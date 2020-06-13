Forbes: если политики не договорятся, участь Сиэтла постигнет всю Америку

В охваченном протесте Сиэтле появилось новое образование — Автономная зона Капитолийского холма (CHAZ). Контроль над этим «свободным от полиции» и ставшим закрытым районом оказался в руках местных жителей, пишет обозреватель Forbes Джек Келли. По его словам, похожее будущее грозит и остальным американским городам, если политикам не удастся прийти к компромиссу.

Оглядываясь назад, легко понять, как США оказались в своём нынешнем состоянии. Гражданам было приказано закрыть предприятия и оставаться дома несколько месяцев. Посещение церкви, школы, ресторанов, клубов, баров, спортивных или музыкальных мероприятий и личное общение было запрещено.

Пандемия COVID-19 превратилась в экономический кризис, который затем привёл к катастрофе — потере более 40 млн. рабочих мест. Люди беспокоятся о том, удастся ли им вернуться к работе после снятия карантина, пишет старший обозреватель Forbes Джек Келли.

Давление, стресс и напряжённость медленно закипают. Убийство Джорджа Флойда высвободило коллективный гнев и разочарование не только жестокостью полиции и системным расизмом, но и самим устройством общества, в том числе неумелыми политическими лидерам. «Неудивительно, что у нас появилась готовая взорваться пороховая бочка», — отмечает публицист.

В Сиэтле, как и во многих городах страны, прошли мирные протесты, которые в своих целях использовали люди с грязными помыслами. Это привело к насилию, уничтожению имущества, мародёрству и жёсткому ответу полиции.

В некоторых районах Сиэтла стражам правопорядка пришлось отступить. Горожане потребовали отставки мэра Дженни Дёркан, которую обвинили в неспособности справиться с полицейским произволом.

В итоге протестующие захватили часть города, назвав его Автономной зоной Капитолийского холма (CHAZ). По задумке её организаторов, она должна стать самодостаточным свободным от полиции сообществом, поясняет автор статьи.

Сообщения о том, что творится в этих кварталах, разнятся. По данным помощницы шефа полиции Дины Ноллетт, вооружённые группы шантажируют местных жителей и бизнес, вымогая у них деньги за активность.

В то же время некоторые издания рисуют другую идеалистическую картину. К примеру, The New York Times описывает события в Сиэтле как «эксперимент без полиции, который отчасти напоминает уличный фестиваль, отчасти — коммуну». Сотни людей собираются, чтобы послушать ораторов, поэтов и музыкантов, а дети рисуют мелом картинки на асфальте.

Пока же в реальности всё выглядит так. Перед заброшенным полицейским участком был повешен баннер с надписью «Теперь это место — собственность народа Сиэтла». CHAZ превратился в «закрытую зону». На территории появились патрульные группы. Местный «полевой командир» Рэз Симон прогонял репортёров и якобы нападал на гражданских журналистов. Он также выпустил новое видео, в котором зачитывает рэп о своей миссии.

Эта акция возмутила президента Дональда Трампа. «Внутренние террористы захватили Сиэтл, которым, конечно же, руководят радикальные левые демократы. ЗАКОН И ПОРЯДОК!», — написал он в одном из твитов.

«Над радикальными левыми губернатором Джеем Инсли и мэром Сиэтла насмехаются и манипулируют ими в таких масштабах, которые наша великая Страна никогда не видела прежде. Верните себе свой город СЕЙЧАС ЖЕ. Если вы этого не сделаете, то сделаю я. Это не игра. Эти уродливые анархисты должны быть остановлены НЕМЕДЛЕННО. ПОШЕВЕЛИВАЙТЕСЬ!», — призвал глава Белого дома в следующем сообщении. На что Дёркан ответила ему: «Ради нашей безопасности возвращайтесь в свой бункер».

По мнению Келли, Автономная зона в Сиэтле — «предвестник» будущего Америки. Поэтому, чтобы избежать подобного развития событий, политикам, вне зависимости от их политических взглядов, необходимо работать вместе над решением этой проблемы.

«Теперь, более чем когда-либо, наш город, штат и федеральные выборные должностные лица обеих политических партий должны начать открыто и честно разговаривать друг с другом. Им необходимо также объединиться с лидерами бизнеса, здравоохранения и сообщества. В противном случае мы пойдём по пути самоуничтожения», — предупреждает журналист.

По его словам, у крупных компаний, включая Amazon, Google, Apple, Netflix и Microsoft, всё будет хорошо. Малые предприятия, которые были закрыты, а затем разрушены во время беспорядков, могут больше никогда не открыться. Продолжающаяся борьба нанесёт ущерб экономике и фактически всем американцам.

С ростом безработицы у потребителя, который является крупнейшим вкладчиком в экономику США, не останется денег на траты. Ситуация будет ухудшаться всё сильнее. Речь не просто о социальной проблеме, а прямом негативном влиянии на судьбу рабочих.

«Если наши лидеры не откажутся от своих разногласий и самолюбия, то беспорядки, рост безработицы и разрушение малого бизнеса продолжится. Им нужно поговорить и принять меры, пока не стало слишком поздно. К сожалению, отсутствие руководства со стороны наших выборных должностных лиц больше всего скажется на среднем классе и малоимущих», — заключает Джек Келли.