЕ САМОРАНО: Вот это да! Вот это да!



Дата выхода в эфир 12 июня 2020 года.



* Неофициальное название законов о расовой сегрегации в США (прим. ИноТВ).

