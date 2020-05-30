Fox News: пока в Миннеаполисе орудуют мародёры, либеральные СМИ твердят о «расизме»

Как можно судить по многочисленным кадрам с мест событий масштабные беспорядки в американском Миннеаполисе, в которые переросли акции протеста в связи с гибелью чернокожего жителя города Джорджа Флойда, сопровождаются мародёрством, сообщает Fox News. Ведущий канала Такер Карлсон обращает внимание на то, что либеральные СМИ предпочитают не замечать, что некоторые из участников беспорядков грабят магазины — они недоумевают, зачем полицейские применяют слезоточивый газ, и говорят о предвзятом отношении властей к протесту афроамериканцев.

Если вы сегодня смотрите репортажи всех каналов о том, что произошло вчера вечером в Миннеаполисе, вы отлично понимаете, что события на улицах этого города — как бы они ни смотрелись со стороны — это на самом деле попытка добиться правосудия, давно назревшая акция, организованная чтобы призвать виновных к ответу вполне обоснованно разгневанными протестующими, которых, если уж начистоту, угнетают уже так долго, что они уже не могут оставаться безучастными. То, что вы видите в Миннеаполисе — это демократия в чистейшем её выражении, по сути это политический митинг. А вот один из представителей этого «движения», замеченный вчера вечером.

МУЖЧИНА: Ничего безумнее в жизни не видел. Вот как сейчас выглядит магазин Target.

«Погодите-ка секунду, — наверное, думаете вы, — что-то не похоже на политический митинг! Эти люди смахивают на мародёров — они же разбивали кассы молотками, чтобы украсть чужие деньги!» Да, формально говоря, они это и делали — а говоря по факту, кассовые аппараты они разбивали потому, что всё остальное из магазина уже вынесли. Так что вы правы, на классическую политическую акцию это не похоже. Но прежде, чем судить этих людей, задумайтесь: могло бы быть куда хуже! Они же ведь не совершали какой-нибудь аморальный поступок — скажем, не протестовали против введённых губернатором Мичигана Гретхен Уитмор карантинных мер. Ведь если бы протестовали, всё было бы совсем по-другому.

ДЖОЙ РИД, ведущая MSNBC: Выходит, что право чёрных людей выражать протест менее важно, чем право белых приходить на акции протеста с винтовками — ужасающего вида оружием, которое вообще-то применяется на войне.

ДИКТОР MSNBC: А вот чем завершилась акция протеста против гибели Флойда — полицейские в спецзащите «затопили» всю улицу слезоточивым газом и стали стрелять резиновыми пулями по толпе. Ну надо же. Ещё один пример того, как нынешняя пандемия сработала как лампа чёрного света, подсветив существующее в Америке неравенство.

ЭНДРЮ КУОМО, ведущий CNN: Сейчас по интернету ходит картинка-мем, на которой чёрнокожий паренёк, сидя на земле, здоровается с белым парнем в камуфляже и маске с автоматом Калашникова в руках — ну, с участником той акции в Мичигане. Выходит, что когда на улицы выходят рассерженные белые и сталкиваются с полицейскими, все видут себя прилично.

ЭДДИ ГЛОД, профессор Принстонского университета, глава Центра исследований афроамериканского сообщества: Такое впечатление, что одним людям дают права и гражданство, а от других ждут, что они просто будут покорными. Эти люди приходят в капитолий штата с автоматическим оружием, а с ними при этом церемонятся.

Ах вот оно что. Видите ли, ситуация в Миннеаполисе — это совсем не то же самое, что было с теми фашистами в Мичигане. В Миннеаполисе люди такое творят не просто так, у них есть весомый повод, и это касается даже тех, кто взламывает кассовые аппараты. Они же просто разбивали кассы, так что не стоит беспокоиться. Да и потом, кассам всё равно так и надо: как заявила ведущая MSNBC Джой Рид, это скорее всего аппараты европейского производства — а значит, они тоже причастны к угнетению.

ДЖОЙ РИД: Европейцы прибыли в эту страну, чтобы освободиться от гнёта своих королей. Они создали для себя своё королевство, где каждый человек был королём — ну а подданными стали чёрные. Вооружённым белым мужчинам разрешают с оружием заходить в капитолий штата, и никто при этом ухом не ведёт, а полиция при этом ведёт себя прилично, полицейские на вид даже не напуганы, но стоит чернокожим выйти на акцию протеста против убийства невинного чернокожего мужчины, как они тут же прибегают к слезоточивому газу и начинают действовать во всю мощь. В Шарлотсвилле было то же самое — полиция там присутствовала для того, чтобы защищать неонацистов, которые вышли на марш, а не чернокожих.

«А кто вообще смотрит передачу Джой Рид?» — Наверное, спрашиваете сейчас вы. Оказывается, её, по всей видимости, смотрят люди из администрации Миннеаполиса. Когда город стал рушиться им на головы, местные лидеры собрались на совещание — и они выдумали план: объявили о том, что, цитирую, «чрезвычайной ситуацией национального масштаба у нас является расизм». Это тут же осветил CNN, будто это была срочная новость. А толпы в центре Миннеаполиса тем временем продолжали грабить магазины и всё жечь, а испуганные нормальные люди вне зависимости от цвета кожи прятались по домам.

И никто не потрудился объяснить, где связь — какое отношение имеет расизм к взлому банкоматов или краже приставок PlayStation из магазинов Target. Что-то невразумительное получается. Зато мы точно знаем, что беспорядки теперь у нас разрешены, поскольку в стране чрезвычайная ситуация с расизмом, вот такие у нас теперь стандарты. Хорошо, допустим. Но раз уж у нас теперь действует «чрезвычайное положение», возникает вопрос — а что у нас нельзя делать, что недопустимо? Теперь можно всё?

Вот что скандировали вчера некоторые из так называемых «протестующих» Миннеаполисе.

ЖЕНЩИНА: Стреляйте по белым! Стреляйте по белым!

Дата выхода в эфир 29 мая 2020 года.