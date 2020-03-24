24 Horas: в Мадриде Ледовый дворец переоборудовали под морг для жертв коронавируса

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Закат США и восход национализма: 12 экспертов поведали FP, как будет выглядеть мир после коронавируса Foreign Policy
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Самодельный Pac-man, «картон-невидимка» и крестики-нолики с черепахой — Le Figaro собрал советы из соцсетей о жизни в карантине Le Figaro
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Черданцев рассказал, сколько восстанавливается после прямых эфиров
Известный комментатор Георгий Черданцев рассказал, сколько ему требуется времени, чтобы восстановиться после прямых эфиров.
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В Москве похитили 46 коробок с медицинскими масками
На юге Москвы неизвестные похитили со склада 46 коробок с медицинскими масками, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Москвы.
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Власти Москвы рассказали о состоянии пациентов с коронавирусом
Состояние восьми пациентов в Москве, у которых подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19, оценивается медиками как средней степени тяжести. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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Черданцев вспомнил, как комментировал поражение ЦСКА от «Мольде» в ЛЧ
Известный комментатор Георгий Черданцев вспомнил, как комментировал поражение московского ЦСКА от норвежского «Мольде» в матче футбольной Лиги чемпионов в 1999 году.
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В Госдуме оценили идею введения карантина для пожилых в регионах
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал идею введения карантина для пожилых людей в российских регионах.
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Собянин заявил, что реальной картины коронавируса никто не знает
Реальной картины распространения коронавирусной инфекции COVID-19 никто не знает. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания у российского лидера Владимира Путина.
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В Казахстане остановили призыв в армию
Министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев сообщил, что в стране приостановлены весенний призыв и увольнение военнослужащих в запас в связи с режимом чрезвычайного положения, введённым из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
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Губернатор Токио подтвердила перенос ОИ-2020
Губернатор Токио Юрико Коикэ подтвердила слова премьер-министра Японии Синдзо Абэ о переносе Олимпиады, которая должна была пройти летом 2020 года.
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Глава МОК согласился перенести Игры-2020 на один год
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах согласился перенести Олимпиаду-2020 в Токио на следующий год из-за коронавируса.
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Путин прибыл на стройплощадку больницы в Коммунарке
Российский президент Владимир Путин посетил стройплощадку больницы в Коммунарке, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Черданцев: спортсменов ненавидят меньше, чем комментаторов
Известный комментатор Георгий Черданцев выразил мнение, что спортсменов ненавидят меньше, чем представителей его профессии.
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Черданцев: после огненных эфиров пишут «Чтоб ты сдох» или «Ты худший комментатор»
Известный комментатор Георгий Черданцев рассказал, какие сообщения в социальных сетях к нему приходят после огненных эфиров.
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Родителям учащихся дистанционно детей не будут оформлять больничный
Для родителей школьников, перешедших на дистанционное обучение, не предусмотрено оформление больничных листов. При необходимости им следует решать вопрос с работодателем о переводе на удалённую работу, пояснили в Минтруде России.
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В Крыму подтвердили шесть новых случаев заражения коронавирусом
Шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 подтверждено в Крыму, сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
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Черданцев: не вбиваю своё имя в поиске Google или «Яндекса»
Известный комментатор Георгий Черданцев рассказал, как относится к тому, что является одним из самых обсуждаемых комментаторов в России.
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Собянин высказался по поводу пика коронавируса в России
Мэр Москвы Сергей Собянин высказал мнение по поводу пика коронавирусной инфекции COVID-19 в России.
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Польша экстрадировала в Россию совладельца ТЦ «Зимняя вишня»
Из Польши в Россию экстрадирован Вячеслав Вишневский, который обвиняется в даче взятки при строительстве ТЦ «Зимняя вишня», где в марте 2018 года произошёл пожар, в результате которого погибли 60 человек. Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры России, поступившем в распоряжение RT.
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Собянин предложил ввести карантин для пожилых в регионах
Введение карантина для пожилых людей нужно рекомендовать распространить в других российских регионах. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным.
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Суд направил убийцу ребёнка в Нарьян-Маре на принудительное лечение
Суд Ненецкого автономного округа постановил направить на принудительное лечение мужчину, убившего шестилетнего мальчика во время тихого часа в детском саду в Нарьян-Маре.
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ЦСКА опубликовал видео, в котором Карпов дарит своей девушке букет из туалетной бумаги
Московский футбольный клуб ЦСКА представил юмористический ролик с защитником команды Вадимом Карповым и его девушкой Валерией против распространения коронавируса.
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Логинов и Юрлова-Перхт заняли первые места в рейтинге СБР по итогам сезона
Александр Логинов и Екатерина Юрлова-Перхт заняли первые места в мужском и женском рейтингах Союза биатлонистов России (СБР) по итогам минувшего сезона.
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В Испании коронавирус выявили у почти 5,4 тысячи медиков
Директор координационного центра предупреждений чрезвычайных ситуаций Министерства здравоохранения Испании Фернандо Симон заявил, что почти 5,4 тыс. испанских медиков заразились коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Шипулин призвал людей выйти из дома, несмотря на коронавирус
Чемпион мира по биатлону и депутат Госдумы России Антон Шипулин призвал людей находиться на свежем воздухе, несмотря на распространение коронавируса.
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Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 14 регионах России
В 14 регионах России за сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует Интерфакс, ссылаясь на оперативные данные.
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Минздрав высказался о назначении ибупрофена больным коронавирусом
Минздрав России высказал свою позицию относительно возможности назначения ибупрофена больным коронавирусной инфекцией COVID-19.
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В России выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом
В России зарегистрировано 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число заражённых увеличилось до 495. Об этом заявили в оперативном штабе по ситуации с коронавирусом.
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Агент Селюк о карантине в Барселоне: нет проблем с едой, но алкоголя становится меньше
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о жизни в Барселоне во время карантина из-за распространения коронавируса.
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В Испании за сутки от коронавируса умерли более 500 человек
Число зафиксированных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Испании приблизилось к 40 тыс., сообщил Минздрав страны.
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В ЦБ объяснили свою рекомендацию по поводу наличных в банкомате
В Центробанке дали разъяснения по поводу своей рекомендации, касающейся наличных средств и банкоматов.
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В РФС проверили пост Дзюбы в Instagram на расизм
Офицер Российского футбольного союза по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин рассказал об итогах рассмотрения публикации в соцсетях форварда петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы, который сравнил себя и четырёх одноклубников с персонажами советского мультфильма «Обезьянки».
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В Подмосковье выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом
Шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксировано в Московской области, сообщил оперативный штаб.
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На Украине арестовали груз с медицинскими масками для Израиля
Украинская прокуратура арестовала груз с 21 тыс. медицинских масок, который пытались вывезти в Израиль, несмотря на запрет правительства на экспорт данной продукции.
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Емельяненко о бое с Исмаиловым: его лысая голова будет летать, как пневмогруша
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко выразил уверенность, что с лёгкостью победит Магомеда Исмаилова.
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Сбербанк не намерен ограничивать снятие наличных в банкоматах
Сбербанк не планирует вводить ограничения на снятие наличных в банкоматах. Об этом заявили в пресс-службе банка. Ранее ЦБ рекомендовал кредитным организациям принять ряд мер для противодействия коронавирусу, в том числе ограничить приём и выдачу денег из банкоматов замкнутого цикла.
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В Иране за сутки COVID-19 заразились более 1700 человек
Официальный представитель Минздрава Ирана Киануш Джаханпур заявил в эфире телеканала IRINN, что более 1,7 тыс. человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране за сутки.
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Саммит G20 по коронавирусу пройдёт 26 марта
Саммит G20 по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, который власти Саудовской Аравии планируют провести в режиме онлайн, пройдёт 26 марта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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ESPN: «Медисон-сквер-гарден» могут переоборудовать под больницу для борьбы с коронавирусом
Руководство арены «Медисон-сквер-гарден» предложило властям штата Нью-Йорк использовать все стадионные помещения в качестве палат для заразившихся коронавирусом.
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Бжания назвал кандидата на пост премьера Абхазии
Избранный лидер Абхазии Аслан Бжания заявил о намерении назначить на пост премьер-министра страны бывшего президента Александра Анкваба.
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Число заразившихся коронавирусом в Германии превысило 30 тысяч
Число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в Германии превысило 30 тыс.
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Нурмагомедов отреагировал на слова главы UFC о месте проведения боя с Фергюсоном
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на слова президента организации Даны Уайта, который заявил, что нашёл место для проведения поединка россиянина и американца Тони Фергюсона, но пока не может его назвать.
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В Абхазии назвали возможную дату инаугурации избранного президента
Избранный президент Абхазии Аслан Бжания рассказал, когда может состояться его инаугурация.
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В Калужской и Волгоградской областях выявили заболевших коронавирусом
В Волгоградской области выявлен первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 у вернувшейся из ОАЭ жительницы. В то же время в Калужской области зафиксирован второй заболевший коронавирусом.
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Губерниев показал, чем можно заняться на карантине
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев показал, чем можно заняться на карантине во время эпидемии коронавируса.
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РПЛ назвала лучшего тренера марта
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов признан лучшим тренером марта в Российской премьер-лиге (РПЛ).
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В Минсельхозе заявили о снижении спроса на крупы и макароны
Пресс-служба Минсельхоза со ссылкой на министра Дмитрия Патрушева сообщила, что в России стал снижаться спрос на крупы, макароны и консервы. Об этом сообщает ТАСС.
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Моуринью стал волонтёром во время эпидемии коронавируса
Главный тренер английского футбольного клуба «Тоттенхэм» Жозе Моуринью присоединился к лондонской благотворительной организации Age UK.
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Дело историка Соколова поступило в суд
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия.
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Умер автор комиксов об Астериксе Альбер Удерзо
Один из авторов комиксов «Приключения Астерикса» Альбер Удерзо скончался во Франции на 93-м году жизни, передаёт AFP со ссылкой на семью художника.
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Нефть марки Brent дорожает более чем на 5%
Мировые цены на нефть ускоряют темпы роста, нефть марки Brent дорожает более чем на 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Фернандес признан автором самого красивого гола марта в РПЛ
Гол защитника московского ЦСКА Марио Фернандеса в матче 20-го тура с екатеринбургским «Уралом» признан самым красивым в марте в Российской премьер-лиге (РПЛ).