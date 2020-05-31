CNN заподозрил Россию в разжигании протестов в США, но троллей хватает и в самой Америке

Захлестнувшая США после убийства полицейскими жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда волна протестов может стать для Москвы удобной возможностью вновь организовать «кампанию по дезинформации» для разжигания конфликтов внутри американского общества, пишет сайт CNN. Вместе с тем, по мнению обозревателя канала, бездоказательно обвинять всех подряд в том, что они работают на Россию, не стоит — ведь то же самое могут делать как политические игроки, так и обычные тролли внутри Америки, а недовольство американцев в связи с полицейским беспределом очень даже реально.

В ближайшие часы и дни американцы скорее всего услышат заявления о том, что на фоне протестов, охвативших Америку после убийства полицейскими жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда, некие «внешние силы» — и, «возможно, даже Россия» — пытаются подтолкнуть людей к насилию, разжигая внутриамериканские конфликты в интернете, пишет на сайте CNN обозреватель канала Дони О’Салливан. По мнению журналиста, такое вполне возможно, ведь завести в какой-нибудь соцсети анонимный аккаунт или группу для распространения дезинформации совсем не трудно, а потому люди, готовые заниматься подобным, наверняка найдутся.

Однако прежде чем вступать в дискуссию по этому поводу, стоит «сделать шаг назад и перевести дыхание», советует О’Салливан. «В соцсетях далеко не каждый смутьян лично получил задание от Владимира Путина, — поясняет автор. — То, что сделала Россия, может сделать и любая другая страна, и многие государства подобным занимаются. Но на то же самое способны и самые обыкновенные тролли, которые живут по соседству с вами и действуют либо по политическим мотивам, либо просто потому что любят причинять другим людям боль и страдания».

Власти США посредством многочисленных расследований в отношении «попыток Кремля повлиять на ход президентских выборов 2016 года» смогли установить, что Москва «провела (и, скорее всего, продолжает вести) хитроумную и многолетнюю тайную операцию по распространению дезинформации», в рамках которой в Facebook и Twitter создавались аккаунты от имени реальных американских активистов, использовавшиеся для разжигания конфликтов внутри американского общества, продолжает обозреватель CNN. «Но, наверное, главным достижением России стала паранойя, которой она заразила американцев, — полагает журналист. — Теперь мы регулярно наблюдаем, как американцы обвиняют в социальных сетях людей и группы, с которыми они не согласны, в том, что они являются российскими троллями или ботами». Как подчёркивает О’Салливан, такие обвинения зачастую делаются бездоказательно и могут таким образом навредить настоящим американцам, активно участвующим в политической жизни страны.

Не исключено, что в ближайшие дни, недели и месяцы станет известно о каких-нибудь «тайных операциях» и о том, что некоторые из аккаунтов в Facebook и Twitter, призывающих к насильственным действиям против властей, действительно связаны с Россией, отмечает автор. Уже сейчас видно, что российские СМИ, которые «не спешат освещать протесты в собственной стране», проявляют большой интерес к происходящим сейчас в США событиям, а социальные сети недавно удалили ряд фальшивых аккаунтов, связанных с Ираном и Китаем, а значит они тоже могут быть замешаны в зловредной деятельности, пишет О’Салливан. Между тем, возможно и то, что некоторые из таких аккаунтов ведутся американцами, действующими из плохих побуждений — в частности, в «очернении справедливых акций протеста» и разжигании розни могут быть заинтересованы белые националисты и другие противники движения Black Lives Matter, рассуждает журналист. Наконец, нельзя списывать со счетов и самых обыкновенных интернет-троллей, которые не особенно интересуются идеологией и просто желают внести смятение и причинить боль» — они тоже вполне могут воспользоваться нынешней ситуацией, предупреждает он.

«Вмешательство» в акции протеста в США уже происходило, причём в том же штате Миннесота, подчёркивает О’Салливан. Как напоминает обозреватель CNN, в 2016 году после того, как полицейские в пригороде Миннеаполиса убили ещё одного афроамериканца по имени Филандо Кастиль, его смерть, активно обсуждавшаяся в соцсетях, также вызвала протесты по всей Америке — и тогда Россия, действуя через фальшивую страницу в одной из соцсетей от имени движения Black Lives Matter, разжигала гнев со стороны протестующих в городе людей. На эту страницу были подписаны сотни тысяч пользователей, пусть и установить, сколько из них были реальными людьми, а сколько — фейками или «проплаченными» ботами, как это часто бывает с подобными аккаунтами, не представляется возможным, пишет автор. Тем не менее, протесты уже происходили, а Россия лишь постаралась воспользоваться ситуацией и реальным недовольством американцев в своих целях, констатирует журналист.

Именно об этом и нужно помнить сейчас, четыре год спустя, когда Миннеаполис опять оказался в центре волнений в связи с полицейским беспределом в отношении афроамериканцев, подытоживает О’Салливан. «Да, страницы-фальшивки, быть может, кое-какие и есть, но протест вполне реален, как реальны и чаяния протестующих», — подчёркивает он.