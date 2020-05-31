CNN заподозрил Россию в разжигании протестов в США, но троллей хватает и в самой Америке
В ближайшие часы и дни американцы скорее всего услышат заявления о том, что на фоне протестов, охвативших Америку после убийства полицейскими жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда, некие «внешние силы» — и, «возможно, даже Россия» — пытаются подтолкнуть людей к насилию, разжигая внутриамериканские конфликты в интернете, пишет на сайте CNN обозреватель канала Дони О’Салливан. По мнению журналиста, такое вполне возможно, ведь завести в какой-нибудь соцсети анонимный аккаунт или группу для распространения дезинформации совсем не трудно, а потому люди, готовые заниматься подобным, наверняка найдутся.
Однако прежде чем вступать в дискуссию по этому поводу, стоит «сделать шаг назад и перевести дыхание», советует О’Салливан. «В соцсетях далеко не каждый смутьян лично получил задание от Владимира Путина, — поясняет автор. — То, что сделала Россия, может сделать и любая другая страна, и многие государства подобным занимаются. Но на то же самое способны и самые обыкновенные тролли, которые живут по соседству с вами и действуют либо по политическим мотивам, либо просто потому что любят причинять другим людям боль и страдания».
Власти США посредством многочисленных расследований в отношении «попыток Кремля повлиять на ход президентских выборов 2016 года» смогли установить, что Москва «провела (и, скорее всего, продолжает вести) хитроумную и многолетнюю тайную операцию по распространению дезинформации», в рамках которой в Facebook и Twitter создавались аккаунты от имени реальных американских активистов, использовавшиеся для разжигания конфликтов внутри американского общества, продолжает обозреватель CNN. «Но, наверное, главным достижением России стала паранойя, которой она заразила американцев, — полагает журналист. — Теперь мы регулярно наблюдаем, как американцы обвиняют в социальных сетях людей и группы, с которыми они не согласны, в том, что они являются российскими троллями или ботами». Как подчёркивает О’Салливан, такие обвинения зачастую делаются бездоказательно и могут таким образом навредить настоящим американцам, активно участвующим в политической жизни страны.
Не исключено, что в ближайшие дни, недели и месяцы станет известно о каких-нибудь «тайных операциях» и о том, что некоторые из аккаунтов в Facebook и Twitter, призывающих к насильственным действиям против властей, действительно связаны с Россией, отмечает автор. Уже сейчас видно, что российские СМИ, которые «не спешат освещать протесты в собственной стране», проявляют большой интерес к происходящим сейчас в США событиям, а социальные сети недавно удалили ряд фальшивых аккаунтов, связанных с Ираном и Китаем, а значит они тоже могут быть замешаны в зловредной деятельности, пишет О’Салливан. Между тем, возможно и то, что некоторые из таких аккаунтов ведутся американцами, действующими из плохих побуждений — в частности, в «очернении справедливых акций протеста» и разжигании розни могут быть заинтересованы белые националисты и другие противники движения Black Lives Matter, рассуждает журналист. Наконец, нельзя списывать со счетов и самых обыкновенных интернет-троллей, которые не особенно интересуются идеологией и просто желают внести смятение и причинить боль» — они тоже вполне могут воспользоваться нынешней ситуацией, предупреждает он.
«Вмешательство» в акции протеста в США уже происходило, причём в том же штате Миннесота, подчёркивает О’Салливан. Как напоминает обозреватель CNN, в 2016 году после того, как полицейские в пригороде Миннеаполиса убили ещё одного афроамериканца по имени Филандо Кастиль, его смерть, активно обсуждавшаяся в соцсетях, также вызвала протесты по всей Америке — и тогда Россия, действуя через фальшивую страницу в одной из соцсетей от имени движения Black Lives Matter, разжигала гнев со стороны протестующих в городе людей. На эту страницу были подписаны сотни тысяч пользователей, пусть и установить, сколько из них были реальными людьми, а сколько — фейками или «проплаченными» ботами, как это часто бывает с подобными аккаунтами, не представляется возможным, пишет автор. Тем не менее, протесты уже происходили, а Россия лишь постаралась воспользоваться ситуацией и реальным недовольством американцев в своих целях, констатирует журналист.
Именно об этом и нужно помнить сейчас, четыре год спустя, когда Миннеаполис опять оказался в центре волнений в связи с полицейским беспределом в отношении афроамериканцев, подытоживает О’Салливан. «Да, страницы-фальшивки, быть может, кое-какие и есть, но протест вполне реален, как реальны и чаяния протестующих», — подчёркивает он.
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