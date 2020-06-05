NYT: американский сенатор призвал Трампа задействовать армию для подавления беспорядков

Американское федеральное правительство несёт предписанную конституцией обязанность перед штатами защищать каждый из них от внутренних беспорядков с применением насилия. Поэтому, уверен сенатор-республиканец от штата Арканзас Том Коттон, властям нужно применить закон «О противодействии мятежным действиям», который наделяет президента правом использовать военные «или любые другие средства» для подавления массовых беспорядков.

Участники массовых беспорядков ввергли многие американские города в пучину анархии, напомнив о волне беззакония и насилия, охватившей страну в 1960-е годы. Как пишет сенатор-республиканец от штата Арканзас Том Коттон, самые серьёзные беспорядки в Нью-Йорке произошли в понедельник вечером, когда мэр Билл Де Блазио не предпринял серьёзных мер и бездействовал, а центр Манхэттена накрыла волна беззакония.

Основная тяжесть вспыхнувшего насилия обрушилась на полицейских, которых было значительно меньше, чем участников беспорядков, и которым мешали выполнять свои обязанности беспомощные политики. Некоторые представители элит оправдывают волну насилия и называют её вполне ожидаемой реакцией на смерть Джорджа Флойда, однако Том Коттон уверен: эти беспорядки не имеют никакого отношения к Джорджу Флойду, родственники которого осудили насилие.

«На самом деле нигилисты-преступники просто жаждут добычи и острых ощущений, которые они испытывают, круша всё на своём пути. А представители леворадикальных движений, таких как «Антифа», проникают в толпы протестующих, чтобы использовать смерть Флойда в своих собственных анархических целях. Эти бунтовщики, если их не усмирить, не только уничтожат средства к существованию законопослушных граждан, но и унесут ещё больше невинных жизней», — считает американский сенатор.

В статье для The New York Times он призывает Дональда Трампа применить закон «О противодействии мятежным действиям», который наделяет президента правом использовать военные «или любые другие средства» в «случаях мятежных действий или воспрепятствования осуществлению закона». Коттон уверен, что порядок на улицах восстановит только решительная демонстрация силы для разгона, задержания и, главное, обуздания нарушителей.

Данный закон, продолжает сенатор, не означает введения военного положения или конца демократии, как заявляют некоторые критики. Фактически федеральное правительство несёт предписанную конституцией обязанность перед штатами «защищать каждый из них от внутренних беспорядков с применением насилия».

И данным законом американские власти уже неоднократно пользовались. Например, в 1950-е и 1960-е годы президенты Дуайт Эйзенхауэр, Джон Кеннеди и Линдон Джонсон призывали на помощь военных для разгона толп, которые выступали против отмены расовой сегрегации. А в 1992 году президент Джордж Буш — старший приказал Седьмой пехотной армии и 1500 морским пехотинцам обеспечить защиту Лос-Анджелеса во время расовых беспорядков. По его словам, он знал, что кровопролитные беспорядки приведут лишь к увеличению числа жертв среди представителей всех рас и всех слоёв общества.

«Американцы прекрасно видят все проявления несправедливости в нашем обществе, но они знают, что самая главная обязанность правительства — поддерживать общественный порядок и обеспечивать безопасность. В обычное время поддерживать общественный порядок могут местные правоохранительные органы. Но в редкие моменты, подобные сегодняшнему, необходимы дополнительные меры — даже если многие политики предпочитают заламывать руки в то время, когда страна охвачена огнём», — подводит итог американский сенатор.