El País: в Мадриде в домах престарелых за месяц умерло более 4 тысяч человек с короновирусом или его симптомами

Власти Мадрида признали, что за последний месяц в домах престарелых умерли 4260 человек с коронавирусом или его симптомами, однако из них лишь у 781 человека была диагностирована эта болезнь, пишет El País. При этом, как отмечает испанское издание, в официальном отчёте фигурируют лишь жертвы, которым сделали тест и тот дал положительный результат.

Ужас, который с самого начала коронавирусного кризиса переживали обитатели различных мадридских центров по уходу за пожилыми людьми, теперь можно измерить с помощью официальных данных, говорится в статье. Как заявил вице-председатель правительства автономного сообщества «Мадрид» Игнасио Агуадо, из 4750 людей в возрасте, умерших в регионе за последний месяц, у 781 был диагностирован коронавирус, а у 3479 были симптомы этой болезни, но сделать им тест не удалось.

«Я хочу выразить солидарность и принести соболезнования всем семьям, которые понесли утрату, — сказал Агуадо в ходе пресс-конференции, проведённой по видеосвязи. — Во многих случаях с ними (умершими. — ИноТВ) даже не удалось проститься. Цифры намного выше, чем в обычный месяц, потому что, когда вирус попадает в дом престарелых, он устраивает там настоящее опустошение. Вот почему для пожилых людей так важно защитить себя: они — наиболее уязвимый слой населения для этой пандемии, которая, к сожалению, для них смертельна. Пожилой человек может чувствовать себя хорошо, а всего через сутки умереть».

Он также добавил, что автономное сообщество «Мадрид» начнёт публиковать данные о погибших в домах для престарелых два раза в неделю, пишет El País.