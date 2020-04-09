El País: в Мадриде в домах престарелых за месяц умерло более 4 тысяч человек с короновирусом или его симптомами

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SCMP: в закрытом на карантин парке в Гонконге панды спарились впервые за 10 лет South China Morning Post
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Пострадавшим при пожаре в доме престарелых в Москве окажут помощь
Власти Москвы окажут помощь пострадавшим при пожаре в доме престарелых в на западе столицы. Об этом сообщила заместитель московского мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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В Перу продлён режим ЧП до 26 апреля
Президент Перу Мартин Вискарра продлил режим чрезвычайного положения в стране из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
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Число заражённых коронавирусом в мире превысило 1,5 миллиона
Число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 1,5 млн. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
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Помпео заявил о предложении Ирану и Венесуэле помощи в борьбе с COVID-19
Соединённые Штаты предложили гуманитарную помощь Ирану и Венесуэле в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео.
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Пожарный пострадал при тушении пожара в доме престарелых в Москве
Пожарный пострадал при тушении пожара в доме престарелых на западе Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков.
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Габулов назвал семерых вратарей, претендующих на место в сборной на Евро
Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов назвал семерых голкиперов, которые будут претендовать на участие в Евро-2020.
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Габулов не исключил возвращения Акинфеева в сборную России
Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов высказался о возможном возвращении в национальную команду Игоря Акинфеева.
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Россия отправила в Венесуэлу 20 тысяч тестов на коронавирус
Россия передала Венесуэле 20 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщил российский посол Сергей Мелик-Багдасаров.
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Ловчев допускает, что Акинфееву нужно было уехать в зарубежный чемпионат
Знаменитый в прошлом игрок «Спартака» и сборной СССР по футболу Евгений Ловчев высказался о вратаре ЦСКА Игоре Акинфееве, которому 8 апреля исполнилось 34 года.
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Число жертв пожара в доме престарелых в Москве увеличилось до четырёх
Число погибших при пожаре в доме престарелых на западе Москвы увеличилось до четырёх. Об этом сообщили экстренные службы региона.
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Чемпион Испании в составе «Атлетико» скончался от коронавируса
Легендарный игрок «Атлетико» Мигель Джонс скончался на 82-м году жизни.
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Гендиректор ВОЗ рассказал об угрозах в свой адрес из-за коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал о поступающих в его адрес угрозах в связи с деятельностью организации по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Мурадов: Мейвезер рассказывал, что готовится большой бой
Боец UFC из Узбекистана Махмуд Мурадов рассказал о своей дружбе с выдающимся боксёром Флойдом Мейвезером.
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Узбекский боец UFC рассказал, как пережидает пандемию коронавируса в Праге
Боец UFC из Узбекистана Махмуд Мурадов рассказал, как выдерживает карантин в период пандемии коронавируса.
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Из-за коронавируса во Франции скончались почти 11 тысяч человек
Более 10,8 тыс. человек умерли из-за коронавирусной инфекции COVID-19 во Франции.
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Бакаев: снижение зарплаты не проблема, «Спартак» — наш любимый клуб
Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев высказался о снижении зарплаты из-за кризиса.
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Мишустин ответил на идею Жириновского сократить ЕГЭ до одного экзамена
Премьер-министр России Михаил Мишустин ответил на идею лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который предложил сократить количество ЕГЭ до одного экзамена. Председатель правительства заявил, что подобный шаг был бы дискриминацией.
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Заслуженный тренер сборной СССР по прыжкам в воду Угрюмов скончался после операции
Заслуженный тренер СССР по прыжкам в воду Михаил Угрюмов скончался на 72-м году жизни.
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Сын президента Сербии заразился коронавирусом
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его сын заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Мурадов о бое Фергюсона с Гэтжи: в первых двух раундах у Джастина будет больше шансов на победу
Боец UFC из Узбекистана Махмуд Мурадов попытался спрогнозировать развитие схватки между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи, который заменит отказавшегося от выступления Хабиба Нурмагомедова.
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Мишустин ожидает серьёзного удара по бюджету России из-за коронавируса
Россия в 2020 году из-за коронавируса недополучит большой объём доходов, это станет серьёзным ударом по бюджету. Об этом заявил российский премьер Михаил Мишустин на встрече с фракцией ЛДПР.
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Узбекский боец UFC: глупо обвинять Нурмагомедова в трусости, он — лучший
Боксёр UFC Махмуд Мурадов прокомментировал высказывания некоторых болельщиков, которые после отказа Хабиба Нурмагомедова встретиться с Тони Фергюсоном обвинили российского бойца в трусости.
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Находящийся в разводе Глушаков встретился с детьми
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков провёл день с дочерями Валерией и Александрой. После развода с супругой Дарьей дети спортсмена проживают с матерью.
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Число жертв коронавируса в США превысило 14 тысяч
В США из-за коронавирусной инфекции COVID-19 скончались 14 262 человека.
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Власти Москвы прокомментировали ситуацию с реставрационными работами
В Мосгорнаследии прокомментировали ситуацию с реставрационными работами.
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СК возбудил дело из-за пожара в доме престарелых в Москве
Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в доме престарелых на западе Москвы.
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Психолог рассказал, как защитить пожилых родственников от мошенников
Психолог профессор Андрей Зберовский рассказал, как защитить пожилых родственников от мошенников.
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В Подмосковье прокомментировали ситуацию с малым бизнесом
Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов прокомментировал ситуацию с малым и средним бизнесом.
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Артист Мариинского театра рассказал, что делает во время самоизоляции
Артист балета Мариинского театра Всеволод Маевский рассказал, что делает во время самоизоляции.
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Более 164 тысяч россиян вернулись из-за рубежа с 20 марта
Более 164,6 тыс. россиян вернулись из-за рубежа на родину с 20 марта. Об этом заявили в пресс-службе российского Минтранса.
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Боксёр Ковалёв: пошёл в магазин как будто на войну
Российский боксёр Сергей Ковалёв поделился впечатлениями от похода в магазин в США в условиях карантина.
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Мурадов: на месте Фергюсона не называл бы себя гангстером
Боец UFC Махмуд Мурадов из Узбекистана поделился мнением о том, кто вышел бы победителем из уличной драки между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.
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При пожаре в доме престарелых в Москве погибли два человека
В результате пожара в доме престарелых на Мякининской улице в Москве погибли два человека. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на данные, предоставленные пресс-службой МЧС России. В настоящее время возгорание ликвидировано.
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Генпрокуратура признала нежелательной организацией Джеймстаунский фонд
Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность американского неправительственного фонда The Jamestown Foundation.
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Узбекский боец UFC: Нурмагомедов взял бы верх над Фергюсоном
Боец UFC Махмуд Мурадов из Узбекистана попытался спрогнозировать победителя в поединке Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, который не состоялся из-за возникших у россиянина проблем с выездом из России.
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На стадионе во время матча Кубка Белоруссии разместили манекены в форме «Реала» и МЮ
Часть зрительных мест на стадионе в Бресте во время первого полуфинального матча Кубка Белоруссии по футболу между местным «Динамо» и «Шахтёром» из Солигорска заняли манекены в форме различных клубов мира и национальных сборных.
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В МЧС заявили о ликвидации пожара на западе Москвы
В МЧС заявили, что спасателям удалось ликвидировать возгорание в доме престарелых на западе Москвы.
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«Динамо» из Бреста и «Славия» одержали победы в первых матчах 1/2 финала Кубка Белоруссии
Брестское «Динамо» на своём поле победило солигорский «Шахтёр» в первом матче 1/2 финала Кубка Белоруссии по футболу (2:0).
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Сирия попросила Россию предоставить средства для борьбы с COVID-19
Посол Сирии в России Рияд Хаддад заявил, что сирийская сторона обратилась к российской с просьбой предоставить защитные средства и оборудование для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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В доме престарелых на западе Москвы произошло возгорание
На западе Москвы на минус первом этаже здания произошло возгорание. Об этом RT сообщили в пресс-службе МЧС Москвы. По данным источников, речь идёт о доме престарелых.
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В Чечне рассказали о ситуации с соблюдением режима самоизоляции
Екатерина Курашева, заместитель министра Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации, рассказала, что режим самоизоляции в республике соблюдается, людей на улицах мало, все носят маски.
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Число заражённых коронавирусом в мире превысило 1,35 млн
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 1,35 млн.
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Мурадов: я бы отменил все турниры UFC на время пандемии
Узбекский боец смешанного стиля Махмуд Мурадов рассказал о своём отношении к проведению турнира UFC 249 во время эпидемии коронавируса.
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Узбекский боец о турнире UFC на острове: у Уайта есть телефон Трампа
Узбекский боец смешанного стиля Махмуд Мурадов высказался о словах президента Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даны Уайта, который заявил, что турнир UFC 249 пройдёт на частном острове.
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В Подмосковье произошёл пожар на территории завода
В подмосковном Долгопрудном произошло возгорание на территории завода тонкого органического синтеза.
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Менеджер Нурмагомедова заявил, что отношения бойца и UFC не изменились после отмены поединка
Ризван Магомедов, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, заявил, что отношения его клиента с UFC не изменились после отмены боя с американцем Тони Фергюсоном.
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В ДНР рассказали о сроках обмена пленными с Киевом
Омбудсмен самопровозглашённой Донецкой Народной Республики Дарья Морозова рассказала, когда должен состояться обмен пленными с Киевом.
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«Крылья Советов» снизили зарплату футболистам и тренерам клуба на 40%
Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» принял решение понизить зарплату игрокам и тренерам команды на 40% в связи с остановкой сезона из-за эпидемии коронавируса.
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Ян объяснил, почему оскорбил чемпиона UFC Сехудо
Российский боец смешанного стиля Пётр Ян объяснил, почему оскорбил чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе американца Генри Сехудо.
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В Москве скончались семь пациентов с коронавирусом
В Москве скончались ещё семь пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число умерших в столице достигло 38. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на оперативный штаб.