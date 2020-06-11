Le Figaro: из-за Трампа Америке грозит распад, как 30 лет назад — Советскому Союзу
Если в 1953 году осуждение «бешенства» Америки Жан-Полем Сартром было «трагической политической ошибкой», в 2020 году совершенно очевидно, что ярость «раздирает» Соединённые штаты и довершает процесс утраты их лидерства, пишет обозреватель Le Figaro Николя Бавре.
«Более 30 лет спустя после распада советской системы, Соединённым Штатам также угрожает распад», — пишет автор. Это, по его мнению, подтверждает правоту Токвилля, утверждавшего, что демократии гибнут не столько от военных поражений, сколько от того, что их структуры развращаются демагогами, а население утрачивает гражданское самосознание под влиянием индивидуализма.
Как подчёркивает автор, сегодняшняя Америка переживает четыре кризиса одновременно. Эпидемия Covid-19 превратилась в санитарный Перл-Харбор, в котором погибли около 110 тыс. человек. Это повлекло за собой рецессию исторических масштабов, когда за 3 месяца безработными стали 45 млн человек, а ВВП в 2020 году, по прогнозам, должен упасть на 6,5%. Убийство Джорджа Флойда полицейским в Миннеаполисе спровоцировало расовые беспорядки и грабежи в американских городах, напоминающие протесты 1968 года после убийства Мартина Лютера Кинга. Наконец, популизм Дональда Трампа с его планами прибегнуть к закону 1807 года о подавлении восстаний и доверить восстановление порядка в стране армии, вопреки основам правового государства и возражениям военного руководства, повергает Соединённые Штаты в хаос.
Стратегия американского президента заключается в том, чтобы расколоть Америку, ввергнуть её в атмосферу гражданской войны и поддерживать беспорядки в надежде на переизбрание, несмотря на ужасающие результаты, уверен журналист. Кроме того, катастрофа в области здравоохранения безжалостным образом проявила структурные недуги, подтачивающие США, и безответственность Дональда Трампа, чья экономическая политика довела до крайности экономику «мыльных пузырей», ориентированную исключительно на финансовые рынки. Олицетворением этой политики стал аномальный рост американской биржи на 40% с середины марта при том, что риск «великой депрессии» не был столь высок с 1930-х годов, а уровень безработицы вырос с 3,3% почти до 20%.
Радикальные решения и мнения главы Белого дома ускоряют процесс распада американской нации, которую объединяет сегодня только страх и ненависть, уверен Бавре. Рост насилия, смертей от огнестрельного оружия, употребления наркотиков, повсеместный расизм и скрытая сегрегация афроамериканского населения не могли снова не вскрыть «открытую рану» рабовладельческого прошлого, полагает автор. При том, что чернокожие представляют 13,4 % населения США, они оставляют 24 % из 1098 человек, убитых полицией в 2019 году, и 33 % всех заключённых в стране. Уровень безработицы среди этой группы в два раза выше, чем у остальной части населения, а средний доход на 42% ниже, чем у белых.
«Наконец, Дональд Трамп проявляет презрение к Конституции и верховенству права, образованию и науке, уважению прав человека, что подрывает основы американской демократии, и отступает от наследия отцов-основателей», — считает обозреватель. По его убеждению, действиями в обход конгресса, давлением на правосудие, ФРС или армию глава Белого дома уничтожает систему сдержек и противовесов.
Однако несмотря на хаотичное урегулирование кризиса в области здравоохранения и экономики, Трамп ещё не проиграл предвыборную гонку 2020 года, в частности, из-за слабости кандидатуры его оппонента Джо Байдена, полагает автор. Но вне зависимости от того, выиграет Трамп или проиграет, его правление «оставит Америку в руинах» — с расколом в обществе, которые не был так велик со времён гражданской войны, и впервые с 1945 года исчезнувшую с мировой арены в разгар крупного кризиса.
Даже если обвинения Трампа в адрес чрезмерных амбиций тоталитарно-капиталистического Пекина были справедливы, его стратегия вступления в новую холодную войну в период, когда нация расколота, и без традиционных европейских и азиатских союзников была «самоубийственной» — то есть совершенно противоположной решениям Гарри Трумана в адрес Сталина, которые привели к распаду советской системы в 1989 году, полагает автор статьи.
Первое условие существования державы — это национальное единство, уверен Бавре. По его убеждению, в 2020 году, приоритетом США должно стать не стремление «вернуть Америке былое величие», а «вернуть штатам Америки былое единство», заключает журналист.
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