24 Horas: в Мадриде Ледовый дворец переоборудовали под морг для жертв коронавируса

Вас приветствует Canal 24 Horas. В Испании количество жертв коронавируса уже не менее 2207 и более 33 тысяч заражённых, 10 процентов из которых — медперсонал. Есть и положительные данные: более 3 тысяч пациентов уже были выписаны из больницы.

Наиболее болезненный удар эпидемия нанесла по домам престарелых, в которых военное подразделение по борьбе с чрезвычайными ситуациями выполняет работы по дезинфекции.

Кроме того, Министерство обороны начало сотрудничать с автономным сообществом Мадрид по вопросу транспортировки погибших из различных больниц в морг.

Похоронные бюро работают на пределе возможностей. Так, в Мадриде государственная компания, которая уже не может гарантировать безопасность своих рабочих из-за недостатка средств защиты, перестанет заниматься умершими от коронавируса.

В настоящий момент Ледовый дворец функционирует в качестве морга*.

АИТОР ЛОУРИДО, корреспондент каналов TVE и Canal 24 Horas TV: Мы продолжаем в Мадриде наблюдать абсолютно необычные кадры. Здесь, в Ледовом дворце в районе Орталеса, будет организован большой морг.

В этом торговом центре имеется каток. Низкие температуры в этом объекте хотят использовать для хранения трупов. В течение всей второй половины дня этот объект готовили для того, чтобы он функционировал как большой морг. Мы на самом деле видели несколько машин сухопутных войск, а также членов военного подразделения по борьбе с чрезвычайными ситуации.

По данным автономного сообщества Мадрид, в течение ближайших часов сюда, возможно, уже начнут прибывать первые погибшие от коронавируса, которых будут перевозить вооружённые силы.

Дата выхода в эфир 24 марта 2020 года.

* Далее канал использует запись вечернего включения про Ледовый дворец (прим. ИноТВ).