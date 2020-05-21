Fox: власти США больше беспокоят посетители тренажёрных залов, чем гибнущие от вируса обитатели домов престарелых

Полицейские в Нью-Джерси явно не хотят, но вынуждены преследовать людей, занимающихся в тренажёрных залах. Они надевают на них наручники и угрожают им тюрьмой.

Куда меньше внимания было уделено людям, которые умерли от коронавируса, поскольку те были уязвимы. Правительство предприняло мало усилий для их защиты, зато оно, возможно, не дало вам поиграть в теннис в парном разряде или позаниматься плаванием.

В Пенсильвании и Нью-Йорке, а, возможно, и в других штатах, домам престарелых заявили, что от них требуется принимать пациентов, инфицированных коронавирусом. Вспышки заболевания стали неизбежным следствием этой политики. В результате тысячи человек погибли. А властям на это наплевать.

В Пенсильвании, возможно, произошёл самый шокирующий и отвратительный случай. Он продемонстрировал, как мало правительство заботится о вас. Глава здравоохранения Пенсильвании Рейчел Левин вывезла свою собственную мать из дома престарелых, чтобы та не стала жертвой смертельно опасной ловушки, в которую превратились эти заведения.

Член сената Пенсильвании Дуг Мастриано следил за происходящим с величайшим изумлением. Сейчас он с нами на связи. Большое спасибо, господин Мастриано, за то, что участвуете в нашей программе.

ДУГЛАС МАСТРИАНО, член сената штата Пенсильвания: Здравствуйте, Такер.

Сколько мы ни рассказываем эту историю, трудно поверить в её правдивость. Секретарь по вопросам здравоохранения в вашем штате вывезла свою мать из дома престарелых, а затем заставила эти заведения принимать инфицированных пациентов. Но это же правда, не так ли?

ДУГЛАС МАСТРИАНО: Да. Такое нарочно не придумаешь. В прошлый понедельник я потребовал отставки Левин. А на следующий день мы узнали, что секретарь устроила это безобразие, предварительно эвакуировав свою мать в безопасное место — роскошный номер-люкс.

А как насчёт остальных? У них тоже есть родители, бабушки и дедушки, дяди и тёти. И невозможно представить, что нечто подобное может произойти в Америке, особенно в Пенсильвании — месте, где зародились свобода и независимость. Однако это произошло. И тут нужно предпринимать определённые шаги. Это как плохое кино. И каждый день, когда мы просыпаемся, его всё ещё продолжают крутить. У меня создаётся ощущение, что Пенсильванией руководят «Кистоунские полицейские»*. Помоги нам, Боже!

Действительно. И помоги, Боже, людям, которые оказались заперты в домах престарелых, как в ловушке. Их близкие не могут их навещать. Они одиноки. Многие из них умирают. Я не слышу, чтобы наши власти вообще о них говорили. Эндрю Куомо заявил: «Ценна каждая жизнь». А затем он заставляет отправлять инфицированных пациентов в дома престарелых. Тысячи человек погибли. И он нас спрашивает: «А почему люди умирают?». Вообще кого-нибудь волнует происходящее?

ДУГЛАС МАСТРИАНО: Похоже, что нет. И печально, что всё это было точно предсказано. В модели, конечно, было много просчётов, в том числе в плане того, насколько катастрофичные последствия нас ждут. Мы снова и снова слышали от губернатора Вульфа и секретаря по вопросам здравоохранения Левин, что наиболее уязвимыми будут пожилые, а также люди, страдающие от различных болезней.

Да.

ДУГЛАС МАСТРИАНО: Так почему же 18 марта наш секретарь опубликовала меморандум с распоряжением, согласно которому дома престарелых должны забрать обратно COVID-положительных пациентов, чтобы освободить больничные койки. Это же безумие. И две трети смертей в Пенсильвании — результат этой политики. И кто-то должен за это ответить.

Только не говорите мне, что демократы в вашем сенате защищают Левин, главу здравоохранения вашего штата?

ДУГЛАС МАСТРИАНО: Именно этим они и занимаются. Я ушёл из армии два года назад, и, возможно, я немного безумец, поскольку считал, что, столкнувшись в определённый момент с вопиющей некомпетентностью, мы сможем собраться вместе и договориться. К тому же секретарь снабжает нас задокументированными случаями недобросовестной медицинской практики. Тут мы определённо могли бы договориться. Но вместо этого они заняли оборонительную позицию и защищают нынешнее руководство. Это просто безумие.

А Левин извинилась за то, что вывезла свою мать из дома престарелых, а затем обрекла на смерть застрявших там людей.

ДУГЛАС МАСТРИАНО: В прошлый вторник Левин, естественно, была в курсе того, что ей будут задавать вопросы. И она подготовила заявление, которое было абсолютно абсурдным и смехотворным. Такого нарочно не придумаешь. Никаких извинений. Одно дело, если бы секретарь два месяца назад вышла и заявила: «Знаете, я не уверена, что мы можем защитить ваших родных и близких, так что по возможности заберите их из домов престарелых на пару месяцев». Но вместо этого был установлен особый режим.

Именно так. Походит на ситуацию, когда некоторые, распродавая свои ценные бумаги, заявляют стране, что всё будет хорошо. Мы уже такое видели. Из этого следует, что их вообще ничего не волнует. Благодарю вас за участие в программе. Спасибо.

ДУГЛАС МАСТРИАНО: Спасибо, Такер.

Дата выхода в эфир 20 мая 2020 года.

* Немая комедия о некомпетентных полицейских (прим. ИноТВ).